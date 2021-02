Horoskop dzienny na wtorek 16 lutego 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Możesz zapragnąć dokonać większych zmian w mieszkaniu lub sypialni. Tylko weź pod uwagę, chociaż minimalnie zdanie domowników. Wieczorem pozwól sobie na chwilę wyciszenia i uspokojenia myśli. Pomoże Ci to dostrzec coś, co Ci umyka cały czas, a może być dość ważne.

Ryby (19.02-20.03) Zapragniesz przeprowadzić w pracy i domu małe przemeblowanie i porządki. Nawet szef może być zaskoczony, jak wejdzie do Twojego pokoju lub spojrzy na biurko. Nie zwracaj uwagi na zdanie innych i rób, co podpowiada Ci intuicja.

Baran (21.03-19.04) Ktoś z twojego otoczenia namówi Cię na czar. Czy to finansowy, czy miłosny. I choć z początku podejdziesz do tego nieufnie, to potem potraktujesz to jak zabawę i dasz się wciągnąć. Odkryjesz w sobie nową formę podejścia do spraw duchowych.