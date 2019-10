WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 1 godzinę temu Horoskop dzienny na środę 30 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na środę 30 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na środę 30 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Szczęście zacznie ci dopisywać w sprawach finansowych. Według horoskopu trudny okres wreszcie minie i będziesz mógł spodziewać się niespodziewanego przypływu gotówki. Wiesz jednak, że powodzenie w tej kwestii nie jest jednorazowe. Miej oczy dookoła głowy, bo już niedługo nadarzy się okazja do zarobku. Obudzisz w sobie przedsiębiorczego ducha, a czynności, które zwykle sprawiają ci trudność, zaczniesz wykonywać z zaskakującą łatwością. Nie zmarnuj dobrej aury i skup się na kwestiach zawodowych, a nie pożałujesz. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny dostrzega, że dzisiaj ryby są szczególnie rozkojarzone, a myślami krążą wokół dawnych wydarzeń. Przypływ specyficznej nostalgii dotyczył zaskakującej wiadomość, na temat dawnego znajomego. Chociaż w twoim otoczeniu zaczyna kręcić się wielu adoratorów, to nie jest dobry czas na rozwój nowe relacji. Dawna sympatia nadal nie jest ci obojętna i podświadomie porównujesz do niej inne osoby. W takim stanie najlepiej zrobi ci kontakt z przyjaciółmi i długa szczera rozmowa. Nie duś w sobie przykrych myśli. Po zwierzeniu poczujesz ulgę. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Dzień zacznie się stresująco i od samego rana będziesz musiał stawić czoło kompletnie nowym wyzwaniom. Nie zniechęcaj się jednak małymi problemami i spróbuj zachować optymizm. W razie problemów nie próbuj na siłę poradzić sobie sam, ale poproś o pomoc osoby bardziej doświadczone. Darzą cię sympatią i chętnie pomogą. Czas na odpoczynek przyjdzie dopiero w godzinach wieczornych. Według horoskopu nie powinieneś wówczas unikać spotkań towarzyskich. Znajomy chce ci przekazać zaskakującą nowinę, przez którą zupełnie zmienisz zdanie na temat pewnej sytuacji. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Środa może być dobrym dniem na spotkania ze znajomymi. Horoskop dzienny przewiduje, że dzisiaj będziesz się wyjątkowo dobrze bawić w towarzystwie raków. Podczas spotkania powiedz, co leży ci na sercu. Wyrzucenie z siebie negatywnych emocji sprawi ci ogromną ulgę. Dodatkowo możesz liczyć na cenne uwagi, które pomogą ci się zmierzyć z trudnościami. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Dobre wieści są coraz bliżej. Ktoś poprawi ci humor miłym słowem i pochwałą. Bliźnięta powinny uważać dziś na finanse. Szalone zakupy mogą sprawić im wiele radości, jednak powstrzymanie się od nich może przynieść nieoczekiwane korzyści finansowe. Pamiętaj, że od pewnego czasu oszczędzasz na określony cel. W najbliższym czasie możesz szybko zbliżyć się do jego realizacji. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Nadszedł czas na zmianę. Horoskop dzienny przewiduje, że nowa aranżacja mieszkania sprawi ci wiele radości. Nie musi to być ogromna zmiana. Nowy kwiat, czy obraz ożywią twoje mieszkanie i przypadną do gustu pozostałym domownikom Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny przewiduje, że okres pełen napięć wreszcie minął i wszystko zacznie się układać po twojej myśli. Los sprzyja spotkaniom towarzyskim. To dobry moment, aby wychylić się poza krąg tych samych znajomych. Chcesz odpocząć od nadmiaru pracy, a w życiu brakuje ci odmiany. Wolnego czasu nie spędzaj w domu, a niedługo poznasz ciekawą osobę. Od początku będziecie nadawać na tych samych falach. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Bliska osoba zawiodła twoje zaufanie. Wiedz jednak, że działała pod wpływem chwili i nie przemyślała konsekwencji swojego postępowania. Horoskop przestrzega. Wasza przyjaźń została wystawiona na próbę. Postaraj się nie wyciągać pochopnych wniosków, pod wpływem opinii osób trzecich. Poczekaj, aż gniew trochę zelżeje, a następnie wysłuchaj jej wersji wydarzeń. Nie znasz istotnych szczegółów, przez które, spojrzałbyś na sytuację, trochę łagodniej. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Bliska osoba przechodzi trudny okres i zaczynasz się o nią martwić. Twoja postawa jest naturalna, zważywszy na łączącą was więź. Mimo wszystko nie powinieneś na siłę zmuszać kogoś do zwierzeń. Sytuacja nie jest prosta i w tym wypadku potrzeba więcej czasu na przemyślenie niektórych kwestii. Nie naciskaj. Gdy przyjdzie odpowiedni moment, w końcu usłyszysz prawdę. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Dzień zacznie się wyjątkowo leniwie. Dziś wszystkie skorpiony są roztargnione. Niezwykle ciężko będzie ci się zmobilizować do wykonywania nawet najbardziej podstawowych obowiązków. To nie jest najlepszy moment na podejmowanie dodatkowych wyzwań. Postaraj się nie spóźniać i czytaj dwukrotnie każdy dokument przed podpisaniem, co pomoże ci uniknąć ewentualnych błędów. Energia wróci dopiero wieczorem. Usłyszysz wówczas dobrą wiadomość. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Wreszcie nastąpi przełom w sprawach sercowych. Niedługo nawiążesz bliższą znajomość z osobą, która intryguje cię od dłuższego czasu. Okazja do dłuższej, szczerej rozmowy pojawi się w najmniej spodziewanym momencie. Będziecie musieli razem sprostać pewnemu zadaniu, które ujawni wasze słabe i mocne strony. Przekonasz się, że łączy was więcej, niż początkowo zakładałeś. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop dzienny ostrzega. Konflikt wisi w powietrzu. Osoba, z którą zazwyczaj doskonale się dogadujesz, wyjątkowo cię zdenerwuje. Poróżni was jej podejście do pewnego problemu. Podczas gdy ty traktujesz go niezwykle poważnie, ona zdaje się wcale nie dostrzegać przeszkody. Zamiast unosić się gniewem, postaw na szczerą rozmowę. Pamiętaj, że wykrzyczanych w złości słów, nie da się cofnąć. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące