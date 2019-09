Horoskop dzienny na wtorek 24 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny przypomina, że nie wszystko złoto, co się świeci. Coś, co na pierwszy rzut oka uznasz za atrakcyjną ofertę, w rzeczywistości przyniosłoby ze sobą szereg problematycznych skutków. Dwukrotnie czytaj każdy dokument przed podpisaniem, pilnuj terminów i nie podejmuj ważnych decyzji pod wpływem chwili. Pośpiech nie sprzyja precyzji. Nie szukaj dróg na skróty, gdyż w lepiej sprawdzą się przetestowane wcześniej rozwiązania.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ostatnio ryby są bardzo rozkojarzone, przez co ciężko jest im się skupić na powierzonych obowiązkach. Przyczyną takiego stanu rzeczy są napięte stosunki z osobą, która jest dla ciebie ważna. Oboje powiedzieliście o kilka słów za dużo, wzajemnie się przy tym raniąc. Nie da się cofnąć czasu, dlatego nie analizuj, co by się stało, gdybyś dokonał innych wyborów. Zamiast tego, zaproponuj znajomemu poważną, szczerą rozmowę. Im szybciej dojdziecie do porozumienia, tym łatwiej będzie ci się skoncentrować na innych zadaniach.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Pewna osoba drażni cię już od dłuższego czasu, a przez przypadkową sytuację zrozumiesz, że nie tylko ty masz do niej taki stosunek. Nie można wiecznie dusić w sobie złości. Jeżeli znajomy podważa twój autorytet w obecności osób trzecich, powinieneś szybko reagować. Horoskop dostrzega, że jesteś osobą kompetentną o niemałej wiedzy, a twoją słabą stroną jest brak pewności siebie. Wyjdź ze swojej strefy komfortu i zawalcz o swoje. Jeżeli nadal będziesz pozostawał w cieniu innych, przełożony nie dostrzeże twojego potencjału.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zgodnie z horoskopem, kto nie ryzykuje, ten nie ma. Byki są z natury bardzo zachowawcze i zwykle twardo trzymają się bezpiecznych rozwiązań. Powoli wkraczasz jednak w nowy etap, a wyznaczyłeś sobie ściśle określony cel. Pamiętaj, że aby mieć coś, czego nigdy miałeś, musisz robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś. Nie oglądaj się za siebie i bądź otwarty na nowości. Wkrótce ktoś spróbuje zarazić cię swoją pasją. Nie opieraj się, a odkryjesz w sobie nowy talent.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Horoskop głosi, że twoim największym wrogiem jest lenistwo i odkładanie kluczowych spraw na później. Chwilowo ogranicz błahe rozrywki oraz kontakty z ludźmi, którzy odwracają twoją uwagę od tego, co naprawdę. Los przygotował dla ciebie pewną niespodziankę. Taka szansa na gwałtowny rozwój kariery zawodowej szybko się nie powtórzy. Weź się w karby i skoncentruj na pracy, bo później będziesz żałował.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop miłosny sugeruje rakom skoncentrować się na sprawach sercowych. Najwyższy czas, byś przestał wyszukiwać ciągłych wymówek i posłuchał rad najbliższych. Wkrótce nadarzy się wiele okazji do nawiązania nowych znajomości. Nie unikaj spotkań towarzyskich. Gwiazdy ześlą na raki wyjątkowo pomyślną aurę, dzięki której będziesz przyciągać wartościowe, pozytywnie nastawione do otoczenia osoby. Wśród nich znajdzie się ktoś, z kim nawiążesz szczególnie bliski kontakt.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) To twój szczęśliwy dzień. Cięższy okres nareszcie minął i wreszcie spłynie na lwy szczęśliwa aura. Czynności, które zazwyczaj sprawiają ci problem, będziesz dziś wykonywał z wyjątkową łatwością. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności unikniesz kłopotów, z którymi będą borykać się inni. Większa ilość wolnego czasu warto spożytkować na realizację własnych pasji i odpoczynek w domowym zaciszu. Po napiętym okresie należy ci się chwila relaksu.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop dostrzega, że pewna osoba sprawiła ci przykrość, ale nie powinieneś tego rozpamiętywać. Nie jest przecież znajomy, na kogo opinii szczególnie ci zależało. Bądź świadomy, że przez takie działania często przemawia zazdrość i niepohamowana chęć rywalizacji. Najlepiej postąpisz, koncentrując się teraz na własnej pracy. Ktoś na wyższym stanowisku bacznie obserwuje twoje poczynania. Bądź punktualny, dokładny i chętny do pogłębiania wiedzy, a w najbliższym czasie pojawi się możliwość podwyżki albo awansu.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Wagi powinny zachować czujność, gdyż dzień zacznie się dość nerwowo. Według horoskopu może dojść do spięcia z osobą, której zachowanie drażni cię już od dłuższego czasu. Nie ukrywaj swoich uczuć, jeżeli z jakiegoś powodu czujesz się pokrzywdzony. Kluczem do rozwiązania nurtujących cię spraw będzie bezpośredniość i szczerość. Jeżeli będziesz ukrywał swoje myśli, nie dojdziecie do porozumienia. W razie problemów, dobrych doradców szukaj wśród osób spod znaków ryb. Niedawno przechodziły przez podobną sytuację i na swoim przykładzie udzielą kilku cennych wskazówek.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie utrudniaj sobie sprawy. Według horoskopu, zadanie, które ci powierzono, w rzeczywistości nie jest tak skomplikowane, jak myślisz. Twoje obawy są związane z faktem, że podchodzisz do niego w nieodpowiedni sposób. Skorpiony są bardzo ambitne i lubią do wszystkiego dochodzić same. Mimo wszystko czasem jednak dobrze jest poprosić o radę kogoś, kto ma większe doświadczenie. Przed Tobą zaskakujący zwrot wydarzeń, który przyniesie duże zmiany. Jeżeli będziesz twardo obstawał za dotychczasowymi metodami działania, twój rozwój stanie w miejscu.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny głosi, że tego dnia kluczem do sukcesu okaże się punktualność. Jeśli wykażesz się refleksem, zyskasz cenne informacje, dzięki którym uporasz się z pewnym problemem. Szczęście będzie ci sprzyjać w sprawach finansowych i już niedługo możesz spodziewać się nagłego przypływu gotówki. Pamiętaj jednak, aby rozważnie gospodarować posiadanymi środkami. Masz konkretny cel, na który naprawdę warto odkładać pieniądze.