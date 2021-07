Horoskop dzienny na środę 7 lipca. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Ryby (19.02-20.03) Sprawy mogą się dziś dla Ciebie skomplikować. To, co wydawało się być stabilne i pewne okazać się może zawodne. Może przyjść do Ciebie rozczarowanie. Bądź gotów/owa na odczucie "kroku w tył", ale wiedz, że to tylko chwilowe i zaraz zrobisz "dwa kroki do przodu"!