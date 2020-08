WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Horoskop tygodniowy na 10-16 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Horoskop tygodniowy na 10-16 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu w miłości, pracy, finansach i zdrowiu? Horoskop tygodniowy wodnik Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Niestety odczujesz pewien rodzaj nudy w swojej relacji. Będziesz szukać różnych metod na ożywienie swojego związku. Niestety pojawiają się też myśli czy aby na pewno nie jest już czas na nowego partnera.

Praca: Duża kreatywność w pracy, jak zwykle twoja głowa pełna pomysłów zacznie usprawniać miejsce pracy. Musisz tylko uważać bo nie każdemu może się to podobać. Zaczniesz się doszkalać, co pozwoli Ci cieszyć się niebywałymi sukcesami zawodowymi.

Finanse: Ogromna poprawa stanu finansowego to sprawi ci dużą przyjemność. Duża chęć na różne inwestycje lub po prostu na wydatki dla przyjemności. Stan portfela sprawi że będzie cię stać nawet a niepotrzebne wydatki dla przyjemności.

Zdrowie: Będziesz czuć spore ożywienie i pobudzenie co tez korzystnie odbije się na Twoim stanie zdrowia. Będziesz też uprawiać więcej sportu, duży przypływ energii życiowej w tym tygodniu. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy ryby Ryby (19.02-20.03) Miłość: Dasz się ponieść wodzy fantazji w tym tygodniu. Prowadzisz nową energię w swoim związku, rozbudzisz na nowo to co wydawało się uśpione. Osoby samotne będą więc ej niż zwykle myśleć o założeniu rodziny, będą też częściej poznawać nowe osoby.

Praca: Może być Ci wyjątkowo ciężko w tym tygodniu skupić się na pracy I podejmować decyzje, lepiej poczekać z kluczowymi sprawami. Bo niestety w sprawach zawodowych czeka cię wielkie rozkojarzenie, ciężko będzie się na czymkolwiek skupić. Przez to praca w tym tygodniu może nie być przyjemnością.

Finanse: Będziesz czuć niedostatki w sferze pieniężnej lecz pod koniec tygodnia sytuacja może się diametralnie odmienić. Przyjdą dawno oczekiwane pieniądze, to wprawi cię w dobry nastrój. Część z tych pieniędzy zainwestujesz.

Zdrowie: Dużo rozkojarzenia i znużenia w tym tygodniu. Poza tym twój stan zdrowia będzie całkiem dobry, warto więcej angażować się w Sport. Warto też stosować różne techniki relaksacji i odpoczynku szczególnie umysłu. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy baran Baran (21.03-19.04) Miłość: Ożywienie relacji partnerskich. Ten tydzień będzie sprzyjał Twemu związkowi , aczkolwiek trzeba uważać na zazdrość ze strony drugiej połowy. Widać też że czekają was nowe wyzwania w najbliższym czasie. Warto w weekend wybrać się za miasto razem z drugą osobą.

Praca: Dużo rozważań na temat nowych projektów a także głowa pełna pomysłów. Będziesz mieć pracowity tydzień ,mimo to poczujesz spełnienie. Dużo będzie się działo wokół, a Ty nawet nie zauważysz jak szybko tydzień minie.

Finanse: Finansowo dobry tydzień, będziesz dużo myśleć jak dobrze ulokować swe oszczędności , pod koniec tygodnia możliwy przypływ gotówki. Warto znaleźć jakiś dobry plan kapitałowy dla Twoich pieniędzy.

Zdrowie: Będzie Ci towarzyszył wyjątkowo dobry nastrój co odbije się także dobrze na stanie Twego zdrowia. Poczujesz wyjątkowo dużo energii życiowej i mimo obowiązków nie poczujesz zmęczenia ani razu. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy byk Byk (20.04-22.05) Miłość: Dużo niespodzianek że strony partnera. Najbliższy czas będzie sprzyjał odbudowie na wielu poziomach. Dla samotnych dobra okazja na szukanie drugiej połowy.

Praca: Będziesz mieć głowę zapełnioną wieloma atrakcyjnymi propozycjami biznesowymi. Dużo możliwości i rozpoczęcie wielu bardzo ciekawych projektów. Dobre relacje z otoczeniem w miejscu pracy.

Finanse: Dobra kondycja finansowa pozwoli Ci spać spokojnie, ten tydzień będzie naprawdę dobry w tym względzie. Co najważniejsze zaczną przychodzić profity z dawniejszych inwestycji.

