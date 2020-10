Horoskop dzienny na środę 28 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Bliźnięta (23.05-21.06) Dowiesz się o ciekawej sprawie zawodowej i to zupełnie przez przypadek. Jak dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę, to nie ominie Cię awans lub dodatkowe zyski. Wieczorem zrelaksuj się przy dobrym drinku.

Rak (22.06-22.07) Możesz być niewyspany, markotny i będziesz mieć dzień na „nie”. Więc unikaj ważnych spraw i rób to co konieczne, a potem dokładnie to sprawdź. Po południu odpoczywaj i pomyśl o wcześniejszym pójściu do łóżka i śnie.