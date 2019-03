Horoskop dzienny na sobotę 9 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 9 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Chcesz wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości? Sprawdź, jaki los przewidziały dla ciebie gwiazdy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na sobotę 9 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co cię czeka w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Uważaj, w twoim otoczeniu przebywa zazdrośnik, który już od pewnego czasu obserwuje każdy twój krok. Horoskop sugeruje, byś nie zwierzał się z istotnych problemów osobom, do których nie masz zaufania. Wiedz jednak, że strategia, którą objąłeś w drodze do upragnionego celu, jest dobra. Swoją postawą motywujesz innych do działania, co sprawia, iż chętnie naśladują twoje pomysły.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop przewiduje pomyślność w sprawach sercowych. Ktoś przedstawi ci pewną osobę, z którą od razu znajdziesz wspólny język. Pamiętaj, że pośpiech nie sprzyja rozwojowi relacji, dlatego warto przyjąć metodę małych kroków. Masz do czynienia z osobą wrażliwą, która potrzebuje więcej czasu, żeby się otworzyć. Bądź cierpliwy i nie naciskaj do zwierzeń. Sprawa będzie o tyle łatwiejsze, że macie wspólnych znajomych. Spotkania w grupie pomogą lepiej wam się poznać.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu dojdzie do konfliktu z pewną osobą, z którą zazwyczaj miałeś dobry kontakt. Ostatnio zaobserwowałeś wyraźne zmiany w jej zachowaniu. Zaczęła obracać się w nowym towarzystwie, które ma na nią negatywny wpływ. Ciągle zwracanie uwagi i sarkastyczne komentarze nie doprowadzą do niczego dobrego. Jeżeli chcesz dojść do porozumienia, zacznij od szczerej rozmowy. Staraj się przy tym panować nad emocjami, gdyż nie zdołasz cofnąć wypowiedzianych w złości słów.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Ostatnio wszystkie byki mają wyjątkowo otwarte umysły. Wiedza dosłownie sama będzie wpadać ci do głowy, dlatego warto spędzić ten czas możliwie produktywnie. Horoskop sugeruje, że to właściwy moment na naukę nowych rzeczy. Jeżeli rozważasz rozpoczęcie kursu zawodowego lub językowego, nie zwlekaj. W twojej sytuacji rozwój osobisty jest bardzo ważny, dlatego wykorzystaj dobrą passę.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie składaj nikomu obietnic, dopóki nie będziesz przekonany, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Z pewnym problemem zgłosi się do ciebie osoba bezpośrednia i bardzo pamiętliwa. Pamiętaj, że najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Mówienie tego, co inni chcą usłyszeć, nie pomoże rozwiązać problemów. Jeżeli chcesz okazać komuś wsparcie, poświęć czas na szczerą rozmowę i razem poszukajcie wyjścia z zawiłej sytuacji.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Naucz się umiejętnie gospodarować czasem. Horoskop radzi ograniczenie spotkań towarzyskich i pełnie skupienie na pracy. Przed tobą dużo obowiązków. Na domiar złego nadal borykasz się z zaległościami. Niespodziewanie pomoże ci osoba, po której nigdy byś tego nie oczekiwał. To ktoś skromny i cichy, kto nie lubi popisywać się swoją wiedzą. Jego porady będą na wagę złota. Nie zapominaj, żeby odwdzięczyć się za miły gest.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Szczęście dopisze ci w sprawach finansowych. Wreszcie rozwiąże się pewien problem, który od dłuższego czasu zaprzątał twoją głowę. Horoskop zwiastuje przypływ gotówki. Spróbuj jednak umiejętnie gospodarować środkami. Nie wydawaj pieniędzy na zbytki. Od dłuższego czasu, masz w głowie pewien konkretny cel, na który warto oszczędzać. Wcześniej był nieosiągalny, ale sytuacja powoli ulega zmianie.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nie podejmuj się pracy, która jest poniżej twoich kwalifikacji. Panny są z natury skromne, ale to nie powód, żeby inni nie doceniali twoich umiejętności. Zacznij też rozróżniać jednorazową, bezinteresowną pomoc od regularnego wykonywania za kogoś obowiązków. Bądź asertywny i powiedz na głos to, co myślisz. Odważny gest zostanie doceniony, a osoby, które nie były ci przychylne, wkrótce przemyślą swoje zachowanie.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Horoskop przewiduje konflikty między tobą, a osobą, która od dłuższego czasu działa ci na nerwy. Do sporu dojdzie podczas spotkania towarzyskiego. Gorzej zostanie odebrany prowokator, dlatego spróbuj trzymać nerwy na wodzy. Zachowaj spokój i uzbrój się w cierpliwość. W głębi duszy wiesz, że racja jest po twojej stronie. Niedługo inni też się o tym przekonają.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) To nienajlepszy moment na działania grupowe. Chociaż skorpiony świetnie odnajdują się na pozycji liderów, w najbliższym czasie warto postawić na działania indywidulane. Los obdarzył cię wyjątkową pomysłowością i kreatywnością. Jeżeli skupisz się na powierzonym zadaniu, nie tylko szybko mu podołasz, ale również odkryjesz sposób rozwiązania dawnego problemu, z którym borykasz się już od dłuższego czasu. Twoje ambicje zostaną zauważone przez wpływową osobę.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) To nie jest dobry moment na snucie dalekosiężnych planów. Horoskop przewiduje, że już niedługo w twoich życiu zapanuje prawdziwy chaos. Zamieszanie będzie odczuwalne zarówno w pracy, jak i relacjach towarzyskich. Na początku będziesz sceptycznie nastawiony na wszelkich innowacji, ale z czasem dostrzeżesz ich liczne, pozytywne skutki. Gdy wpadniesz w kłopoty, pomocną dłoń poda ci pewien znajomy. Wcześniej nie łączyły was zbyt bliskie relacje, co niedługo ulegnie zmianie.