Zdrowie: Przyda Ci się trochę ruchu, nie siedź z założonymi rękoma. Ogólnie będziesz się Cieszyć dobrym zdrowiem, lecz dbaj o kondycję fizyczną. Aktywność zaprocentuje na przyszłość. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy bliźnięta Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Może w tym tygodniu dochodzić do sprzeczek w waszym związku, warto pomyśleć nad załagodzeniem sytuacji. Każdą drażliwą sytuację da się przecież załagodzić. Samotni będą mieć trudności w tym czasie że znalezieniem partnera.

Praca: Będziesz mieć głowę pełną nowych kreatywnych pomysłów, to sprawi ze Twa praca nabierze nowego rozmachu. Dużo rzeczy usprawni Twe działania. Niestety możliwy konflikt z osobą z otoczenia w pracy.

Finanse: Z początkiem tygodnia mogą pojawić się pewne niespodziewane wydatki, lecz wszystko zrekompensuje się przed weekendem. Warto nie załamywać rąk i szukać dodatkowych opcji by pomnożyć majątek.

Zdrowie: Będziesz mieć dobre samopoczucie w tym tygodniu, jednak warto przeanalizować swój jadłospis gdyż na horyzoncie małe problemy gastryczne . Możesz też przejść się do lekarza na wizytę kontrolną. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy rak Rak (22.06-22.07) Miłość: Będziesz szukać wsparcia u partnera gdyż tylko w jego towarzystwie masz poczucie bezpieczeństwa. Poprawi się Twój kontakt z drugą połową. Samotne raki będą myśleć dużo o założeniu rodziny.

Praca: Dużo szans na nowe perspektywy rozwoju, w tym tygodniu będziesz je zdecydowanie widzieć. Cała pierwsza połowa tygodnia to duża ilość energii. W drugiej połowie sytuacja odwrotna, może Cię dopaść uczucie stagnacji.

Finanse: Poczucie stabilności oraz duża perspektywa poprawy finansowej w tym tygodniu. Nie bój się śmiałych inwestycji. Warto iść do przodu i podjąć czasem trochę ryzyka. Pierwsza połowa tygodnia temu sprzyja.

Zdrowie: Na początku tygodnia stan psychofizyczny na bardzo wysokim poziomie. W drugiej połowie tygodnia troszkę mniej sił do działania. Ogólnie sytuacja nie wygląda najgorzej, chociaż zawsze mogło by być lepiej. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy lew Lew (23.07-23.08) Miłość: Możesz napotkać pewne problemy w swoim związku. Musisz częściej rozmawiać z partnerem i mniej skupiać się na sobie. Niestety egoizm może popsuć nawet najlepsze relacje. Warto przy okazji zważyć na różne potrzeby drugiej strony .

Praca: Zdobędziesz nowe doświadczenie , co bardzo przyda się Ci w zdobyciu przyszłych korzyści finansowych. Co najważniejsze Twoja pozycja zawodowa się bardzo wzmocni. To też zdecydowanie dobry tydzień na robienie intratnych interesów.

Finanse: Dobra kondycja finansowa w tym tygodniu, oby tylko z tego powodu się nie zatracić i nie zacząć wydawać pieniędzy na lewo i prawo. Dobry czas dla różnych planów inwestycyjnych. Każda opcja która przyniesie zysk jest warta rozpatrzenia.

Zdrowie: Dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne, będziesz czuć nowy przypływ energii do działania. Zaczniesz też więcej ćwiczyć, ta potrzeba niczym dzikość lwa wyrwie się z Ciebie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy panna Panna (24.08-22.09) Miłość: Bardzo dobre porozumienie z partnerem w związkach panien. Bardzo dobre samopoczucie i pozytywny wpływ na swoją drugą połówkę. Samotne Panny znajdą w tym tygodniu dużo okazji na znalezienie drugiej połowy, warto to wykorzystać.

Praca: Będziesz mieć w tym tygodniu bardzo rozkojarzoną głowę w pracy, pojawią się trudności w skupieniu uwagi, co może niezbyt dobrze odbić się na jakości Twej pracy. Trzeba to będzie przeczekać

Finanse: Ten tydzień może zaowocować przypływem gotówki, będzie można z przyjemnością się wybrać na małe zakupy w wolnym czasie. Zwłaszcza że najdzie cię taka potrzeba w związku z odreagowaniem stresów z pracy.

Zdrowie: Zmęczenie i rozkojarzenie dopadną Cię w tym tygodniu, cała sytuacja odmieni się dopiero w weekend. Nie będziesz poza tym przynajmniej narzekać na inne aspekty zdrowia. Reszta w bardzo dobrym stanie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy waga Waga (23.09-22.10) Miłość: W tym tygodniu , będziesz odczuwać chęć do flirtu, co także odbije się na związku. Czeka Cię spore odświeżenie relacji w związku z dobrym samopoczuciem. Druga strona na pewno to wszystko doceni, wasza relacja bardzo się umocni.

