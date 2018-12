Horoskop dzienny na środę 19 grudnia.Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) To Twój szczęśliwy dzień. Dziś wszystkim wodnikom będzie dopisywał wyjątkowo dobry humor . Nie bój się podejmować wyzwań. Los będzie po Twojej stronie i na pewno podsunie Ci wiele rozwiązań. Wykonywanie czynności, z którymi zwykle masz problem zajmie mniej czasu – dzięki temu zyskasz wolny wieczór. Nie zmarnuj go na bezczynnym siedzeniu w domu i nie odmawiaj spotkań towarzyskich.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) Żywisz urazę do pewnej osoby, ale zastanów się, czy aby na pewno trochę nie przesadzasz. Chociaż jej postępowanie nie było właściwie, przez Ciebie również przemawia zazdrość. Nie działaj pochopnie, bo będziesz tego żałował. Wykaż się skromnością i pokorą, a los niedługo Cię wynagrodzi.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Bliska osoba pomogła Ci w pewnej ważnej sprawie, a teraz wreszcie będziesz mieć okazję, żeby się jej odwdzięczyć. Dołóż wszelkich starań, żeby ją wesprzeć i pomóc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Takie podejście bardzo Was do siebie zbliży. Wokół Ciebie wiele nieszczerych ludzi, a prawdziwy przyjaciel będzie na wagę złota.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04–22.05) Będziesz mieć okazję zaprezentować umiejętności w danej dziedzinie. To Twój konik, dlatego nie zmarnuj szansy, którą daje Ci los. Twoje poczynania obserwuje wpływowa osoba. Bardzo zależy Ci na jej opinii, dlatego dołóż wszelkich starań, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06–22.07) Po okresie ciężkiej pracy przyjdzie czas na odpoczynek. Luźniejsze chwile poświęć bliskim osobom. Z niektórymi nie widziałeś się już o dłuższego czasu i nie zdążyliście omówić zmian, które zaszły wokół Was. Usłyszysz zaskakującą nowinę, która zupełnie zmieni Twój tok myślenia w pewnej kwestii. Spróbuj jednak nie oceniać nikogo pochopnie i nie wyciągać wniosków zbyt szybko. Zawsze istnieją dwie strony medalu.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07–23.08) Masz w głowie konkretny plan i dobrze wiesz, jakie kroki powinieneś podjąć, żeby go zrealizować. Mimo wszystko pojawiło się coś, co bardzo Cię blokuje. Ciągłe oglądanie się na to, jak jesteś postrzegany przez innych może bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Najwyższy czas wziąć sprawy w swoje ręce i przezwyciężyć bariery.