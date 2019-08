Horoskop na sierpień 2019: zapoznaj się z wielkim horoskopem miesięcznym dla wszystkich znaków zodiaku i sprawdź, co wydarzy się w tym miesiącu

Horoskop miesięczny na sierpień 2019. Zobacz, jaki los przewidziały dla ciebie gwiazdy tego lata i sprawdź, czy w najbliższej przyszłości dopisze ci szczęście.

Horoskop na sierpień 2019

Horoskop miesięczny na sierpień 2019 dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop miesięczny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02)

Miłość: Wodniki przykuwają dużą wagę do emocji, a stworzenie trwalszej relacji zajmuje im więcej czasu. Nie próbuj naśladować innych i nie ulegaj presji. Okazja do poznania wyjątkowej osoby pojawi się w najmniej spodziewanym momencie.

Praca: Bez względu na okoliczności, nie wykonuj pracy za innych. Horoskop uprzedza przed zawistnymi osobami, które mogą próbować przypisać sobie twoje zasługi. Kluczem do sukcesu będzie asertywność.

Rodzina: Nie angażuj się w spory pomiędzy twoimi bliskim. Chociaż niejednokrotnie sprawowałeś funkcję mediatora, tym razem pozostać neutralny. W towarzystwie rodziny nie poruszaj drażliwych tematów, a unikniesz niesnasek.

Zdrowie: Chociaż powiadają, że sport to samo zdrowie, we wszystkim należy zachować umiar. Horoskop przypomina, iż niepoprawnie wykonywane ćwiczenia mogą doprowadzić do kontuzji. Nie wykonuj czynności, które są ponad twoje siły.

Horoskop miesięczny dla ryb

Ryby (19.02-20.03)

Miłość: Odczuwasz strach na myśl przed oceną i te obawy blokują cię w działaniach. Horoskop radzi, byś przestał udawać kogoś, kim nie jesteś. Masz barwną osobowości i poczucie humoru. To właśnie tymi cechami przyciągniesz potencjalnych adoratorów.

Praca: Według horoskopu, od dłuższego czasu czujesz się wypalony zawodowo. Schematyczne wykonywanie tych samym czynności bywa nużące, szczególnie że nie dostrzegasz nadziei na poprawę warunków pracy. Weź sprawy w swoje ręce i zaangażuj rozmowę z przełożonym. W ostateczności warto będzie się zastanowić nad zmianą posady.

Rodzina: Los sprzyja spotkaniom rodzinnym. Wspólnie rozwiązaliście pewien problem, co dodatkowo was do siebie zbliżyło. Warto zastanowić się nad wspólną podróżą lub chociażby wyjazdem na weekend. To właśnie czas spędzony w gronie najbliższych naładuje cię wyjątkowo pozytywną energią.

Zdrowie: Stres w sytuacjach zawodowych powoli odbija się na twoim zdrowiu. Jesteś przemęczony, gdyż dźwigasz na swym karku zbyt dużo obowiązków, a z niektórymi zadaniami mierzysz się kosztem snu. Zachowaj równowagę i pozwól sobie na relaks. Praca zmęczonego umysłu jest zawsze mniej wydajna.

Horoskop miesięczny dla barana

Baran (21.03-19.04)

Miłość: Nie dopatruj się głębszych uczuć tam, gdzie ich nie ma. W twoim otoczeniu przebywa plotkarz, który może sporo namieszać w sprawach sercowych. Zaufaj swojej intuicji i nie pozwól, aby osoby trzecie miały decydujący wpływ na rozwój twoich relacji.

Praca: Chociaż otaczają cię osoby preferujące innowacyjne rozwiązania i próbują osiągnąć cel poprzez szukanie drogi na skróty, najlepiej zrobisz, polegając na dobrze znanych, sprawdzonych metodach. Podejmowanie ryzyka nie przemówi na twoją korzyść.

Rodzina: Jeżeli odnosisz wrażenie, że bliscy za bardzo ingerują w twoje sprawy prywatne, powiedz o tym wprost. Nie powinni dokonywać wyborów za ciebie ani narzucać ci własnego zdania. Chociaż chcą dla ciebie dobrze, sam wiesz najlepiej, jaką drogę powinieneś obrać.

