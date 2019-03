Horoskop dzienny na sobotę 2 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 2 marca 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na sobotę 2 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Nastąpi przełom w pewnej istotnej sprawie, na której rozwiązanie czekałeś już o dłuższego czasu. Ku twojemu zaskoczeniu, niezwykle pomocne okażą się wskazówki osoby, w której kompetencje wcześniej nie wierzyłeś. Pamiętaj, że nie należy oceniać książki po okładce, gdyż pierwsze wrażenie bywa często mylące. Wszystko zaczyna układać się po twojej myśli i już niedługo raz na zawsze pozbędziesz się pewnego problemu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Pewna osoba niespodziewanie zwierzy ci się z bardzo osobistego sekretu. Wyznanie dotyczy czegoś, o co nigdy byś jej nie podejrzewał i mimo wszystko zaczniesz zmieniać o niej zdanie. Wyjawiona tajemnica w pewien sposób was do siebie zbliży. Szybko zauważysz, że postrzegacie świat w podobny sposób. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, masz szansę zyskać nowego, zaufanego przyjaciela.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Los uśmiechnie się do ciebie w sprawach finansowych. Po trudniejszym okresie wreszcie nadszedł czas na zastrzyk gotówki. Uważaj jednak, żeby nie wydawać wszystkiego od razu. Wyciągnij wnioski z poprzednich doświadczeń i naucz się oszczędzać. Jeżeli przyjmiesz odpowiednią strategię, możesz zyskać jeszcze więcej, a umiejętne gospodarowanie środkami zbliży cię do celu, który wcześniej był poza zasięgiem.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dzisiaj wszystkie byki są wyjątkowo głodne wiedzy i mają otwarty umysł na nowe informacje. To dobry moment na naukę oraz rozwój umiejętności, które pozwolą podnieść ci umiejętności zawodowe. Jeżeli myślisz o podjęciu jakiegoś kursu lub rozpoczęciu nauki nowego języka, wiedz, że najlepiej zabrać się za to jak najszybciej. Skorzystaj z dobrej passy i wolnego czasu, gdyż taki stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Bliska osoba, o którą bardzo się martwisz, zacznie postępować w sposób, którego nie popierasz. Zrozumiałe, że przemawia przez ciebie troska, ale pamiętaj, że nie możesz mówić ludziom, co powinni robić. Zamiast rzucać kąśliwe uwagi na temat towarzystwa, w którym się obraca, postaw na szczerą rozmowę. Jeżeli nie odniesie sukcesu, musisz to zaakceptować. Niektórzy najlepiej uczą się na błędach.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Konflikt wisi w powietrzu. Dojdzie do spięcia pomiędzy osobami, na których ci zależy. Miej na uwadze, że bez względu na okoliczności, nie powinieneś stawać po żadnej ze stron. Angażowanie w cudze kłótnie nie przyniesie ze sobą niczego dobrego i może postawić cię w trudnej sytuacji. Musisz uzbroić się w cierpliwość. W spokoju poczekaj na rozwój wydarzeń pamiętając, że zaistniała sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Rozwiązanie przyjdzie w najmniej spodziewanym momencie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dzisiejszy dzień zacznie się wyjątkowo leniwie. Dziś wszystkie lwy są bardzo roztargnione, a wykonywanie najprostszych czynności będzie problematycznie. To nie jest najlepszy moment na próbowanie nowych rzeczy i chwytanie się ambitnych zadań. Jesteś przepracowany, a zamęczony organizm zaczyna upominać się o swoje. Wolniejsze chwile poświęć na relaks i medytacje. Dopóki nie odpoczniesz, nie poczujesz się lepiej.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Staniesz w obliczu dylematu. Będzie dotyczył spraw zawodowych, a skutek decyzji, którą podejmiesz, odbije się na przyszłych wydarzeniach. W tym wypadku warto poświęcić więcej czasu na przeanalizowanie sytuacji i przygotowanie konkretnego planu działania. Jeżeli przyjmiesz odpowiednią taktykę, możesz naprawdę dużo zyskać. Nie podejmuj jednak decyzji pod wpływem chwili. Takie działanie miałoby poważniejsze skutki niż myślisz.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Los sprzyja działaniom grupowym. W najmniej spodziewanym momencie odkryjesz swoje zdolności przywódcze. Umiejętność zarządzania zespołem okaże się bardzo przydatna przy wykonywaniu zadania, które niedługo zostanie wam powierzone. Chociaż twoje pomysły są dobre, pamiętaj aby pozostać otwartym na sugestie innych. Takie podejście pomoże ci zyskać sympatię współpracowników.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie odkładaj na później ważnych zadań, bo już niedługo skumulują się i nie poradzisz sobie z nadmiarem zaległości. Skorpiony są z natury bardzo ambitne, przez co lubią do wszystkiego dochodzić same. W tej sytuacji niezwykle przydatne okażą się porady osób starszych i bardziej doświadczonych. Pomogą ci zaoszczędzić czas oraz spojrzeć na pewne kwestie z innej perspektywy.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dziś wszystkie strzelce będą prawdziwymi duszami towarzystwa. Tryskasz pozytywną energią, przez co przyciągasz do siebie ludzi. To dobry moment na nawiązanie nowych znajomości. Zamiast spędzać wolny wieczór w domowym zaciszu, nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Dobrym pomysłem będzie zarówno wyjście na miasto, jak i zaproszenie gości. Niedługo ktoś przekaże ci dobrą nowinę, która jeszcze bardziej poprawi twój nastrój.