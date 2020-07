Horoskop dzienny na środę 8 lipca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Będziesz działać na zwolnionych obrotach i specjalnie nic nie będzie Ci się chciało. Dlatego rób tylko to co niezbędne i nie zmuszaj się do czegoś na co nie masz siły i ochoty. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Baran (21.03-19.04) Możesz być zmuszony do załatwienia trudnych spraw za inne osoby. Nie stresuj się tylko działaj. Co istotne nie oglądaj się na innych i rób po swojemu. Przy okazji możesz poznać ciekawą osobę. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Bliźnięta (23.05-21.06) Możesz być wydelegowany w ostatniej chwili by wziąć udział w konferencji lub wygłosić projekt, przed zebranymi osobami. Nie martw się tym, że to na ostatnią chwilę. Twój urok i dar przemawiania przekona wszystkich. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Rak (22.06-22.07) Skoncentruj się na własnych potrzebach i emocjach. Unikaj nadmiernego narzekania i krytykowania. Wieczorem pozwól Partnerowi na przejęcie inicjatywy jak odpocząć we dwoje. Inaczej dojdzie do spięcia. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Panna (24.08-22.09) Uważaj w pracy. Ktoś doprowadzi do nerwowej sytuacji i wszyscy zaczną dzielić się na obozy. Zanim podejmiesz decyzję zastanów się jak uniknąć tego. A jak się nie da, to wybierz z perspektywy Twojej przyszłości zawodowej i kariery. Mało mów. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Strzelec (22.11-21.12) Dziś zaczniesz zastanawiać się nad swoim życiem. Czy to co sobie kiedyś zaplanowałeś, to jest to co teraz masz ? Będziesz dla siebie surowy, tylko nie bądź za surowy. Zastanów się nad sobą i swoimi marzeniami, może zapragniesz coś zmienić. Więcej dowiesz się u Eksperta!