Zdrowie: Nie ignoruj pierwszych oznak przeziębienia, ponieważ ze zwykłego kataru lub bólu gardła może rozwinąć się poważniejsza choroba. Horoskop przypomina, że zawsze lepiej jest zapobiegać, niż leczyć.

Horoskop miesięczny dla byka

Byk (20.04-22.05)

Miłość: Nieoczekiwana sytuacja sprawi, że dawne uczucia odżyją. Ludzie się zmieniają, a z czasem dochodzą również do wniosków, których nie wyciągnęliby targani natłokiem emocji. Wiedz, że druga osoba także przemyślała swoje zachowanie. Zrób pierwszy krok i zaproponuj spotkanie. Musicie wyjaśnić sobie pewne kwestie.

Praca: Odkryjesz w sobie zdolności przywódcze, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Chociaż preferujesz pracę indywidualną, tym razem będziesz musiał skoncentrować się na zadaniach grupowych. Nie bój się stanąć na pozycji lidera. Masz w sobie charyzmę, dzięki której pociągniesz za sobą tłumy.

Rodzina: Pewna bliska osoba zmaga się z poważnym problemem i wkrótce poprosi cię o pomoc. Chociaż ostatnio byki są skupione głównie na sprawach zawodowych, znajdź czas na szczerą rozmowę, podczas której razem zastanowicie się nad sposobami wyjścia z trudnej sytuacji. Twój gest zostanie doceniony, a członek rodziny będzie ci wdzięczny.

Zdrowie: Sierpień obdarzy byki dużymi pokładami energii oraz chęcią do działania. Będziesz prawdziwym okazem zdrowia, a twoje dobre samopoczucie pozytywnie wpłynie na sytuację w pracy. W najbliższym czasie nie musisz się martwić o przeziębienia i nieoczekiwane wypadki.

Horoskop miesięczny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06)

Miłość: Horoskop radzi uzbroić się w cierpliwość. Czujesz coś więcej do pewnej osoby, jednak ona nie jest jeszcze gotowa na zbudowanie relacji. Poczekaj, aż ochłonie po poprzednich doświadczeniach. Jeżeli będziesz dla niej wsparciem, bardzo się do siebie zbliżycie.

Praca: Pozwól, aby opinie i doświadczenie innych były dla ciebie inspiracją. Bądź otwarty na nowe rozwiązania. Korzystaj również z każdej okazji do poszerzenia kompetencji. Dzięki temu będziesz miał podstawę do poprawy warunków finansowych.

Rodzina: Pewna sytuacja podzieli rodzin na dwie strony. Bez względu na to, za kim się opowiesz, spróbuj nie prowokować konfliktu, ale szukać kompromisu. Twoje podejście poprą osoby spod znaków lwa lub koziorożca. Myślą w podobny sposób.

Zdrowie: Nie zapominaj, że zdrowie psychiczne, jest niemniej ważne od zdrowia fizycznego. Przykre doświadczenia coraz częściej zaprzątają ci głowę, odbierając chęci do działania. Nie duś w sobie emocji, ale zdecyduje na szczerą, długą rozmowę z osobą, której ufasz.

Horoskop miesięczny dla raka

Rak (22.06-22.07)

Miłość: Pewna nieoczekiwana sytuacja sprawi, że odżyją w tobie dawne uczucia. Nie miej do siebie żalu. Raki są sentymentalne, a początek wakacji przywoła pewne wspomnienia. Jeżeli czujesz, że pewne uczucie jeszcze się nie wypaliło, warto pomyśleć o odnowieniu konkretnej znajomości.

Praca: Chociaż pierwsza połowa miesiąca pod względem zawodowym będzie nudna i mozolna, w drugiej części sierpnia przyjdzie wiele zmian. Nastaw się na czas prób, a luźniejsze chwile poświęć na powtórzenie dawniej zdobyte umiejętności. Wraz z końcem sierpnia ambitne osoby zostaną nagrodzone.

