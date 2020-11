WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Horoskop na listopad 2020 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź co przewidział dla ciebie horoskop miesięczny Sprawdź swój horoskop na listopad 2020, żeby wiedzieć, co czeka cię w miłości, finansach pracy i zdrowiu. Karty tarota mają dla ciebie radę, która może cię okazać cenna w perspektywie najbliższego miesiąca. Horoskop miesięczny na listopad 2020 dla wszystkich znaków zodiaku (Pixabay) Horoskop miesięczny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Wodniki będące w stałych związkach, będące w małżeństwie karty początkowe już ostrzegają przed tym, by nie pozwalać sobie na to by ktoś ingerował w wasze sprawy. Karty wskazują na to, że może być waszym otoczeniu osoba, która chce mieszać w waszych prywatnych sprawach, uczestniczyć w waszych decyzjach, wpływać na wasze małżeństwo czy też wasz związek. Skacze, wskazują na to, że trzeba będzie podjąć pewne decyzje, mogą to być poważne i odważne decyzje i absolutnie karty wskazują na to, że musicie je podjąć razem, w małżeństwie, związku. Trzymajcie doradców z daleka od siebie, niech każdy zajmuje się swoimi sprawami. Druga połowa miesiąca znacznie spokojniejsza, odpływa stres, odpływają niepokoje. Wodniki, które poszukują drugiej połowy mają szansę poznać naprawdę interesującą osobę. Osoba ta będzie poznana w towarzystwie, karty sugerują, że możecie zostać gdzieś zaproszeni i tam w towarzystwie znajduje się wspomniana osoba. Zaznaczam też, że ta osoba może mieć pewnego rodzaju znak szczególny, bądź szczególną cechę. Szukajcie wyjątkowych osób. I nie wolno wam omijać żadnych zaproszeń. Finanse: Karty wskazują na to, że część z was może mieć długi, które trzeba będzie w tym miesiącu albo oddać, bo ktoś czeka na te pieniądze lub też dogadać się z osobami, od których pożyczaliście pieniądze. Karty nie wskazują niestety przypływów, natomiast wyraźnie wskazują na to, że trzeba zrewidować swój stan posiadania. Zaznacza się tutaj instytucja małżeństwa, która może podpowiadać, że pora uzgodnić ze współmałżonkiem, współmałżonka dalsze plany finansowe, bądź też jest to informacja o tym, że małżeństwo czeka na zwrot długu. Karty wskazują, że warto będzie spróbować umówić się z bankiem na spotkanie celem renegocjacji warunków umowy, jeśli oczywiście posiadacie kredyt w banku. Listopad może być miesiącem oddawania długów i porządkowaniem swoich bankowych spraw. Praca: Karty wskazują, że początek miesiąca może być spokojny, natomiast druga połowa to wejście chaosu. Może cię trafić na osobę, która nie będą rozumiały co mówicie, możecie trafić na sytuację taką, że tak naprawdę nie będzie wiadomo co należy do waszych obowiązków, możecie być zasypywani często zmianą zdania. Karty próbują podpowiedzieć, żeby szukać w pracy sojuszników i próbować wspólnie wyjaśnić w czym tak naprawdę jest problem. Współpraca z osobami podobnymi do was jest wskazówką w tym miesiącu. Nie bójcie się kilka razy pytać co dokładnie ktoś ma na myśli, nie bójcie się poszukiwać informacji i wyjaśniać spory od razu w ich zarodku. Osoby, które poszukują pracy mogą mnie znaleźć interesującej oferty bądź też możecie być dosłownie złudzeń i na zasadzie odezwiemy się za jakiś czas, odezwiemy się później. Każdy wskazują na opóźnienia, opóźnienia, które będą dotyczyły otrzymania odpowiedzi. Ale rada od kart jest taka żeby nie poddawać się już od pierwszych dni listopada i bardzo intensywnie przeglądać ogłoszenia zwłaszcza ogłoszenia prasowe mam tutaj wyraźnie zaznaczone karty tekstu pisanego. A może to być na przykład ogłoszenie napisane w witrynie. Co myślicie na ten temat? Zdrowie: Uwaga na przeziębienie dolnej części pleców, uwaga na korzonki. Mam pokazane bóle dolnej części pleców zarówno u pań jak i panów. Bardzo ważne będzie teraz ciepły ubiór dla wszystkich z was. Uważajcie także przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Panie Wodniki mogą w połowie miesiąca zadbać o urodę, są pokazane zabiegi kosmetyczne. Mała wskazówka także dla pań, mam tutaj pokazane USG, myślę, że może być to USG piersi. Tak czy tak, panie proszę o tym pomyśleć. Rada z karty tarota Możecie oczekiwać miłej i dobrej informacji, osoba młoda może zaskoczyć was bardzo pozytywnie, możecie poczuć, że coś dobrego przypływa do was. Jest to na razie zalążek dobrych wydarzeń, ale każdy ocean gdzieś ma swoje małe źródełko. Starajcie się jak najwięcej czasu spędzać z młodymi osobami, z osobami uśmiechniętymi, poszukujecie radości. A może sami postanowiliście ofiarować komuś dobre słowo, uśmiech, radość. Karta ta czasem przynajmniej dla mnie oznacza także komedie, co pozwala mi przekazać wam informację, że może warto spędzać wieczory oglądając filmy komediowe. Horoskop miesięczny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Miłość: Ryby w stałych związkach - mogę powiedzieć jedno - sielanka. Początek miesiąca spędzicie naprawdę bardzo miło, będzie dużo okazji do wspólnych rozmów, do planowania najbliższych wydarzeń. Natomiast karty wskazują, że ten czas spędzicie razem w domu, w gronie najbliższych, nie mam tutaj karty ruchu. Natomiast końcówka miesiąca może przynieść niewielkie rozczarowanie, którego źródłem mogą być albo wasze dzieci, albo wnuki. Tak jakby dzieci nie mówiły wam całej prawdy, tak jakby mogły mieć kłopoty, sytuacja może trochę wymknąć się spod kontroli. Natomiast wszystko jest do załatwienia, tylko proszę, żebyście na pewne sprawy reagowali wcześniej. Jeżeli chodzi o sam związek, mam karty bardzo spokojne bardzo stabilne, tak jak mówię czas spędzony