Horoskop dzienny na środę 16 września 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na środę 16 września? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Dziś Twoje rady mogą pomóc osobie z bliskiej rodziny w rozwiązaniu pewnych problemów. Na dodatek w pracy możesz pokazać się od zupełnie innej strony. Zaskoczysz nie tylko szefa, ale i współpracowników. Później na tym zyskasz.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zaczniesz mieć wątpliwości na temat swojego związku. Dziś zauważysz, że Twój Partner się zmienił. A może zawsze taki był, tylko Ty tego nie widziałeś. Zastanów się, czego tak naprawdę chcesz w życiu i związku.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie wydawaj za dużo. Nie rób nieprzemyślanych zakupów, szczególnie w sieci. Zanim podpiszesz umowę na kredyt lub większy wydatek, to przeczytaj ją dokładnie i ze zrozumieniem. Nie śpiesz się i jak masz wątpliwości, to pytaj.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zapragniesz być dziś gwiazdą. Makijaż, ubranie, fryzura i dodatki. Zrobisz wszystko, by Twoje znajome zbielały z zazdrości. A cel będziesz miała jeden, utrzeć im nosa i pokazać, że też jesteś wyjątkowa i piękna. Zapragniesz, by mówiono o Tobie i Twoim wyglądzie. Jak Cię widza tak Cię piszą - to będzie Twoje motto.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś poczujesz, że możesz wszystko. Dlatego odważysz się przedstawić szefowi swoje pomysły, współpracownikom plan imprez a po pracy ukochanej osobie jak spędzać razem wolny czas. Wieczorem padniesz wyczerpany, ale szczęśliwy.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Dziś poczujesz, że więcej czasu powinieneś poświęcić rodzinie Raku. Szczególnie dzieci będą wymagać Twojej uwagi, a może poproszą o radę. Porozmawiaj, ale pamiętaj na spokojnie. Więcej słuchaj, a dowiesz się więcej.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Uważaj na to co komu pożyczasz. Szczególnie gdy będzie to sąsiad, to bądź ostrożny. Nie tylko możesz stracić to co pożyczyłeś, ale i uwikłać się w konflikt. Lepiej powiedz, że czegoś nie masz, jak potem masz się prosić o swoje rzeczy.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dziś będziesz pełna energii i chęci do działania. Na dodatek wszystko, co zechcesz przeprowadzić, uda się i nawet szybko się z tym uporasz. Za to wieczorem zapragniesz zwolnić tempo i oddać się słodkiemu lenistwu. Zaskoczysz tym rodzinę.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dziś poczujesz potrzebę, by zabłysnąć w pracy. Super makijaż, ekstra ciuchy i uśmiech. Tylko nie przesadź, by strój w pracy nie był zbyt odważny, bo niektóre osoby nie zrozumieją tego i tylko zaczną się plotki. Nie flirtuj z szefem w pracy.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Poczujesz potrzebę zakończenia starych spraw i ruszenia do przodu. Jak czegoś nie możesz zakończyć po swojej myśli, to po prostu zostawisz to. Odgrodzisz przeszłość „grubą kreską” i postanowisz rozpocząć nowy rozdział w życiu.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dziś może zaskoczyć Cię dawny znajomy, z który nie miałeś kontaktu od dłuższego czasu. I, mimo że rozmowa z nim sprawi Ci przyjemność, to nie daj się wciągnąć w pomaganie mu. Nie do końca może być tak, jak mówi.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Możesz dziś mieć ogromny apetyt na słodycze i czekoladę. Pozwól sobie na troszkę, tylko nie przesadź za mocno. Wieczorem, zamiast rozpaczać, że przytyjesz, poćwicz lub idź na długi spacer. Wyciszysz się i nabierzesz energii.