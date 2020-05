Horoskop dzienny na wtorek 12 maja 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Dziś dzięki swojemu urokowi możesz zawiązać nową znajomość. I choć osoba ta z początku będzie Ci się wydawać nieciekawa. To szybko przekonasz się, że jest zupełnie inaczej. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Byk (20.04-22.05) Według horoskopu dziennego, jak ktoś strasznie Cię pogania lun męczy byś coś zrobił, to pozwól tej osobie wykazać się pierwszej. Szczególnie jak nie dotyczy to twoich spraw lub obowiązków. Dziś możesz sobie odpuścić i postawić na większy luz.

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie bierz na swoje barki dodatkowych zadań. Możesz potem mieć przez to kłopoty, szczególnie jeśli dotyczy to pracy. Po południu rozmowa z przyjacielem pozwoli Ci znaleźć rozwiązanie problemu, jaki nurtował Cię od dawna. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Lew (23.07-23.08) Dziś pomoc osoby jaką znasz okaże się nieoceniona. Dzięki niej załatwisz to co było dla Ciebie ważne. Podziękuj jej. A wieczorem pozwól sobie na więcej relaksu przy ukochanej osobie. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny głosi, że dziś jak mało kiedy możesz dziś być roztargniona i bardzo niezorganizowana. Dlatego nie rób nic na siłę i zajmij się tylko tym co musisz. Lepiej sprawdź efekty dwa razy. Wieczorem poświęć czas na relaks i wcześniej połóż się spać. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Waga (23.09-22.10) Dokładnie sprawdzaj korespondencje służbową i pisma jakie wysyłasz. Możesz dziś popełnić błąd, który potem okaże się ciężki do naprawienia. Jak rozmawiasz z osobami stojącymi wyżej w strukturach służbowych to ostrożnie dobieraj słowa, by uniknąć nieporozumienia. Więcej dowiesz się u Eksperta!