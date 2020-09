Horoskop dzienny na sobotę 5 września 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na sobotę 5 września? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Zwróć uwagę na to co jesz. Możesz bowiem odczuć skutki alergii pokarmowej. Ogranicz też ilość tłuszczy w pokarmie oraz cukry. Zaplanuj wizytę u stomatologa ponieważ niebawem będziesz musiał z konieczności udać się do niego.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Możesz być dziś bezwzględny i uznać, że cel uświęca środki. Pamiętaj jednak, że to co dajemy wraca do nas. Nie myśl więc tylko o celu, ale o drodze, która musisz przebyć, aby go osiągnąć.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Będziesz dziś mało skupiony więc jeśli to możliwe zamiast samochodu zdecyduj się na inny środek transportu ponieważ masz dziś spore predyspozycje do powodowania kolizji drogowych. Dodatkowo sprawdź przed wyjściem z domu, czy nie zostawiłeś niczego np. na gazie lub czy klucze nie pozostały w drzwiach. Przesilenie pogodowe będzie dawać Ci się we znaki.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) To już ostatnie dni lata. Przeznacz więc sobotnie popołudnie na długi spacer wśród zieleni, by nacieszyć się ostatnimi dniami lata. Twój organizm potrzebuje wyciszenia, a właśnie przebywanie wśród natury może Ci w tym pomóc.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Przypomnij sobie o zaległych obowiązkach. Może być bowiem tak, że przejdzie Ci koło nosa możliwość ciekawego zarobku tylko dlatego, że przestaniesz być wiarygodny w oczach potencjalnego zleceniodawcy. Ile to już razy odwlekałeś sprawy nie mogące czekać. Pamiętaj, co się odwlecze to…

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Masz dziś spore szanse na realizację planów. Los Ci sprzyja. Wystarczy tylko, ze pokonasz negatywne, pełne strachu nastawienie. Pamiętaj, że wygrywają Ci którzy ryzykują, a przecież ryzyko wpisane jest w życiorys każdego z nas.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie opowiadaj wszystkim o własnych sukcesach ponieważ w Twoim otoczeniu są też osoby zawistne i z przyjemnością uknują intrygę mającą na celu zaszkodzenie Ci. Ciesz się więc swoim szczęściem wśród ludzi, których intencji możesz być pewien.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Przypomnij sobie na czym polega praca jeśli nie chcesz podpaść szefowi. Zaczniesz bowiem dziś odczuwać wszelkie syndromy czasu wakacji, które są już tylko wspomnieniem. Pamiętaj, że aby tak przyjemnie przeżywać następne jak ostatnie musisz na nie zapracować.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nie spoczywaj na laurach tylko działaj. To dobry czas, aby się rozwijać i odnawiać zaniedbane relacje. Stwórz mapę marzeń i umieść ją w miejscu, gdzie często kierujesz wzrok.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Będziesz dziś podatny na wszelkie próby wyprowadzenia Cię z równowagi. Niepotrzebnie przejmujesz się opinią innych. Często plotki na Twój temat są podyktowane zazdrością. Skup się na swoim życiu i nie trać czasu i sił na wyjaśnienia co do swoich prawdziwych intencji.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) W życiu nie chodzi o to, aby burzyć to co z takim trudem się budowało. Pamiętaj, że nigdy nie może być idealnie. Los ludzki jest bowiem sinusoidą. Przetrwaj ten dość nerwowy dzień ponieważ już niebawem pojawi się proste rozwiązanie dla Twojego kłopotu.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Przeanalizuj swoje wydatki z ostatnich dni ponieważ Twoje wydatki przekraczają dochód. To zły znak tym bardziej, że Twoja sytuacja finansowa nie jest na tyle stabilna, aby pozostawać bez oszczędności.