Praca: Bardzo spontaniczny tydzień w pracy, napotkasz wiele zmian i sporo będzie się wokół Ciebie działo . Ciężko będzie znaleźć skupienie na jednym aspekcie, ale dasz radę. Dobre relacje z otoczeniem w miejscu pracy.

Finanse: Dostaniesz wreszcie to na co tak ciężko trzeba było pracować. Dobra sytuacja finansowa pozwoli Ci i odłożyć oszczędności i pozwolić sobie na małe przyjemności. Szykuje się także zwrot dawno obiecanych pieniędzy o które trzeba było walczyć.

Zdrowie: Twoje samopoczucie będzie bardzo dobre , zapał do życia i wiele radości. Duża chęć do działania, wzmożona aktywność fizyczna. Jednym słowem w tym tygodniu będzie Cię rozpierać energia. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy skorpion Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Będziesz poszukiwać gwarancji bezpieczeństwa że strony partnera. Ten tydzień sprawi że schowasz się w ramionach drugiej połowy niczym w bezpiecznym zamku. Samotni mają sporą szanse na znalezienie wymarzonego partnera, który doceni ich życiowe pasje.

Praca: Bardzo dobre samopoczucie w pracy lecz pod koniec tygodnia możesz odczuć zmęczenie i rozdrażnienie. Dobre stosunki ze współpracownikami, ale tutaj też uważaj na końcówkę tygodnia. Niestety wtedy może pojawić się sytuacja konfliktowa.

Finanse: Duża płynność finansowa i sporo zaoszczędzonych środków a także prawdopodobny przypływ gotówki w końcu tygodnia sprawią że nie będziesz się martwic o pieniądze. Będziesz za to mieć ochotę by trochę po wydawać , śmiało możesz sobie na to pozwolić.

Zdrowie: Niestety w tym tygodniu mimo dobrego humoru możesz odczuwać zmęczenie a pod jego koniec nawet rozdrażnienie. Warto zadbać tez o wątrobę, czyli standardowo ograniczamy używki i bardziej dbamy o to co jemy. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy strzelec Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Odczujesz duże ożywienie co może pozytywnie wpłynąć na twój związek. W drugiej połowie tygodnia będziesz odczuwać obawy o szczerość drugiej strony, te obawy będą mało racjonalne dlatego lepiej się nimi nie przejmować. Samotni zawrą wiele znajomości i będą sporo flirtować, niestety nie będzie z tego stałych związków.

Praca: W tym tygodniu możesz liczyć na spory rozwój zawodowy a także nauczysz się wielu nowych rzeczy, to wszystko się bardzo przyda na przyszłość. Czekają cię nowe wyzwania, różne szkolenia i wiele nauki. Ten tydzień spłynie pod znakiem rozwoju zawodowego.

Finanse: Stabilny finansowo tydzień który ponadto będzie obfitować w dodatkowe premie . Początek tygodnia to bardzo duże szanse na większą gotówkę. Koniec tygodnia może oznaczać pewne wydatki jednak będzie cię na wszystko stać.

Zdrowie: Możesz być lekko nerwowy w tym tygodniu , staraj się tego unikać. Ogólnie warto rozejrzeć się za różnymi metodami relaksacji ,także warto zadbać o aktywność fizyczną. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy koziorożec Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Ten tydzień upłynie pod znakiem ciepła w relacjach partnerskich. Duże wzmocnienie związków między tobą a drugą połową. Pod koniec tygodnia możliwy wspólny wyjazd. Osoby samotne będą dużo rozmyślać o założeniu rodziny.

Praca: Uważaj na to by nie zostać uwikłanym w żadne intrygi, nie wszystkie osoby w pracy są Ci przychylne. Pamiętaj żeby nie ufać tym którzy często udają bardzo miłych. Jest jednak spora szansa na pojawienie się nowych możliwości rozwoju, możliwe że ktoś ci zaproponuje coś ciekawego.

Finanse: Dobra sytuacja finansowa , dużo stabilności w tym względzie a także perspektywa na dodatkowe korzyści. Warto też się rozglądać za możliwościami pomnożenia majątku, to zawsze się przyda.

Zdrowie: Niestety ale w tym tygodniu nie będziesz cieszyć się zbyt dobrym zdrowiem. Mogą powrócić stare dolegliwości. Warto udać się na wizytę lekarską. Więcej dowiecie się u Eksperta! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swojej przyszłości, skontaktuj się z Ekspertem.