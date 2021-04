Horoskop dzienny na środę 21 kwietnia. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Byk (20.04-22.05) Możesz odkryć coś co było przed Tobą skrzętnie ukrywane, paść ofiarą plotek lub podstępnych działań. Nie wierz w informacje o niepewnym pochodzeniu. Podporządkuj się wewnętrznemu głosowi, on Cię nie oszuka.

Rak (22.06-22.07) Stwórz szczegółowy plan dotyczący tego jak masz zamiar dalej postępować. Będzie to dzień pełen energii, dobry na to, aby doprowadzić rzeczy do porządku, a także wyjaśnić przeszłe sprawy. Przeanalizuj i sprawdź czy bliskie Ci osoby nie wybijają Cię ze stanu gotowości do osiągnięcia wyznaczonych wcześniej celów.