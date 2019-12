WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Redakcja Wiadomosci WP 14 min. temu Horoskop tygodniowy na 16-22 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Horoskop tygodniowy na 16-22 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jesteś ciekawy co przygotował dla ciebie los? Sprawdź horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku (iStock.com) Horoskop tygodniowy dla barana Baran (16-22.12.2019) Miłość: Ten tydzień przyniesienie ochłodzenie w relacjach u osób z pod znaku barana, Będzie mniej rozmów i możliwe spontaniczne kłótnie. Praca: Popsucie relacji w pracy za sprawą tajemniczego przeciwnika, ktoś robi pod Tobą i porusza się w kręgu Twych znajomych. Finanse: W tym tygodniu raczej nie będzie zaskakujących zmian w poziomie Twych finansów, niestety pod koniec tego tygodnia zaczną się świąteczne wydatki. Zdrowie: Możesz czuć lekkie podenerwowanie w najbliższym czasie, stan fizyczny za to będzie dobry. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla byka Byk (16-22.12.2019) Miłość: Nadal nie będzie lekko w Twoich relacjach z drugą połową, pod koniec tygodnia może nastąpić nieoczekiwany zwrot i lekka poprawa. Praca: Przygniecie Cię mozolność pracy i będziesz mieć wrażenie że brakuje Ci na wszystko czasu. To efekt lekkiej chaotyczności działań w ostatnim czasie. Finanse: Zbliża się przedświąteczna gorączka zakupów, Twój stan finansowy pozwoli Ci wygodnie przejść ten okres bez niepotrzebnych stresów. Zdrowie: Niestety na horyzoncie widać przeziębienie , jednak Twój organizm szybko to przezwycięży. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla bliźniąt Bliźnięta (16-22.12.2019) Miłość: Nadchodzący czas to okres zbliżenia emocjonalnego z druga połówka, to kontynuacja jakby poprzedniego tygodnia. Będzie to okres Ciepła dla obojga partnerów. Praca: W tym tygodniu niespodzianka, uda Ci się zażegnać różne konflikty w miejscu pracy i zacznie napływać atmosfera wspólnoty. Finanse: W pierwszej połowie tego tygodnia nie będzie niespodzianek, jednak w drugiej jego części możliwe większe wydatki. Zdrowie: W najbliższym tygodniu zdecydowanie Twoja stan zdrowia się poprawi. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla raka Rak (16-22.12.2019) Miłość: Możesz mieć w najbliższym czasie kłopoty z samoakceptacją i odczuwać obawę o atrakcyjność dla swej drugiej połówki. Praca: Na horyzoncie szykuje się mała premia, ogólnie najbliższy tydzień upłynie pod znakiem dobrych relacji w pracy. Finanse: Musisz się przygotować na zwiększenie wydatków w nadchodzącym czasie, ogólnie zaczyna się gorączka przedświątecznych zakupów. Zdrowie: Nadal będziesz cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym. Mentalnie za to odczujesz lekkie znużenie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla lwa *Lew (16-22.12.2019) * Miłość: Nadal będziesz odczuwać spory wzrost atrakcyjności, nie zagub się tylko w tym i nie szukaj przelotnych miłości będąc jednocześnie w związku. Praca: Pamiętaj nie daj się wykorzystać, w pracy jest osobą która będzie chciała nadużyć Twoje dobre intencje. Finanse: Pora odebrać dawne długi, jest ktoś kto ciągle próbuje Cię wodzić i nie chce spłacić swoich zobowiązań. Słuchaj rad przyjaciół. Zdrowie: W najbliższym czasie Twoje zdrowie będzie na bardzo dobrym poziomie. Niestety możliwa Spora nerwowość. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla panny Panna (16-22.12.2019) Miłość: W nadchodzącym tygodniu partner sprawi Ci niesamowitą niespodziankę. To polepszy wasze relacje gdyż z początkiem tego tygodnia możliwa kłótnia. Praca: W najbliższym czasie mocno się zdziwisz gdyż Twój zajadły wróg będzie dążyć do poprawy waszych relacji. Finanse: Zbliża się czas większych wydatków, powoli wchodzimy w okres przedświątecznych zakupów. Zdrowie: Najbliższy tydzień przyniesienie poprawę stanu zdrowia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla wagi Waga (16-22.12.2019) Miłość: W najbliższym tygodniu wagi mogą czuć rozdrażnienie co może niezbyt korzystnie wpłynąć na relacje w związku. Praca: Dobry czas na nowe znajomości w miejscu pracy, będzie też szansa na rozwinięcie własnego biznesu. Finanse: Nadchodzi okres przedświątecznych zakupów, jednakże Twój stan finansów jest na tyle mocny żeby nie przejmować się zbytnio czy będzie Cię stać. Zdrowie: Fizycznie nie będziesz narzekać na stan zdrowia. A w sferze Psyche wręcz nastąpi poprawa. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla skorpiona Skorpion (16-22.12.2019) Miłość: Wreszcie los uśmiechnie się dla osób z pod znaku skorpiona, spora poprawa relacji w związkach. Praca: W najbliższym czasie skorpiony poczują lekką stagnację w pracy. Będą za to kwitnąć relacje towarzyskie. Finanse: Najbliższy okres czasu będzie naznaczony większą ilością wydatków, zwłaszcza że zbliżają się święta. Zdrowie: Stan zdrowia fizycznego w normie, za to emocjonalnie możesz czuć lekkie zdenerwowanie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla strzelca *Strzelec (16-22.12.2019) * Miłość: Osoby z pod znaku Strzelca odczują w tym tygodniu poprawę w relacji z drugimi połówkami. Praca: Dobry okres dla wszystkich strzelców, duża poprawa w pracy zarówno w relacjach z szefem jak i towarzyskich. Finanse: Na horyzoncie szykuje się premia ale też większe wydatki zakupowe. Powoli zbliża się świąteczny szal zakupów. Zdrowie: Najbliższy tydzień upłynie Ci w dobrym zdrowiu. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla koziorożca *Koziorożec (16-22.12.2019) * Miłość: Poprawa relacji partnerskich u koziorożców, atrakcyjność osób z pod tego znaku bardzo wzrośnie. Praca: Wśród Twoich przyjaciół znajdzie się osoba która Cię obgaduje za plecami. Finanse: Powoli musisz się przygotować na wydatki przed świąteczne. Ogólnie stan finansów dobry. Zdrowie: W najbliższym czasie odczujesz poprawę stanu zdrowia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Wodnik (16-22.12.2019) Miłość: W najbliższym czasie unormują się Twoje relacje z drugą polową. Ta niespodziewana poprawa pomoże wam umocnić związek. Praca: W miejscu pracy dobra atmosfera, wiele dawnych konfliktów zostanie zażegnanych. Finanse: Ostatnie przygotowania i zakupy przed świętami, sprawia, że nie będzie to łagodny tydzień dla Twego portfela. Zdrowie: Możliwe lekkie przeziębienie w najbliższym czasie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla ryb Ryby (16-22.12.2019) Miłość: Początkowo tydzień będzie bardziej sprzyjać samotności niż relacjom partnerskim, lecz pod jego koniec spodziewana poprawa. Praca: W najbliższym czasie nadal będziesz korzystać z dobrej atmosfery w pracy. Mimo to możliwe lekkie zawirowania. Finanse: Czeka Cię więcej wydatków zakupowych w nadchodzącym okresie czasu. Zdrowie: Nadal będziesz się cieszyć dobrym stanem zdrowia w nadchodzącym tygodniu. Więcej dowiecie się u Eksperta!