razem w domu, pod kocykiem, seriale, kino domowe, popcorn. Bardzo przyjemne spokojne karty. Wolne Ryby, single mogą nie mieć okazji w listopadzie do poznania miłość życia. Natomiast absolutnie karty wskazują na szczere i przyjemne rozmowy w gronie znajomych, będą to rozmowy za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Nie wykluczam nawet, że założycie pewną grupę i będziecie wieczorami siadać do komputera i tam ze sobą rozmawiać. Takie czasy. Finanse: Ryby powiem tak, macie bardzo podobne karty do wielu znaków zodiaku, pozwala mi to sądzić, że pewnie większość z nas będzie miało podobną sytuację, dlaczego? Bo karty wskazują dosłownie na wydatki na rodzinę, na młode osoby, trzeba będzie szybko coś zapłacić, szybko coś kupić, dużo wydawania na najbliższe osoby. To już kilku znakom się pokazywało, dokładnie, bardzo podobny układ. Natomiast chcę was zapewnić na wszystko wam wystarczy pieniędzy, uda się zaspokoić potrzeby każdego członka rodziny, nie zapominajcie tylko o osobach starszych w waszym otoczeniu, Zapytajcie czego osoby starsze potrzebują bo mam zaznaczone, że może wstydzą się powiedzieć. Na pewno będzie to miesiąc gdzie będziecie robić zakupy dla rodziny. Nie polecam w tym miesiącu gier hazardowych, nie mam wygranej, nie polecam zdrapek bo także nie mam wygranej. Praca: W pracy zaznacza się papier, umowa, zmiany. Każdy mówią, że może ci otrzymać aneks do umowy, możecie otrzymać jakieś zmiany w kontrakcie, bądź też zmianę warunków. Nie jest to raczej zmiana finansowa, a bardziej zmiana organizacyjna, która będzie wymagała podpisania stosownego aneksu. Może być chwilowo nerwowo co do przebiegu dalszej pracy, ale wszystko w połowie miesiąca się wyjaśni. Część z was będzie pracowała zdalnie, pokazuje się praca przez internet. Tego raczej nie unikniecie. Ryby poszukujące zatrudnienia - obawiam się, że może być trudno. Karty wskazują, że należy dokładnie sprawdzić wasze CV, sprawdzić list, który wysyłacie potencjalnym pracodawcą, przyjrzeć się papieru i dokumentom, a może gdzieś brakuje świadectwa pracy, może zaświadczenia. Karty wskazują, że trzeba przyjrzeć się papierami dokumentom. Ale nie mam podpisania umowy w tym miesiącu, mam natomiast przeglądanie ofert w internecie. Zdrowie: Karty mówią o dwóch sprawach, jedna to sezonowe przeziębienie stany grypowe, którym trzeba od pierwszych dni zaradzić, położyć się do łóżka, zadbać o siebie. Kolejna sprawa, która się tutaj pokazuje to kręgosłup, bóle kręgosłupa bóle szyi i rąk. Ale to także może być skutek wychłodzenia organizmu. Tak czy tak myślę, że gorąca herbata, ciepły koc i bliska osoba obok mogą bardzo dużo pomoc. Jeżeli sytuacja się pogorszy, nie wahajcie się skorzystać z porady lekarza, mam tutaj mężczyznę z dużym doświadczeniem, lekarza o szerokim podejściu do sprawy. I takiego w razie konieczności poszukajcie. Rada z karty tarota Karta wskazuje na to, że powoli małymi krokami, ale do celu przychodzi do was dobra energia. Powoli pewne sprawy będą się wyjaśniać same, nie chcę mówić, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale powoli pewne sprawy będą się wyjaśniać same, zagości w waszym domu i sercu spokój. Dla niektórych z was moje miłe Ryby karta ta może oznaczać chęć posiadania dziecka, czy też chęć zajścia w ciążę. Jedna z najlepiej wróżący kart, obiecuje, że wszystko idzie ku dobremu, wszystko się ułoży. Czekajcie cierpliwie i otwórzcie serce na radość. Horoskop miesięczny dla barana Baran (21.03-19.04) Miłość: Barany z początkiem miesiąca mogą zostać zaskoczone, karty wskazują na to, że coś was z początkiem listopada zaskoczy. To dotyczy Baranów zarówno wolnych jak i stałych związkach, karta dużego zaskoczenia, dużej niespodzianki. Zobaczymy czy dobre czy trudniejsze karty. Już mówię, Barany w stałych związkach mogą odczuwać osamotnienie, partnera może być mniej, tak jakby Partner zwrócił się w kierunku pracy, gromadzenia dóbr, skupił się na obowiązkach zawodowych, skupił się na finansach. Dlatego myślę, że będzie wam trudniej w listopadzie. Bo fizycznie odczuje samotność. Natomiast karty wskazują bardzo wyraźnie, że jeżeli pozwolicie sobie na otwartą szczerą rozmowę z ukochaną osobą to dosłownie wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ma możliwość powrotu na właściwe tory i od czujecie już bliskość w związku w trzecim kwartale miesiąca. Więc myślę, że to będzie to zaskoczenie, że poczujecie tak skrajne emocje. Natomiast ważne żeby odbyć szczerą rozmowę. Partner ucieka w pracę ponieważ uważam, że albo macie kłopoty finansowe albo też Partner chcę zgromadzić większą kwotę pieniędzy. Single uważajcie na powroty z przeszłości, absolutnie nie wolno wam wracać dwa razy do tego co było. Karty wskazują na oszustwo na manipulacje na łzy i na to, że osoba z przeszłości może chcieć wykorzystać i będzie to doświadczenie bardzo bolesne. Proszę nie wracamy do tego co było. Rada, mała informacja, gdzieś za zakrętem czeka bardzo fajna osoba do przyjaźni, może być ciut młodsza od was. Warto poszukać tego przyjaciela. I to może być ta niespodzianka. Finanse: Tak jak wspomniałam wyżej pokazuje się gromadzenie pieniędzy, celem większych późniejszych wydatków. Tak jakby już w waszej głowie było zaplanowane gromadzenie i był zaplanowany późniejszy spory wydatek. Tak czy tak, myślę patrząc na karty, że w listopadzie nie będzie wam brakować pieniędzy, a gromadzenie stanie się bardzo ważne. I super. Karty wskazują także pewnie nie dla wszystkich z was, ale karty wskazują na taką informację, że warto rozważyć inwestycje w nieruchomość. Jeśli posiadacie wolne środki karty pokazują, że możecie pomyśleć o zakupie nieruchomości w celach inwestycyjnych, gdyby udało się co zrobić w listopadzie byłby to świetny ruch. Praca: Karty wskazują, że początek miesiąca będzie dosyć trudny, mogą piętrzyć się kłopoty, mogą piętrzyć się nieporozumienia ze współpracownikami. Będzie wam trudno porozumieć się z osobami z którymi pracujecie, tak jakby każdy z was dany problem widział odmiennie. Nie ukrywam bo nie wolno mi ukrywać, że może jedna, może dwie osoby mogą dosłownie pożegnać się z pracą bo karty wskazują na rozstanie. Sprawdzę, ale zaznaczam to nie dotyczy wszystkich Baranów. Bardziej tą informację kieruje do kobiet w wieku 40 do 45 lat, te panie Barany powinny zwrócić szczególną uwagę na pracę. Na pewno rada od kart jest taka nie prowokujcie sporów, nie zaczynajcie awantur, nie szukajcie wrogów, bo kto sieje wiatr ten zawsze zbiera burzę. Natomiast dobra informacja jest taka, że to będzie chwilowy wybuch i druga połowa miesiąca już powinna być spokojna. Barany, które poszukują zatrudnienia - obawiam się, że nie uda się znaleźć pracy w listopadzie, ale to nie oznacza, że nie powinniście przeglądać i monitorować rynku. Pracy jako takiej w kartach nie mam, ale mam przeglądanie ofert. I to radzę robić, trzymajcie rękę na pulsie. Zdrowie: Bardzo dobre zdrowie, dobra energia, dobra witalność, wprost pokazany ruch i sport. Może część z was postanowi właśnie w listopadzie, a z kart okazuje się, że mamy szansę na słoneczną pogodę, tak, tak, karty czasem też mówią o pogodzie, karty wskazują, że macie ochotę na ruch i zaczniecie się ruszać. Część z was absolutnie zacznie biegać, to jestem tego pewna, część z was zacznie uprawiać gimnastykę, a część z was zainteresuje się pieszymi wycieczkami. Bardzo polecam ruch w listopadzie dla każdego Barana. Myślę, że dla każdego znaku zodiaku. Bardzo dobre karty na zdrowie, siły witalne, energia, endorfiny. Naprawdę są bardzo widoczne w kartach, do przodu Barany, do przodu, super. Rada z karty tarota Wokół was mogą pojawić się różne pokusy i to tylko od was będzie zależało czy im ulegniecie. Wokół was mogą się pojawić także osoby toksyczne, które będą was próbowały przeciągnąć na swoją stronę. Nie wolno wam w tym miesiącu ulegać takim osobą. Proszę, przeczytajcie raz jeszcze informacje na temat pracy, bo świetnie ta karta koresponduje z układem. Horoskop miesięczny dla byka Byk (20.04-22.05) Miłość: Panie Byki powiem tak, uważajcie na rywalkę zwłaszcza jeśli jesteście w związku, który dopiero co się rozpoczął. Karty wskazują, by przyjrzeć się uważniej partnerowi czy przypadkiem jeszcze nie prowadzi rozmów z osobą z przeszłości. Nie są to karty niepokojące, są to jedynie karty, które mówią o tym, że swojego warto pilnować. Byki w długim związku, o długim stażu, mam karty mówiący o tym, że pod koniec miesiąca możecie mieć nieporozumienie co do czy też wychowywania swoich dzieci, czy też wnuków. Karty wskazują na to, tak jakby młode osoby i sposób obchodzenia się z nimi był przyczyną do sporów. Karty wskazują na to, że lampka dobrego wina, kocyk, skutecznie was pogodzi. Nie warto się wspierać, warto się godzić, i spędzać razem czas, a listopad sprzyja spędzaniu wieczorów w sypialni. Polecam. Wolne Byki, szykujcie się na szarżę i podboje miłosne. Macie szansę dosłownie w ostatnie dni listopada, poznać bardzo ciekawą interesującą osobę. Karty wskazują, że ktoś wam bliski, znajomy, znajoma może wam tę osobę przedstawić lub o tej osobie coś opowiedzieć lub wręcz tą osobę wskazać. Tak więc rada od kart jest taka - spędzaj listopad w gronie znajomych i przyjaciół bo tam możecie trafić na istotną wskazówkę, która ma szansę odmienić wasze życie. Finanse: Początek miesiąca przyniesie może coś na kształt premii, może też drobną wygraną, a na pewno będą to dodatkowe pieniądze, Może to być wypłata zaległego świadczenia. Tak czy tak pieniądze te będą z początkiem miesiąca. Zwłaszcza jeżeli mówimy o panu Byku. Natomiast panie Byki proszę o rozwagę na zakupach, bo karty wskazują na to, że ręka może być lekka i pieniądze będą wam przeciekać przez palce. Taka uwaga, takie ostrzeżenie. Tak czy tak każdemu Bykowi polecam dziewiątego listopada zagranie w grę liczbową bądź kupno zdrapki. Praca: Drobne nieporozumienie co do pracy, co do sposobu wykonania zadania, drobne nieporozumienie co do polecenia. Ale podkreślam bardzo szybko sprawa zostanie wyjaśniona. Tak i jakbyście nie do końca zrozumieli polecenie. Ale to bardzo szybko zostanie wyjaśnione. Co ważne w drugiej połowie miesiąca czekała sukces, może nawet spory sukces, który co ważne będzie poprzedzony pewną niewiadomą. Tak jakbyście do końca nie wiedzieli jak potoczą się sprawy, a okaże się, że czeka was nagroda za wasze osiągnięcia. Naprawdę jedne z lepszych kart. Tak trzymać. Byki, które poszukują zatrudnienia chciałabym wskazać firma bądź miejsce, w którym pracują młode osoby bądź firma ta świadczy usługi dla młodych osób nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że może to być coś wspólnego z edukacją, ze szkoleniami, z kursami. Pomyślcie o takim rodzaju działalności, szeroko rozumianej nauce, miejscu gdzie przekazuje się młodym osobą i młode osoby są tam zatrudnione. Mam nadzieję, że uda mi się pomóc to wskazówką. Zdrowie: Karty mówią o tym, że należy zwrócić uwagę zdecydowanie na układ krążenia, jeżeli macie żylaki to radzę nie czekasz tylko udać się na konsultację jak najszybciej. Karty wskazują silnie na kłopoty z żyłami, trzeba będzie naprawdę zwrócić na to uwagę. Dla niektórych z was badania krwi, pobieranie krwi i oczekiwanie na wyniki. Uwaga także na rozcięcia, przecięcia, i utratę krwi. Układ krążenia i krew na to wskazują karty. Rada z karty tarota Możecie otrzymać, bądź bardzo atrakcyjną propozycję, bądź bardzo dobrą ofertę, możecie otrzymać także jakąś sumę pieniędzy, bądź wartościowy prezent. Karty absolutnie radzą, by wyciągnąć ręce po dobro, głównie materialne podkreślam, które idzie w waszą stronę. Skupcie się teraz na sferze materii, ale warto szczęściu pomoc. Znowu powiem to co powiedziałam wyżej warto zagrać w grę liczbową. Z całego serca życzę wam powodzenia. Horoskop miesięczny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Bliźnięta, chcę od razu przekazać pewną informację, która pokazała się z przełożenia. Otóż może jedna, może dwie, może kilka osób spod znaku Bliźniąt w listopadzie powie sakramentalne tak. Zawrze związek małżeński. Bardziej mam pokazane ślub cywilny, urzędowy. Co prawda widzę, że listopad nie zawiera litery „r”, natomiast co do moich słów jestem przekonana. Wiem, że są gdzieś Bliźnięta, które przypieczętują ślubem długoletni związek. Gratuluję i wszystkiego najlepszego, niech wam się szczęści. Bliźnięta, które nie planują ślubu w listopadzie, albo już są dawno po ślubie, karty wskazują na to, że miesiąc ten będzie pod znakiem odwiedzin członków rodziny. Może być tak, że to wy będziecie jeździć do rodziny, a może być tak że rodzina przyjedzie do was. Chcą wskazać tutaj, że karty opowiadają taką historię, że do pary, którym urodził się maleńkie dziecko przyjedzie mamusia, czy też teściowa. Listopad większość z was spędzi bardzo rodzinnie. Myślę, że listopad bardzo szybko wam zleci, dosłownie ciach prach i nie ma. Single mają szansę spotkać osobę od siebie starszą. Tak moi drodzy czy z tego będzie coś więcej to już czas pokaże, natomiast osoba ta, ma szansę pokazać się wam zaraz na początku miesiąca. Wróżę, że będzie cię bardzo często się spotykać głównie w kawiarniach, klubach i w restauracjach. Dobry początek znajomości. Osoba ta będzie bardzo interesująca, inteligentna, fascynująca i zamożna. Czego chcieć więcej? Finanse: Bliźnięta uprasza się o pilnowanie gotówki. Karty wskazują na to, że możecie ponieść pewnego rodzaju stratę w listopadzie. Karty proszą o to by raczej nie rzucać się w wir zakupów, a będzie wam trudno, bo młode osoby mogą mieć zachcianki i może być „Kup Kup Kup!”. Jeżeli uda się wam pierwsze dwa tygodnie miesiąca nie wydać wszystkiego, to uwaga końcówka miesiąca pokazuje się spory przypływ. Nie mówię, że jest to wygrana, natomiast karty wskazują na to, że możecie otrzymać niespodziewane pieniądze, w które mogą być całkiem całkiem niezłe. Praca: Od razu spieszę napisać, że spore sukcesy, absolutnie. Część z was otrzyma i awans i podwyżkę. Wszystko rozegra się w pierwszych dniach miesiąca. Wasza ciężka praca wreszcie zostanie zauważona i sowicie wynagrodzona. Szykujcie się na same dobre wieści, same dobre wiadomości. Zostanie to także podparte odpowiednią kwotą finansową. Możecie śmiało planować, rozwijać skrzydła, uda się Wam wszystko. Zwłaszcza jeśli pracujecie w handlu, będzie to jeden z lepszych miesięcy. Bliźnięta bez pracy mają szansę otrzymać zatrudnienie dosłownie początkiem miesiąca. Nie bójcie się wracać do rozmów, które wydawały wam się już zakończone. Tak jakby można było do pewnych osób, do pewnych miejsc, czy też do pewnych rozmów powrócić, ale podkreślam inicjatywa musi wyjść z waszej strony. Macie szansę na pracę zaraz w pierwszych dniach listopada, bardzo interesującą, nie chcę mówić pracę marzeń, ale na to wskazują karty. Ponawiam to co powiedziałam wyżej, wasz wysiłek i dotychczasowa praca zostanie wynagrodzona. Bardzo mnie to cieszy. Zdrowie: Jeśli mówimy o zdrowiu to karty wskazują na okresowe badania, także na pobrania krwi. Uwaga na skórę, uwaga na oparzenia, uwaga na wysypkę. Głównie właśnie pokazuje się skóra i kwestie z nią związane. Bardzo uważajcie na poparzenia, radzę nie robić nic z ogniem. Jeżeli coś będzie się działo, nie czekajcie tylko jak najszybciej udajcie się po poradę do lekarza. Nawet mam tutaj zaznaczoną prywatną konsultacje. Rada w karty tarota Przyglądajcie się sytuacji, która jest wokół was, przyglądajcie się ludziom, którzy są blisko was. Obserwujcie otoczenie, zadajcie sobie trud i spróbujcie zobaczyć więcej. Gdzieś wokół was będzie informacja, która nie może wam umknąć, gdzieś przy was jest jakaś ważna wiadomość, którą wy musicie dostrzec. Wzrok, zmysł wzroku będzie teraz ważny, a uszy pomogą Wam wyłapać istotne informacje. Ale uwaga na plotki, nie bawcie się w plotki dlatego, że kto mieczem wojuje od miecza ginie. Słuchajcie, patrzcie, zgromadźcie informacje. Nie plotkujcie. Horoskop miesięczny dla raka Rak (22.06-22.07) Miłość: Moje miłe ulubione Raki, jeżeli mówimy o kwestiach związkowych, kwestiach uczuć, to muszę powiedzieć, że listopad może być miesiącem w kratkę. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie trochę śmiechu, trochę zabawy, trochę łez i trochę zazdrości, troszeczkę może uzasadnionej zazdrości, ale to za chwilkę powiem. Karty mówią, że początek miesiąca macie szansę spędzić w gronie znajomych osób i tam może zaistnieć taka sytuacja, że partner, czy też partnerka, mąż czy też żona może troszeczkę za dużo czasu spędzać z inną osobą. Tutaj mogą z tego powodu pojawić się nerwy, będzie odrobinka zazdrości. Ale powtarzam, wszystko wróci do normy i wszystko uda się wam bardzo ładnie sobie wyjaśnić. Więc Raki nie ma co wyciągać armaty na muchę. Koniec miesiąca wręcz bajkowy. Wolne Raki mogą wdać się w krótki, ale bardzo intensywny romans. Krótki romans, albo aż romans, to już musicie sami ocenić. Przestrzegam, tylko żeby nie romansować z mężem przyjaciółki, to jest rada dla pań Raków. Natomiast wszystkie Raki mają szansę w samej końcówce miesiąca poznać bardzo wartościową osobę do związku. Finanse: