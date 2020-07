Horoskop dzienny na sobotę 25 lipca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Dziś nie przejmuj się drobiazgami takimi jak bałagan, brudne naczynie czy pranie. Dziś odpocznij, zabaw się lub wybierz z rodzina na spacer lub zwiedzanie. Spędźcie czas razem, to również jest ważne. Wieczorem obejrzyjcie razem film. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Ryby (19.02-20.03) Wiadomości z rodzinki, tej dalszej, mogą Cię dziś pozytywnie zaskoczyć. Jednak uważaj by na fali tego zaskoczenia nie zdeklarować się do pomocy przy czymś lub udziału w czymś. Inaczej rodzina dopilnuje byś się wywiązał z tego a możesz nie mieć na to za dużo czasu. Więcej dowiesz się u Eksperta!