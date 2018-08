Horoskop na dziś - 07.08.2018

Horoskop dzienny – 07.08.2018 (wtorek). Sprawdź, co Cię czeka

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop na dziś - 07.08.2018 (iStock.com)

Horoskop na dziś - 07.08.2018

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie składaj obietnic, których nie możesz spełnić. To również nie jest dobry dzień na wszelkiego rodzaju zakłady. Jest ktoś, kto tylko czeka na Twoje potknięcie. Nie możesz dać tej osobie powodów do satysfakcji. Każdy dokument czytaj dwa razy i weryfikuj informacje, które podajesz innym. Na odpoczynek przyjdzie czas dopiero w godzinach wieczornych.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (21.05-21.06) Jest osoba, której zachowanie wyjątkowo Cię irytuje. Zamiast dusić w sobie gniew zdobądź się na szczerą rozmowę. To pomoże wyklarować sprawę i wyczyści atmosferę. Ten dzień sprzyja również domowym obowiązkom. Zadbaj o porządek w domu i załatw niedokończone sprawy, a odzyskasz utracony spokój.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Zaczynasz darzyć pewną osobę głębszym uczuciem, choć ciężko Ci przyjąć to do wiadomości. Zaakceptuj taki stan rzeczy, jednak nie rób niczego wbrew sobie. Zamiast wypierać się uczucia, porozmawiaj z kimś bliskim. Znasz osobę, która przechodziła przez to samo i posłuży Ci dobrą radą. Wykonując wszystkie obowiązki będziesz rozkojarzony. Skup się tylko na czynnościach, które naprawdę musisz wykonać. Twój organizm potrzebuje odpoczynku.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-20.05) Uważaj, masz zazdrośników. Nie słuchaj złośliwych uwag i staraj się nie ulegać presji otoczenia. Dobre jest to, że w Twoim otoczeniu są również ludzie, dla których jesteś inspiracją. Tryskasz kreatywnością jeszcze bardziej niż zwykle, a do głowy wpadają Ci świetnie pomysły. To doby moment na realizację ambitnych projektów.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Masz swoją grupę znajomych, ale ostatnio czujesz się z niej wykluczony. To mylne wrażenie. Przyjaciele mają wobec Ciebie dobre zamiary i powinieneś im zaufać. Mów szczerze o swoich emocjach, a Wasze relacje szybko ulegną ociepleniu. Nie zamykaj się w czterech ścianach. Powinieneś częściej wychodzić do ludzi.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) W pracy czeka Cię sporo wyzwań, którym będziesz musiał stawić czoła. Nie bój się prosić o pomoc bardziej doświadczonych współpracowników. Człowiek uczy się na błędach, ale jeżeli możesz zasięgnąć czyjejś rady, dlaczego by nie skorzystać? Jesteś na dobrej drodze do awansu. Nie zwalniaj tempa, a Twój wysiłek zaowocuje sukcesem.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Masz dużo dobrych pomysłów i wiesz, jakie kroki należy podjąć, żeby je zrealizować. Przed działaniem blokuje Cię jednak brak wiary we własne możliwości i… zwykłe lenistwo. Zdaj sobie sprawę z faktu, iż Twoim największym wrogiem są ciągłe wymówki. Zamiast pogrążać się w marzeniach zacznij je wreszcie realizować.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (23.08-22.09) Dzięki swojej charyzmie jest w stanie dosłownie pociągnąć za sobą tłumy. Czas, by ubiegać się o awans lub kierownicze stanowisko. Pamiętaj jednak, by nie zadzierać nosa, być miłym i życzliwym dla innych. W realizacji celów przydadzą Ci się sojusznicy. Tego dnia najlepszy kontakt złapiesz z ludźmi spod znaku skorpiona oraz koziorożca.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-22.08) Zależy Ci na czyichś względach, ale zastanów się czy nie zachowujesz się przy tym trochę desperacko. Inaczej osoba, która jest dla Ciebie wzorem do naśladowania zda sobie sprawę i będzie się czuć niezbyt komfortowo. Nie zmieniaj swoich przyzwyczajeń, zainteresowań ani sposobu wypowiedzi dla innych. Masz bogatą osobowość. Ludzie lubią Cię takim, jakim jesteś.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Ostatnio zaczyna dokuczać Ci nuda. Wpadasz w rutynę. Kursowanie między pracą, a domem to jedno, ale niewłaściwie spożytkowany czas wolny to zupełnie inna sprawa. Znajdź pasję, która Cię uszczęśliwi i pozwoli rozwinąć skrzydła. Zwróć uwagę na to, czym pasjonują się znajomi. Masz wokół siebie dobrą aurę, która wspiera nowe działania. Nie bój się przełamywać schematy.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Gorszy okres powoli dobiega końca. Czerp energię z przyrody, przejdź się do parku lub nad jezioro. Medytacja pomoże Ci odzyskać spokój ducha i wewnętrzną równowagę. Los sprzyja miłosnym uniesieniom. Na horyzoncie pojawią się uczucia. W głowie zawrócą Ci dwie osoby i staniesz w obliczu dylematu.

Horoskop dzienny dla strzelca