Całkiem przyjemne karty, po pierwsze pokazuje się informacja taka, że możecie otrzymać jakieś pismo urzędowe czy też bankowe, może sądowe podpisane przez kobietę mówiące o pieniądzach, albo dla was albo na wasze dzieci. To zaraz na początku miesiąca, a następnie mam pokazane wydatki związane z drogą, z poruszaniem się, z przemieszczaniem się, bądź też wyjazdem, wycieczką. Ale to tak jakby było to w ostatnich dniach miesiąca. Praca: Wiadomości z daleka, informacje z zagranicy, kontakty z zagranicą, wymiana handlowa z zagranicą. Wszystko co dotyczy dużej odległości będzie teraz ważne. Wasza pozycja w pracy nie jest zagrożona, natomiast uważajcie na pewną kobietę, która może plotkować na wasz temat, a powodem do tego będzie zazdrość. Nie bójcie się, powtarzam wasza pozycja nie jest zagrożona. Dobre wieści, dobre informacje także pod koniec miesiąca. Tak jakby dla was ostatnie 10 dni listopada w każdej materii było bardzo, bardzo ważne. Zdrowie: Raki uważajcie bo macie pokazany kontakt z lekarzem mniej więcej w połowie miesiąca. Raki uważajcie na układ moczowy, uważajcie na nerki, uważajcie żeby nie zaniedbać, nie zaziębić pęcherza. Panowie układ krążenia, serduszko. Uważajcie, uważajcie żeby się za bardzo nie ekscytować. Rada z karty tarota Będzie was prowadzić dobra energia, dużo fajnych rzeczy ma szansę się wydarzyć w listopadzie. Mówi się, że to taki ponury miesiąc, natomiast karta podpowiada, że możecie liczyć na pewnego rodzaju szczęśliwy znak, może zbieg okoliczności, dobrą wiadomość, dobrą informację. Tak czy tak spełni się coś dobrego dla was, może to być jakieś marzenie. Bardzo gorąco tego wam życzę. Horoskop miesięczny dla lwa Lew (23.07-23.08) Miłość: Lwy, spieszę donieść, że w listopadzie macie szansę otrzymać drogi, elegancki, fantastyczny prezent od ukochanej osoby. Karty mówią, że w stałych związkach będzie to czas, który spędzicie razem, bardzo domowo i tak jak powiedziałam, macie szansę otrzymać bardzo przyjemny prezent. Miesiąc sprzyja podejmowaniu wspólnych decyzji. Decyzji długofalowych, odważnych decyzji finansowych, budowaniu wspólnej przyszłości. Spokojny stabilny czas, czas budowania i planowania. Wolne Lwy mają szansę spotkać osobę do bardzo stabilnego, stałego związku. Może to być osoba pracująca na wysokim stanowisku, na pewno jest to osoba dobrze zarabiająca. Oglądajcie się gdzieś w sąsiedztwie waszego miejsca zatrudnienia, waszej pracy. Dodatkowa wskazówka jest taka, że osoba ta może mieć bardzo interesującą pasje. Finanse: Nie chciałabym przesadzać, ale uważam, że w listopadzie będą pieniądze przepływać do was wszystkimi możliwymi kanałami. Dzięki temu będziecie mogli tak jak wspomniałam wyżej zacząć planować pewne sprawy, duże sprawy. Uważam, że część z was pomyśli o zakupie mieszkania, czy też o dawno odkładany w remoncie. Zdecydujcie się na to absolutnie, karty podpowiadają, że to jest najlepszy czas. Praca: W pracy pokazują się możliwe zwolnienia, redukcje, ale nie was. Podkreślam. Karty wskazują na to, że w początek miesiąca będzie bardzo nerwowy, i tak jak wspomniałam mogą być zwolnienia lub też redukcję, ale ominął one waszą osobę. To nie oznacza, że w waszej pracy nie zajdą pewne zmiany, bo w mojej ocenie zajdą, ale nie mam dla was utraty pracy. Nie pozostaje nic innego jak przystosować się do nowych warunków. Jeżeli spojrzymy na Lwy, które poszukują pracy to niestety nie będę mogła wskazać wam jej w listopadzie. Karty wskazują, że tak naprawdę możecie się odbijać od zamkniętych drzwi. Ale jest pokazany czas, który będzie wam potrzebny na to by przyjrzeć się co jeszcze znajduje się na rynku pracy i by pomyśleć czy nie chcielibyście się przebranżowić, nie zacząć czegoś zupełnie nowego. Pomyślcie o tym. Zdrowie: Karty wskazują na problemy z układem krążenia, może na konieczność zbadania poziomu cholesterolu, ponieważ pokazują mi się tutaj zatory żylne i tak jak mówię układ krążenia. Jeżeli zaczynają się u was nawet minimalne kłopoty związane z układem krążenia nie czekajcie. Kolejna sprawa pokazana jest w przypadku pań - mogą to być żylaki, warto właśnie jesienią zająć się tym tematem. Dla młodych Lwów przestroga przed kontuzją. Rada z karty tarota Dużo patrz, dużo obserwuj, dużo słuchaj. Gdzieś przy tobie ktoś może powiedzieć informację, która za jakiś czas będzie bardzo ważna. Nie bój się obserwować, ale na razie zostaw obserwacje dla siebie. Nie wszyscy muszą wiedzieć, co myślisz w danym momencie. Horoskop miesięczny dla panny Panna (24.08-22.09) Miłość: Miłe Panny w stałych związkach, w listopadzie mogą was czekać, zwłaszcza jeżeli jesteście panią Panną - małe zazdrostki o partnera. Tak jakbym wasza wyobraźnia troszkę za mocno pracowała i panie Panny zaczynały mieć pewnego rodzaju podejrzenia. Od razu powiem, że podejrzenia są całkowicie bezpodstawne. Nie ma tutaj niczego co mogłoby powodować u pań Panien smutek. Karty radzą natomiast otworzyć swój dom na gości i na znajomych, karty podpowiadają, że warto spędzać wspólnie w gronie sympatycznych osób wieczór. Może gra w karty, może serial, a może kolacja. Co zdecydujecie. Wolne Panny mogą mieć na polu poszukiwania bliskiej osoby niestety niepowodzenia. Karty wskazują na to, że osoby, które mogą pojawić się w naszym otoczeniu i nie będą pasowały do was. Nawet może się pojawić pewnego rodzaju zniecierpliwienie. Natomiast bardzo ważne jest to żeby naprawdę nie zgadzać się na wszystko, jeśli nowo poznana osoba nie odpowiada wam pod względem charakteru, zachowania, czy też nawet wyglądu, to lepiej rozstać się w pokoju. Finanse: Karty pokazują, że część z was może otrzymać pieniądze od osoby z rodziny, mam to pokazaną mamę, babcię, ciocię. Jeżeli