Horoskop dzienny na sobotę 12 grudnia. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Unikaj dyskusji na temat uczuć i emocji. Możesz swoim podejściem zrobić komuś przykrość. Na dodatek możesz powiedzieć parę słów za dużo. Wieczorem za to możesz usłyszeć, jaki byłeś nieczuły i mało empatyczny dla innych.

Byk (20.04-22.05) Dziś dzięki swojemu urokowi możesz zawiązać nową znajomość. I choć osoba ta z początku będzie Ci się wydawać nieciekawa. To szybko przekonasz się, że jest zupełnie inaczej.

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś możesz uporządkować rachunki i wydatki. Pójdzie Ci to szybko i nawet Cię nie zmęczy ani nie znudzi. Na dodatek znajdziesz dodatkowe środki na swoje przyjemności. Wieczorem odpocznij i zrelaksuj się.

Rak (22.06-22.07) Nie daj się dziś wciągnąć w żadne spory. Ani w pracy , ani w domu ani między sąsiadami. Niech inni decydują bez Ciebie. Tym razem lepiej na tym wyjdziesz. Za to po południu pomedytuj lub wcześniej idź spać. Zadbaj o siebie i swoje zdrowie.

Lew (23.07-23.08) Dziś możesz mieć bardzo pracowity dzień. Nie poddawaj się i działaj. Zrobisz to co planowałeś i nawet troszkę więcej. Jedynie nie miej pretensji do innych członków rodziny, że robią mniej. Nie każdy jest tak zaradny jak Ty.