Rodzina: Zgodnie z horoskopem nastał sprzyjające okres na wszelkie, rodzinne wyjazdy. To właśnie urlop w gronie najbliższych okaże się strzałem w dziesiątkę. Podczas niego nie tylko nadrobicie stracony czas, ale również odpoczniecie od codziennych obowiązków. Nie czekaj na propozycje innych i sam wyjdź z inicjatywą podróży.

Zdrowie: W okresie letnim poczujesz spadek sił witalnych, szczególnie przy wyższej temperaturze. Pamiętaj, aby regularnie uzupełniać płyny i dbać o odpowiedni poziom stężenia cukru.

Horoskop miesięczny dla lwa

Lew (23.07-23.08)

Miłość: Ostatnio lwy są tak zajęte pracą, że nie mają zbyt wiele czasu na sprawy sercowe. Jeżeli czujesz, że to nie twój moment, nie ulegaj presji otoczenia. Horoskop ułożył dla ciebie konkretny plan. Wszystko nastąpi w swoim czasie.

Praca: Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę i nie popadaj ze skrajności w skrajność. Chociaż dużo osób w twoim otoczeniu zaczyna podejmować ryzykowne decyzje, to właśnie bezpieczne (nawet jeśli bardziej czasochłonne) rozwiązania będą dla ciebie najlepsze.

Rodzina: Chociaż jesteś z natury bardzo pamiętliwy, spróbuj zapomnieć o pewnych urazach. Horoskop przeczuwa, że bliska osoba bardzo cię zraniła. Zrobiła to jednak nieświadomie i szczerze żałuje swojego postępowania. Nie odtrącaj jej, gdy jako pierwsza poda rękę na zgodę.

Zdrowie: Wolniejszą chwilę wykorzystaj na przebadanie tarczycy. Ostatnio przejawiasz skłonność do niekontrolowanych uniesień, a na emocje może wpływać właśnie niedoczynność lub nadczynność tego organu.

Horoskop miesięczny dla panny

Panna (24.08-22.09)

Miłość: Horoskop radzi zachować ostrożność i zwracać uwagę na sygnały, które daje ci los. Pewna osoba ma wokół ciebie nieuczciwe zamiary. Nie bądź uprzedzony do ludzi, ale nie otwieraj się zbyt szybko przed kimś, kto raptownie cię zauroczy.

Praca: Sprawy finansowo-zawodowe dla panien staną w sierpniu pod znakiem prawdziwego wyzwania. Będziesz musiał naprawdę się wykazać, by udowodnić swoje umiejętności na tle innych. Nie obawiaj się krytyki, ale skup jasno na wyznaczonym celu. Nie pozwól, by uwagi innych odwiodły cię od sukcesu.

Rodzina: Jeżeli odnosisz wrażenie, że bliscy trochę za bardzo ingerują w twoje życie uczuciowe, narzucając swoje wybory, reaguj. Powiedz bliskim, że potrzebujesz przestrzeni, a ich priorytety pod wieloma względami różnią się od twoich. Jeżeli przygotujesz konkretne argumenty, zrozumieją twoją sytuację.

Zdrowie: Horoskop radzi zadbać o układ kostny, gdyż u panien możliwe są niedobory minerałów. Warto również skontrolować poziom hormonów, które pomogą mieć duży wpływ na twoje zmiany samopoczucia.

Horoskop miesięczny dla wagi

Waga (23.09-22.10)

Miłość: Czasami niezwykle trudno jest odróżnić miłość od zauroczenia. Początek wakacji wypełnił wagi masą wątpliwości. Nie powinieneś jednak kryć swoich uczuć przed zaufanymi osobami. Najlepszymi doradcami w sprawach miłosnych będą ryby i koziorożce.

Praca: To nie jest najlepszy moment na większe inwestycje. Już na początku miesiąca staniesz przed pewnym dylematem dotyczącym spraw zawodowych. Twoja decyzja będzie miała skutek również na życie osób trzecich, dlatego nie podejmuj jej bez konsultacji ze znajomymi, których dotyczy.

Rodzina: Gwiazdy zsyłają na ciebie pomyślność i zaczniesz dogadywać się również z członkami rodziny, z którymi wcześniej nie miałeś zbyt dobrego kontaktu. To dobry moment na wyjaśnienie dawnych nieporozumień.