potrzebujecie pilnie gotówki to najpierw spróbujcie poprosić kobietę z rodziny. Karty wskazują, że ta osoba może was poratować w nagłej sytuacji. Karty pokazują także, że część z was może mieć wydatek na dzieci bądź wnuki, związane z edukacją, z kursem, ze szkoleniem. Ale informuje, że spokojnie na wszystko wam wystarczy tylko proszę o rozwagę przy zakupach. Listopad nie jest wskazane do szaleństw finansowych. Raczej spokojnie gospodaruje cię swoim budżetem, a na wszystko mam wystarczy. Praca: Pracy będzie dużo, w pracy spędzicie bardzo dużo czasu, w pracy będzie działo się dużo. Karty mówią o czymś co możemy nazwać chaosem, brakiem przepływu informacji. Tak naprawdę nikt nie będzie wiedział co ma robić w tym momencie, polecenia mogą się zmieniać dosłownie z minuty na minutę. Wokół was będzie bardzo dużo ludzi, będziecie musieli biegać od jednej osoby do drugiej. Ilość osób, ilość informacji, ilość zadań, to istotne wskazówki na listopad. Natomiast trzeba będzie niestety spróbować zapanować nad chaosem informacyjny i wiem - sądzę, jestem przekonana, że właśnie Panna potrafi zrobić to najlepiej. Panny uspokójcie nerwy, uspokójcie emocje i spróbujcie wygładzić przynajmniej przestrzeń bezpośrednio wokół was. Natomiast Panny, które poszukują pracy mogą dosłownie biegać ze spotkania na spotkanie, mogą biegać z rozmowy na rozmowę. Karty tak samo wskazują, że duża ilość osób to jest wskazówka na miesiąc listopad. Natomiast podpowiem, że pracę możecie otrzymać bliżej końca miesiąca i może to być praca blisko waszego domu, waszego miejsca zamieszkania. A więc Panny, proszę dążcie do jak najwięcej ilości spotkań, bo spotkania w tym miesiącu są wpisane w wasz znak zodiaku. Zdrowie: Panny uwaga na układ ruchu, uwaga na kości, uwaga na nogi, uwaga na skręcenia, złamania. Karty wskazują, że niestety może wam przydarzyć się coś takiego. Jesień tak naprawdę jest początkiem sezonu upadków. Patrzcie więc gdzie stawiacie stopy i w tym całym ruchu, który będzie wam towarzyszył w listopadzie starajcie się po prostu nie upaść. Rada z karty tarota Myślę, że trzeba będzie nad pewnymi sprawami popracować, mogą to być sprawy, o których myślicie już od dawna, mogą to być sprawy, które zaprzątają wasze myśli od jakiegoś czasu. Listopad jest idealnym miesiącem do tego, żeby te odłożone na półkę sprawy wyciągnąć teraz i raz na zawsze się nimi zająć. Informacja jest taka, że wszystko, czym zajmujecie się teraz uda wam się. Karta ta czasem też mówi o nauce i konieczności poszerzania swojej wiedzy, ale może to być oczywiście nowe hobby. Natomiast nauka, wiedza, poszukiwanie rozwiązań będą przyświecać w tym miesiącu. Horoskop miesięczny dla wagi Waga (23.09-22.10) Miłość: Wagi w stałych związkach karty chcą ostrzec przed możliwym gorącym romansem. Głównie są tutaj pokazane panie Wagi, które mogą zdecydować się na ognisty skok w bok, może to być osoba powracająca do was, osoba z waszej przeszłości. Zaznacza się to w formie możliwości, więc to w podejmiecie decyzję czy jesteście zainteresowani taką formą spędzania wieczorów. Jeśli mam być szczera to karty absolutnie nie polecają tej formy rozrywki, ale to już tak jak mówię, decyzja należy do was. Pozostałe uwagi, które nie szukają atrakcji na boku mają szansę w połowie miesiąca na dosłownie bardzo krótki wypad we dwoje, jest tutaj pokazane hotel, pensjonat, może to być miejsce blisko waszych rodzinnych stron. Wolne Wagi mają szansę udać się na zabawy, na wieczorne wyjścia, gdzieś wśród przyjaciół i znajomych. Wychodźcie jak najwięcej bo macie szansę poznać naprawdę bardzo ciekawą osobę, ale karty na razie wskazują tutaj romans. Natomiast nie przekreślam szans na coś więcej w późniejszym czasie. Finanse: Początek miesiąca dobry, tak jakby w pierwszych dniach listopada wpływało wam wynagrodzenie, czy też jakieś pieniądze na konto, czy też może zakończyłam się jakaś długoterminowa lokata. Więc początek miesiąca zapowiada się dobrze, jest pokazany tutaj przepływ finansowy. Druga połowa miesiąca pokazana jest wydatkach i mogą to być wydatki związane z kobietami waszej rodzinie, z wydatkami na najbliższe wam kobiety. Dodatkowo karty wskazują, że pod sam koniec listopada zacznijcie planować i rozglądać się już za możliwością remontu, ale mam wrażenie, że będzie to remont jednego pomieszczenia, pokoju. Tu zaznacza się końcówka miesiąca. Praca: Dużo spotkań i rozmów, może być narada z szefem, może być nagła zmiana strategii. Praca może wam się trochę dłużyć, ale uwierzcie mi, że może być tyle zmian wokół was, że nie zdążycie zanotować co jest dzisiaj, bo za chwilę może być zmiana. Karty wskazują na konieczność bycia blisko szefostwa, tak żeby być na pierwszej linii informacji. Pojawi się pewien mężczyzna, warto z nim współpracować. Karty wskazują na to, że jest to blondyn o jasnych oczach. Wagi, które poszukują zatrudnienia radzę przyłożyć się w pierwszych dwóch tygodniach miesiąca. Karty wskazują na spotkania, może nawet nieoczekiwane zwroty akcji, może być powrót do pewnej rozmowy, która już się odbywała. Dużo zależy od was. Zdrowie: Karty wskazują na dwie sprawy - pierwsza to skóra, wszelkiego rodzaju alergie skórne wysypki, ale i czasem też oparzenia. Chrońcie teraz swoją skórę. A druga sprawa, która tutaj się pokazuje to szeroko rozumiany układ kostny i kręgosłup. Karty wskazują na przeciążenie kręgosłupa i możliwe w związku z tym bóle promieniujące do rąk nóg lub szyi. Rada z karty tarota Karta mówi o odwadze, którą teraz trzeba będzie mieć. Karta mówi o tym, że pewna rzecz niespodziewanie może się dla was zakończyć, ale otworzy się całkiem dobra, nowa perspektywa. Tylko od was będzie zależało czy