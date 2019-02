Horoskop dzienny na środa 20 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Dzisiaj wodniki są wyjątkowo rozdrażnione, a ich uwagę rozproszy nawet najmniejszy detal. Wolniej będziesz przyswajał wiedzę, dlatego najlepiej będzie, jeżeli zrezygnujesz z dodatkowych prac i nauki nowych rzeczy. Los będzie ci za to sprzyjał w sprawach sercowych. W najmniej spodziewanym momencie spotka cię miła sytuacja, przez którą zaczniesz patrzeć na pewną osobę pod zupełnie innym kątem.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie ma potrzeby martwić się na zapas. Pamiętaj, że nie stoisz w miejscu, ale jesteś na etapie rozwiązywania pewnego problemu. To długotrwały proces, dlatego powinieneś uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście okres ciężkiej pracy już minął i wreszcie znajdziesz czas na zasłużony odpoczynek. Ukojenie przyniesie ci czas spędzony w gronie najbliższych.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) To nie najlepszy moment na składanie obietnic i snucie dalekosiężnych planów. Na horyzoncie niespodziewanie pojawią się zupełnie inne obowiązki, które skutecznie odciągną twoją uwagę. Na początku nie będziesz zadowolony z takiego obrotu spraw, ale z czasem zrozumiesz, że wyjdzie ci to na dobre. Korzystaj z okazji, które podsyła ci los. Nic nie dzieje się bez przyczyny.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Spodziewaj się wyzwań w kwestiach zawodowych. Przełożony powierzy ci zadanie, które wykracza poza twoje obowiązki. Z jednej strony, to dobry znak, gdyż dostrzega w tobie potencjał. Z drugiej, jesteś pełen obaw, że nie zdołasz sprostać jego oczekiwaniom. To dobry moment, żeby zapytać o radę osoby starsze i bardziej doświadczone. Zawsze lepiej jest uczyć się na cudzych błędach niż swoich.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Ostatnio wszystkie bliźnięta są wyjątkowo zapracowane. Natłok obowiązków negatywnie wpływa na twoje samopoczucie i odbiera chęci do działania. Zaistniała sytuacja powinna być dla ciebie jasnym sygnałem, że najwyższy czas trochę zwolnić tempo. To odpowiedni moment, by pomyśleć o planowaniu urlopu. Pamiętaj, że praca wyczerpanego umysłu będzie zawsze mniej wydajna.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Nie zmieniaj zdania pod wpływem opinii innych. Wkraczasz w nowe towarzystwo, w którym jest dużo ludzi o skrajnych cechach charakteru. Niełatwo odnaleźć się w takim środowisku, ale im szybciej nawiążecie nić porozumienia, tym łatwiejsza będzie wasza współpraca. Zaimponujesz innym asertywnością i szczerymi wypowiedziami na temat poruszanych zagadnień. Wchodząc w relacje z nowymi ludźmi, nie oceniaj książki po okładce. Niektórzy bardzo cię zaskoczą.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Los wreszcie zacznie dopisywać ci pod względem finansowym i w najbliższym czasie możesz spodziewać się nagłego przypływu gotówki. Pamiętaj jednak, żeby umiejętnie gospodarować zyskanymi środkami. Niech oszczędność wejdzie ci w krew. Masz w głowie konkretne cele, na które potrzebujesz pieniędzy. Chociaż jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne, niedługo sytuacja ulegnie zmianie.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Osoba, której zachowanie drażni cię już od dłuższego czasu, powie o kilka słów za dużo. Nie da się tłumić złości w nieskończoność, ale możesz zwrócić jej uwagę w sposób, którego nie będziesz żałować. Pamiętaj, że w twoim otoczeniu przebywają osoby, na których opinii ci zależy. Nie dopuść do sytuacji, w której gniew przysłoni ci to, co naprawdę ważne.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dziś gwiazdy obdarzą wagi wyjątkową kreatywnością. Znajdziesz niestandardowe rozwiązanie problemu, z którym od dłuższego czasu nie mogłeś sobie poradzić. To odpowiedni moment na rozwój nowych umiejętności. Będziesz zaskakująco szybko przyswajał nową wiedzę. Nie rezygnuj z zadań, które nieco wykraczają poza zakres twoich obowiązków. Podejmując się ich, zyskasz w oczach wpływowej osoby.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) To twój szczęśliwy dzień. Gwiazdy zwiastują skorpionom powodzenie w kwestiach zawodowych i finansowych. Wiedz, że twoja wiedza oraz doświadczenie wcale nie są mniejsze niż reszty współpracowników. Jeżeli czujesz, iż powierzane obowiązki są poniżej twoich kompetencji, nie bój się zrobić czegoś w tym kierunku. To odpowiedni moment, by ubiegać się o awans albo poszukać ambitniejszego stanowiska.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Los nie sprzyja działaniom. Jesteś ambitny, a praca w grupie sprawi, że pozostaniesz niewidoczny jako jednostka. Strach przed samodzielnym działaniem jest podstawową rzeczą, która blokuje cię przed osiągnięciem upragnionego celu. Nie bój się wychylić i chętnie proponuj własne rozwiązania. Uważaj też na osoby, które nie mają żadnych oporów przed przypisaniem sobie cudzych sukcesów i pod żadnym pozorem nie wykonuj dodatkowej pracy za osoby trzecie.