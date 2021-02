Horoskop dzienny na środę 17 lutego 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na środę 17 lutego? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Osoba z twojego bliskiego otoczenia, szczególnie w pracy, może nagle zacząć wymagać od Ciebie zbyt wiele. I na dodatek przybierze to formę żądania lub wymuszenia na siłę. Nie daj się łatwo i broń się.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dziś masz szansę przekonać się, jak to jest nadganiać i poprawiać błędy innych osób. A co ważniejsze osoby te nie przyznają się, że to jest ich wina, tylko zwalą winę na Ciebie, że się czepiasz. Nie przejmuj się tym, tylko rob swoje, czas pokarze, kto miał rację.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Może się okazać, że masz zaległości w pracy i na dodatek wyjdą one na jaw. Nie tłumacz się, tylko weź do roboty, a nadgonisz dużo. Poprawisz też swój wizerunek. A na przyszłość nie pomagaj innym, zanim nie skończysz swoich obowiązków.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Unikaj rachunków. Wszystko, co związane będzie z wydatkami, płatnościami, ratami i finansami będzie ponad Twoje siły. Lepiej zostaw to dziś. Za to więcej uwagi poświęć na swoje hobby lub ćwiczenia wieczorem.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Po południu nagle zapragniesz czasu dla siebie. Dlatego możesz zmienić plany i zamiast wrócić do domu, to pójdziesz na zakupy lub zaszalejesz u fryzjera. Wieczorem wrócisz do domu zmęczony, ale za to bardzo szczęśliwy.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Dziś będziesz nie do pokonania dla konkurencji i współpracowników. Będziesz błyskotliwy, wyłapiesz cudze błędy i obrócisz je na własną korzyść. Po południu szef może zaproponować wspólne wyjście na drinka. Nie odmawiaj.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś możesz zostać zaskoczony zaproszeniem na randkę. A co ważniejsze osoba ta, nie będzie Ci obojętna. Jeśli jednak jesteś w związku, to uważaj, by nie pojawiły się wasze zdjęcia w sieci. Plotki będą większe i bardziej kolorowe niż rzeczywistość.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Możesz usłyszeć dziś kilka pikantnych ploteczek na temat związków współpracowników. I lepiej słuchaj i unikaj komentowania. Jedynie możesz być zaskoczony, że osoba, którą uważałeś za przyjaciela, zataiła przed Tobą wszystko. Przemyśl to.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dziś będziesz tryskać optymizmem i radosnym podejściem do wszystkich i do wszystkiego. Chętnie wysłuchasz, poradzisz, a nawet weźmiesz cudzą pracę, by pomóc. Tylko nie bierz za dużo, bo możesz przecenić swoje siły.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś możesz zauważyć, że Twoja intuicja działa mocno i bardzo dobrze. I choć raczej wolisz rozumowe podejście do problemów i spraw, to tym razem postanowisz posłuchać swojego wewnętrznego głosu. Dobrze na tym wyjdziesz.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dziś możesz mieć sympatyczny i dość leniwy dzień. I nie z Twojej winy, tylko inni będą tak opóźniać Twoja pracę, że w końcu uznasz, że nie ma sensu się denerwować i dostosujesz się do ich tempa.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Dziś możesz poczuć zmęczenie domowymi sprawami. Zakupy, porządki lub inne zajęcia sprawią, że nie będziesz mieć humoru. Postaraj się jednak nie wyładowywać złości na bliskich, tylko znajdź chwilę dla siebie wieczorem.