odważycie się po nią sięgnąć. Odwaga zdecydowanie to słowo na ten miesiąc. Horoskop miesięczny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Skorpiony, bardzo fajny miesiąc. Mimo, że jest to listopad, macie naprawdę wiosenne karty. W stałych związkach sielanka, dawne spory idą w niepamięć, odbudowa związku na nowo. Część z was jeśli jesteście już na tym etapie, możecie zacząć myśleć o małżeństwie. Karty wskazują, że skorpiony będą w listopadzie budować związek, wzbogacać siebie i związek. Jedna z kart wskazuje tutaj na możliwość zajścia w ciążę, więc proszę o tym pomyśleć. Wolne Skorpiony natomiast mogą wybierać i przebierać. Karty wskazują na to, że wśród was pojawi się kilka bardzo fajnych osób, a na pewno dwie z tych osób zwrócą waszą uwagę. Malutka tylko przestroga, nie zastanawiaj cie się zbyt długo, żeby wam ptaszek nie odleciał. Finanse: Oj Skorpiony krucho będzie z kasą. Przykro mi niezmiernie przekazywać te wieści, ale kieszenie będą puste i nie będzie skąd nawet ich zapełnić. Mam pokazane fiasko rozmów z bankiem, czy też z Urzędem, który miałby was finansowo wspomóc. Karty mówią, że musicie gospodarować jedynie tym co macie. Tak więc jakiekolwiek duże zakupy czy też inwestycje finansowe będą zakazane dla was w listopadzie. Mała uwaga, ale myślę, że bardzo ważna, jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą część z was może spodziewać się nieprzyjemnej kontroli. I może nie być różowo. Karty wskazują, że trzeba będzie zasięgnąć pomocy osoby, która jest biegła w tym temacie. Praca: Początek miesiąca może wam dosłownie przynieść rozczarowanie, tak jakby ktoś wam coś obiecał i nie dotrzymał słowa. Może być to dosyć trudna dla was sytuacja, a na pewno nie zrozumiała. Może pewne rzeczy będzie trzeba sobie na spokojnie wyjaśnić, a okaże się wtedy, że nie była to zła wola, tylko fizycznie brak warunków do wykonania zobowiązania. Tak czy tak, trzeba będzie pewne tematy przegadać. Uważajcie na osoby o mocno ciemnych włosach, ale są to osoby z którymi już wcześniej mogliście mieć problemy. Osoby te nie ustają w plotkowaniu na wasz temat. W listopadzie mogą troszeczkę zagrozić. Ostatnie dni miesiąca możecie liczyć na spotkanie z szefostwem i rozmowę o nowym projekcie, nowym zadaniu, czy też nowych obowiązkach. Skorpiony, które poszukują pracy radzę zwrócić się do instytucji publicznych. Karty wskazują, że gdzieś w internecie, na stronach, mogą być ogłoszenia, które was interesują i będzie to nabór do administracji państwowej. Może nie są tam pokazane duże pieniądze, ale miejsce to zaoferuje wam stabilną posadę. Trzymam kciuki. Zdrowie: Uwaga na układ krążenia i na serduszko, tutaj pokazują mi się panie. A o możliwości zajścia w ciążę panie pisałam wyżej, więc nie będę się powtarzać, ale układ kart mówiących o ciąży pojawia się po raz drugi. Panowie, uwaga na to co jecie, ale to jest pokazane, że jedzenie może być albo za tłuste, albo za mocno przyprawione, albo za gorące. Musicie zwracać uwagę teraz na to co jecie, to bardzo ważne. Rada z karty tarota Naprawdę muszę to powiedzieć, uwaga, uwaga! Moje miłe panie, po raz trzeci mam kartę ciąży. Więc pozwala mi to powiedzieć, że ciąża i tematy związane z ciążą może z małymi dziećmi, z porodem mogą być w końcówce roku dla was panie Skorpiony ważne. Natomiast dla pozostałych Skorpionów, pań i panów karta wskazuje także na to, że pora zająć się pewnymi sprawami, które do tej pory odkłada liście na półkę, pora zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o wygląd i o swoje otoczenie. Karta także wskazuje na to, że możecie odkryć nową pasję bądź też hobby, które zostanie z wami na bardzo, bardzo długo. Horoskop miesięczny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Miłe Strzelce, mam wrażenie, że w listopadzie będziecie się rozglądać za nowościami. Będziecie próbowali odświeżyć waszą znajomość, możecie wpaść na świetny pomysł. Nie chcę tutaj sugerować igraszek, bo karty wskazują na to, że spędzicie bardzo dużo czasu razem. No i jeśli na igraszkach to tym lepiej, sama osobiście polecam. Karty wskazują, że dawne spory jeśli były, pójdą w niepamięć. I jedyne, na co zwracam uwagę to, że trzeba będzie zwrócić uwagę na dzieci, bądź wnuki, karty wskazują, że trochę czasu będziecie musieli skupić na waszych dzieciach lub wnukach. Ale spokojnie, spokojnie na wszystko znajdziecie czas. Miesiąc na godzenie się na spędzanie czasu wspólnie bardzo dobry czas mimo aury za oknem. Czas na planowanie przyszłego roku, przyszłych wydarzeń. Wolna Strzelce mają szansę upolować grubą zwierzynę. Będzie to osoba, która bardzo wam się podoba, może być bardzo w waszym typie. Szukajcie tej osoby w tłumie ludzi, gdzieś gdzie jest duży ruch i duże zamieszanie. Mała wskazówka nie wiem czy przydatna, ale to kolor czerwony. Interpretację pozostawiam wam. Finanse: Podobnie jak wyżej trochę wydatków na młode osoby, wskazują karty także na potrzebę wydatków czy też na zdrowie, czy też na lekarza, czy też na leki. Karty wskazują, że trzeba będzie zaplanować budżet na listopad i już dziś myśleć o grudniu. Każdy wskazują także, że ktoś z was może otrzymać bardzo atrakcyjny prezent. Rada od kart, planujecie budżet bo grudzień już zapowiada się z wydatkami po waszej stronie. Praca: Spokojnie, bardzo spokojnie. To chwilowe zawirowania, które miną szybciej niż się pojawiły. Mam tutaj informację taką, że może być trochę nieporozumień, może być trochę sporów, ale to wszystko uda się wyjaśnić i będą to wyjaśnienia na waszą korzyć. Absolutnie nie mam tutaj złych kart. Muszę zwrócić tylko uwagę na zły przepływ informacji i niedomówienia, bądź też niezrozumienia, które się szybko uda wyjaśnić. Uważajcie