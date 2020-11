Horoskop dzienny na sobotę 14 listopada. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Nie myśl o porządkach i zakupach. Postaw na lenistwo i spokój. Zaproponuj Partnerowi spacer i cieszenie się przyrodą. A może pojedziecie do lasu poprzytulać się do drzew.

Baran (21.03-19.04) Będziesz dziś wyjątkowo uparty i żadne racje nie będą do Ciebie trafiały. Za wszelką cenę zrealizujesz swoje plany i pomysły. Przez to wieczorem możesz zauważyć, że rodzinka zmieniła do Ciebie nastawienie i robi mały bunt.