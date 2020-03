Horoskop dzienny na wtorek 17 marca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na wtorek 17 marca? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Dziś będziesz mieć do czynienia z osobami, które płaczem i litością będą chciały osiągnąć swój cel. Nie daj się nabrać na te historie tylko patrz na fakty. Unikniesz kłopotów i posądzenia o stronniczość. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zaczniesz bardzo przejmować się swoim wyglądem i zdrowiem. Zaszalejesz w sklepie i wydasz dużo pieniędzy na kosmetyki i maseczki. Wieczorem zrobisz sobie domowe spa. Gorąca kąpiel, świece i pachnący olejek do ciała. Poczujesz się jak w niebie. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dobry dzień na zakańczanie rozpoczętych spraw. Szczególnie urzędowe sprawy potoczą się po twojej myśli. Wieczorem pozwól sobie na swój ulubiony deser, nie tylko poprawi Ci humor ale i pozwoli nacieszyć się chwilą. Nie myśl o zbędnych kaloriach. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Będziesz mieć powodzenie w miłości i płeć przeciwna będzie do ciebie lgnąć. Uważaj szczególnie by nic nie pojawiło się na portalach społecznościowych, szczególnie zdjęcie z inną osobą. Ponieważ z małego i niewinnego flirtu może powstać wielka afera. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś nie pozwolisz by ktokolwiek wydawał Ci polecenia i mówił co masz zrobić. Nawet szef może się przekonać, że masz swoje zdanie i nie zrobisz nic, co uważasz za mało istotne. Wieczorem nawet twój Partner przekona się, że pokazujesz pazurki i walczysz o swoje. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Nie zostawiaj dziś nic na ostatnią chwilę, szczególnie w pracy. Unikaj wszystkich zaległości wszystko wyjaśniaj na bieżąco. Po południu może Cię zirytować narzekająca osoba. Nie martw się i nie bierz sobie do serca jej słów. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nagle zaczniesz zwracać większą uwagę na swoje odczucia. Nawet osoby w pracy poznają dziś twoją bardziej wrażliwa stronę. Zaskoczysz tym wszystkich, jednak pod wieczór uznasz, że Lew to król i nie powinien się tak rozczulać. Wrócisz do swojej pewności siebie i nareszcie poczujesz, że jesteś sobą. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Zwolnij tempo. To dzień kiedy masz skłonność do wypadków i przypadków, szczególnie jak jesteś zmęczona. Dlatego pamiętaj, że też jesteś człowiekiem i czasem potrzebujesz odpocząć. Pozwól sobie na to, nic się przez to nie zawali. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Będziesz dziś szukać okazji do zabawy i śmiechu. Zaskoczysz znajomych swoim luźnym podejściem i brakiem wahania się w kwestii imprez. Mimo, że zaproponujesz wspólne wyjście na drinka po pracy, to może być mniejszy odzew niż się spodziewasz. Nie martw się i idź z mniejszą grupą, zabawa i tak się uda. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Możesz dziś dostać ciekawą propozycję zawodową. Będzie nie tylko dotyczyć lepszej pensji ale również będzie bardziej interesująca w kwestii zadań. Ucieszysz się i … zanim zgodzisz się bez wahania przemyśl to jeszcze raz. Powiedz też o tym swojemu Partnerowi, może mieć on odmienne zdanie na temat zmiany twojej pracy. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Z niczym się nie śpiesz. Raczej wszystko ustawiaj pod siebie i patrz na własne zyski. Negocjacje przeprowadzaj bez wahania. Osiągniesz to co zaplanowałeś. Za swoją ciężka pracę przedstaw większe niż zawsze oczekiwania finansowe, tym razem dostaniesz to co Ci się należy bez problemu. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Możesz dziś dostać kilka męczących zajęć w pracy. Mimo, że nie będziesz mieć na nie ochoty, to nie dyskutuj z szefem tylko zakasaj rękawy i rób swoje. Mimo, że praca będzie monotonna to jednak potem szef ja doceni i zapunktujesz u niego na przyszłość. Więcej dowiesz się u Eksperta!