Zdrowie: Powinieneś zadbać o swoją dietę. Jeżeli chcesz uniknąć przybrania na wadze, zwróć większą uwagę na to, co jesz. Dodaj do swojej diety warzywa i owoce, a ogranicz cukier i przetworzone produkty.

Horoskop miesięczny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11)

Miłość: Latem nastąpi pewien przełom. W najmniej oczekiwanym momencie poznasz osobę, która od razu wpadnie ci w oko. Nie zwlekaj zbyt długo przed kolejną próbą kontakt i zadzwoń jako pierwszy. Odkładanie istotnych spraw na później, sprawia, że tracą na aktualności.

Praca: Roztargnienie może bardzo zaszkodzić twoim obowiązkom służbowy. Pilnuj wszelkich formalności, dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem i nie próbuj na siłę rozwiązać spraw, na których się nie znasz. Pamiętaj, że masz wokół dobrych doradców, którzy zawsze są gotowi ci pomóc.

Rodzina: Sierpień przyniesie wiele zaskakujących zwrotów wydarzeń. Podczas jednego z rodzinnych spotkań ktoś przekaże ci informację, która zupełnie zmieni twój tok myślenia w kwestii pewnego wydarzenia. Zrozumiesz, że jedna sytuacja z perspektywy różnych ludzi, może być rozumiana zupełnie inaczej.

Zdrowie: Skorpiony powinny zwrócić uwagę na kręgosłup. Zrób profilaktyczne badania i przestań samumu dźwigać zbyt ciężkie przedmioty. Jeżeli uprawiasz sport, skonsultuj się ze specjalistą czy dane ćwiczenie jest przez ciebie wykonywane poprawie. Sierpniowy okres niestety sprzyja kontuzjom.

Horoskop miesięczny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12)

Miłość: Chociaż strzelce są zwykle poukładane i twardo trzymają się stabilnych rozwiązań, w lipcu warto pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Ta reguła dotyczy również kwestii spraw sercowych. Gdy opuścisz swoją strefę komfortu, dostrzeżesz nowe możliwości.

Praca: Horoskop radzi ci szczególnie kłaść nacisk na zapamiętywanie terminów i unikanie spóźnień. Dojdzie do współpracy z wpływową, ambitną osobą, która ceni sobie punktualność. Jeżeli nie przypadniesz jej do gustu, stracisz pewną szansę.

Rodzina: Sierpień będzie dla ciebie bardzo intensywnym okresem i naprawdę ciężko będzie ci znaleźć czas dla najbliższych. Nie jest to jednak powód do ignorowania ich prób nawiązania kontaktu. Postaw na szczerość i powiedz im otwarcie o napiętym harmonogramie. Zrozumieją, a pod koniec miesiąca nadrobicie stracony czas.

Zdrowie: Uważnie słuchaj swojego ciała i nie nadwyrężaj swoim sił w pracy. Czasem warto podzielić obowiązki, zamiast przeforsowywać się na raz umiejętnie rozłożyć powierzone obowiązki. Po okresie wzmożonego wysiłku powinieneś również skonsultować z lekarzem swój wzrok.

Horoskop miesięczny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01)

Miłość: Pewna osoba darzy cię głębszym uczuciem, ale zajęty swoimi sprawami zupełnie tego nie dostrzegasz. Zatrzymaj się w ciągłym biegu i rozejrzyj wokół. Może warto spróbować dać szansę komuś, kto jest skłonny to tak wielu poświęceń?

Praca: Sierpień przyniesie dużo dynamicznych i pozytywnych wydarzeń, oferujących możliwość rozwoju. Dokładnie obserwuj najbliższe otoczenie. Ktoś udzieli ci wskazówki, dzięki której znajdziesz rozwiązanie problemu, z którym borykałeś się już od dłuższego czasu.

Rodzina: Wkrótce dojdzie do pewnego spotkania rodzinnego, a przy tym konfrontacji z osobą, która nie budzi w tobie pozytywnych emocji. Zachowaj spokój i pilnuj, by nie powiedzieć o kilka słów za dużo. Jeżeli będziesz opanowany, unikniesz poważniejszego sporu.