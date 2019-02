Horoskop dzienny na wtorek 5 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na wtorek 5 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Nie marnuj swojego czasu na wykonanie zadań, które są znacznie poniżej Twoich kompetencji. Działając w taki sposób spowodujesz, że ludzie przestaną Cię doceniać. Otaczasz się głośnymi, pewnymi siebie osobami, które mają sporą siłę przebicia. Miej jednak na uwadze, że los zweryfikuje Wasze zdolności i to one będą mieć kluczowe znaczenie w rozwoju dalszej kariery.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie składaj obietnic, dopóki nie będziesz pewien, że dasz radę dotrzymać danego słowa. To zrozumiałe, iż zależy Ci na czyjejś sympatii, ale przesadna skłonność do poświęceń zadziała na Twoją niekorzyść. Jesteś osobą o wielu zainteresowaniach. W wolnych chwilach skup się na realizacji swoich pasji. Jeżeli dana osoba dąży do pogłębienia Waszej znajomości, sama wykona krok w Twoim kierunku. Musisz uzbroić się w cierpliwość.