ostatnie dni miesiąca, ktoś z waszych kolegów w pracy może mieć bardzo kłopotliwa i trudną sytuację. Pilnujcie swojego nosa i nie plotkujecie. Osoby, które poszukują pracy będą chodzić na rozmowy, będą zastanawiać się tak naprawdę, która opcja będzie najkorzystniejsza. Karty wskazują, że tak naprawdę będziecie musieli obrać jeden kierunek i w tym momencie, w tym miesiącu chaos w poszukiwaniach nie będzie korzystny. Skupcie się na jednej drodze, na jednej ścieżce. Tylko tam kierujcie swoje oczy. Zdrowie: Karty podpowiadają bardzo wyraźnie nos, gardło, zatoki, uszy. Wiem, że jest to sezon przeziębień, który już od jakiegoś czasu właśnie się rozpoczął, ale w waszym przypadku karty aż krzyczą. Więc powiem szalik, czapka, rękawiczki i dużo ciepłych napojów. Gdyby coś się działo od razu proponuje działać, dlatego, że może się przyplątać naprawdę poważna infekcja. Powtarzam zatoki, uszy, nos, gardło to najważniejsze słowa na ten miesiąc dla was. I jeszcze jedna uwaga może do kilkorga z was. Uważajcie jeżeli chodzi o wasze dzieci bo jest pokazane stłuczenie bądź złamanie, które mogłoby się wydarzyć w szkole lub na zajęciach sportowych. Może to być skręcenie stłuczenie lub złamanie. Pilnujcie dzieciaków. Rada z karty tarota Tak naprawdę listopad przyniesie wam dużo miłego i dobrego czasu, który spędzicie w domu, w domowym zaciszu, z osobami wam bliskimi. Miesiąc ten sprzyja budowaniu więzi z najbliższymi, sprzyja rozmową i sprzyja czasowi spędzonemu wspólnie. Teraz określenie „mój dom jest moim azylem” nabiera bardzo głębokiego znaczenia. Spróbuj przyjrzeć się swoim relacjom z domownikami. Horoskop miesięczny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Koziorożce będące w stałych związkach mogą szykować się do bardzo intensywnego miesiąca. Będziecie dużo czasu wspólnie spędzać z przyjaciółmi, na spotkaniach rodzinnych, na spotkaniach z bliskimi. Miesiąc ten będzie charakteryzował ruch i przemieszczanie się, będziecie starali się dużo czasu spędzić poza domem, odwiedzać dawnych znajomych i rodzinę. Karty wskazują, że ktoś z was może być zaproszony na chrzciny. Spokojne bardzo rodzinne miesiąc, spędzony zarówno w domowym zaciszu jak i u rodziny i przyjaciół. Malutkie tylko smuteczki w pierwszych dniach miesiąca, ale szybko sytuacja się wyjaśni. Wolne Koziorożce mają szansę poznać nowych znajomych. Nie stawiałabym od razu na związek czy też na romans, raczej stawiałabym na to, że macie szansę poznać całkiem miłe grono znajomych. Szukajcie osób, które dzielą podobne zainteresowania do was. Finanse: Wydatki w pierwszym tygodniu na rzeczy związane z domem oraz rzeczy związane z młodymi osobami z waszej rodziny bądź z dziećmi. Karty wskazują na to, że macie pewne oczekiwania finansowe i wydaje mi się, że one mogą się spełnić, ale bliżej końca miesiąca, bądź na przełomie listopada i grudnia. Jeżeli macie jakieś plany finansowe, to bezpieczniej będzie je zrealizować pod koniec miesiąca. Początek miesiąca tak jak mówię - wydatki związane z domem, może z upiększaniem i zakupy dla młodych osób. Nie gotówki, ale to też nie oznacza, że możecie pozbyć się wszystkich pieniędzy. Planujecie w końcówkę miesiąca mądrze. Praca: Bardzo fajne karty mówiąc o tym, że macie szansę otrzymać podwyżkę bądź awans. Przeszeregowanie, nowe obowiązki, nowe zadania. Karty wskazują, że właśnie w listopadzie możecie zostać docenieni przez szefostwo, możecie otrzymać tak długo oczekiwaną promocje, karty wskazują, że dosłownie zmieciecie konkurencję. Nie bójcie się mówić głośno o waszych pomysłach, bo sądzę, że któryś z nich może znaleźć realizację. Teraz jest czas wspinania się po drabinie i uda wam się to bardzo dobrze. Może tylko mam tutaj wskazane drobne nieporozumienia z mężczyzną starszym od was, może nawet sporo starszym od was. Ale to tak naprawdę są tylko i wyłącznie nieporozumienia z odrobiną zazdrości o wasze sukcesy. Koziorożce, które poszukują pracy mają szansę otrzymać bardzo dobrą propozycje, może nawet propozycje, na którą tak długo czekaliście. Byłaby to praca wśród ludzi, w miejscu gdzie wokół was byłaby spora grupka osób. Szukajcie pracy, która może być powiązana z usługami, handlem. Karty wyraźnie wskazują na te branże. Tam gdzie są pieniądze, dobre pieniądze tam będzie dla was praca. Zdrowie: Uwaga na zapalenia płuc lub oskrzeli - i uwaga na zaostrzenie się alergii, może astmy. Karty wskazują, że może warto by było z końcem roku rzucić palenie, bo naprawdę wasze płuca nie pokazują się ciekawie. Panie Koziorożce zapraszam o zadbanie o swoje zdrowie, mam pokazane badanie USG przy paniach. Na pewno także dla wszystkich Koziorożców - uwaga na złamania bądź zwichnięcia nogi lub stopy, uważajcie bo teraz zaczyna być już ślisko. Rada z karty tarota Karty mówią, żeby nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków, żeby nie mieszać spraw i wątków, bo tak naprawdę jeżeli zajmujecie się dziesięcioma sprawami w jednym momencie, to nie uda wam się załatwić nic. Karty wyraźnie wskazują - dokończ jedną czynność i dopiero wtedy rozpocznij następną. Może być to miesiąc gdzie będziecie przytłoczeni nadmiarem spraw, bodźców, obowiązków, Dlatego też tak ważne będzie wybieranie spraw ważnych do załatwienia w pierwszej kolejności i odkładanie na później spraw błahych. Ale w tym całym zamieszaniu pamiętajcie o najbliższych, zwłaszcza mam tutaj osoby sporo młodszy od was, wasze dzieci, wnuki. To są sprawy ważne. Natomiast karta wskazuje na to, że podołać i wszystkiemu, ale owszem może być trudno jeżeli nie zdecydujecie się na wybieranie zadań do wykonania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swojej przyszłości, skontaktuj się z Ekspertem.