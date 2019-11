WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 4 godziny temu Horoskop dzienny na sobotę 2 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na sobotę listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na sobotę 2 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Ostatnio żyjesz w ciągłym biegu, jesteś przemęczony pracą i marzysz o odpoczynku. Na szczęście właśnie nadchodzi wolniejszy okres, a los sprzyja sprawom sercowym. Jest pewna osoba, do której żywisz głębsze uczucia i to właśnie na niej warto się skoncentrować. To ktoś równie zapracowany, przyzwyczajony do ściśle określonych grafików. Wyjdź z inicjatywą i zaproponuj spotkanie. Wspólne próbowanie nowych rzeczy wpłynie pozytywnie na waszą relację, a propozycja zostanie odebrana jako miły gest. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że kluczem do sukcesu okażą się dyscyplina i sumienność. Dostrzegasz wady innych ludzi, przy czym nie masz większych oporów przed wypomnieniem im błędów. Nie ma niczego złego w konstruktywnej krytyce, ale zanim zaczniesz oceniać innych, popatrz na samego siebie. Masz sporą wiedzę, a jednak w twojej pracy nadal widoczne są pewne niedociągnięcia. Spróbuj popracować nad sobą, będąc przy tym bardziej wyrozumiałym dla otoczenia. Los odpłaci ci z nawiązką. Nie tylko poszerzysz swoje kompetencje, ale również zyskasz sympatię osób, z którymi masz częsty kontakt. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Pamiętaj, że sukces przychodzi z czasem. Działania, które podejmujesz, są słuszne i prędzej czy później zobaczysz efekty. Czas oczekiwania nie powinien być dla ciebie okresem frustracji, a finalnie to właśnie cierpliwość przemówi na twoją korzyść. Nie porównuj się też do innych ludzi. Twoje kompetencje nie są mniejsze, ale podjęliście inne kroki w kontekście rozwoju kariery. Najważniejsze, że wiesz, czego chcesz. Moment, w którym to osiągniesz, pozostaje jedynie kwestią czasu. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Dzień zacznie się wyjątkowo nerwowo. Horoskop przewiduje, że pewne przypadkowe wydarzenia skutecznie pokrzyżuje ci plany, zmuszając do alternatywnych rozwiązań. Choć początkowo nie będziesz zadowolony z takiego obrotu spraw, w najmniej spodziewanym momencie spotka cię miła niespodzianka. Humor całkowicie wróci ci wieczorem. Ta pora dnia sprzyja kontaktom towarzyskim. Nie siedź sam w domu, tylko otwórz się na ludzi. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Szczęście dopisuje ci w sprawach sercowych. Chociaż tego nie dostrzegasz, masz więcej niż jednego adoratora. Osoby, które darzą cię sympatią, mają skrajnie różne charaktery. Horoskop radzi, nie podejmuj wiążących decyzji, dopóki bliżej ich nie poznasz. Miej na względzie, że najważniejsze cechy, są często głęboko ukryte. W zaistniałej sytuacji nie powinieneś polegać na radach osób trzecich. Właściwy wybór podsunie ci intuicja. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny ostrzega. Nie daj się wciągnąć w cudze problemy. W Twoim otoczeniu przebywa pewna konfliktowa osoba, która wyrazi jawne niezadowolenie w związku z pewną sytuacją służbową. Nawet jeżeli po części podzielasz jej zdanie, nie powinieneś się wychylać. Dobre intencje to jedno, a impulsywnie działanie to drugie. Stając po jej stronie, szybko narobiłbyś sobie wrogów. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Horoskop podpowiada, że już niedługo nadarzy się okazja do poznania nowych ludzi, którzy w znaczący sposób wpłyną na twoje życie. Pamiętaj, aby nie oceniać książki po okładce, gdyż pierwsze wrażenie bywa często mylące. Wieczorem usłyszysz też pewną zaskakującą wiadomość, która zupełnie zmieni twoje podejście do pewnej sprawy. Wstrzymaj się z pospiesznym osądem, dopóki nie usłyszysz drugiej wersji wydarzeń. Okaże się, że sytuacja jest bardziej zawiła, niż przypuszczałeś i w pewnym stopniu dotyczy też ciebie. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop podpowiada, że powinieneś poświęcić więcej czasu rodzinie. Miałeś dużo obowiązków i dodatkowo uporałeś się z pewnym problemem, który od dłuższego czasu spędzał ci sen z powiek. Bliscy są świadomi faktu, że żyjesz w ciągłym biegu, co bardzo ich niepokoi. Na szczęście stresujący okres wreszcie minął. Wykaż się inicjatywą i zaproponuj spotkanie towarzyskie. Miły gest z twojej strony zostanie doceniony. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop przewiduje powodzenie w sprawach miłosnych. Będziesz mieć więcej niż jednego adoratora. Osoba, za którą wcześniej nie przepadałeś, w niespodziewanym momencie bardzo cię zaskoczy. Okaże się, że macie dużo wspólnych tematów i podobne poglądy. Paradoksalnie, w tym samym czasie, na horyzoncie pojawi się ktoś zupełnie nowy, kto od razu okaże ci zainteresowanie. Wybór między bezpośrednią i pewną siebie osobą a wrażliwym i nieśmiałym znajomym wcale nie będzie prosty. Nie spiesz się jednak z decyzją, dopóki bliżej ich nie poznasz. Na pewne rzeczy warto poczekać. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Horoskop podpowiada, że to nie jest najlepszy moment na snucie dalekosiężnych planów. Czeka cię dzień pełen niespodzianek. Dziś skorpiony zostały obdarzone wyjątkową pomysłowością, która pomoże ci rozwiązać kilka istotnych problemów w pracy. Swoją zaradnością zaimponujesz przy tym osobie, która cię wcześniej nie doceniała. Wykorzystaj dobrą passę i czynności, które planowałeś na później, zrób już dziś. Szybko się z nimi uporasz i zaoszczędzisz dużo czasu. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Dziś wszystkie lwy będą prawdziwymi duszami towarzystwa. Nie odmawiaj spotkań ze znajomymi i korzystaj ze wszystkich, możliwych okazji do poznania nowych ludzi. W większości przyniosą bardzo pozytywne skutki, a kontakty, które zdobędziesz, okażą się bardzo przydatne. Horoskop przewiduje, że będziesz nadawać na tych samych falach z osobami spod znaków wagi oraz ryb. To właśnie z nimi dogadasz się najlepiej. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Poświęć więcej czasu rodzinie. Zgodnie z przewidywaniami horoskopu, twoi bliscy wiedzą, że masz ostatnio dużo na głowie i nie chcą odrywać cię od spraw zawodowych. Wiedz jednak, iż oni również borykają się z pewnym problemem. W rzeczywistości potrzebują wsparcia, ale nie chcą cię obarczać. Nie odkładaj spotkania na później. Postaraj się zaoszczędzić trochę czasu, który będziesz mógł im poświęcić. Jeżeli nie zmienisz swojego podejścia, zaczniecie coraz bardziej się od siebie oddalać. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące