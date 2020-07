Horoskop dzienny na poniedziałek 6 lipca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Możesz dostać dobre wiadomości od znajomych, których już dawno nie widziałeś. Powstrzymaj się tylko od komentowania ich. Zwróć uwagę na to co pojawia się na twoim Fb lub innym koncie, możesz być zaskoczony wiadomością. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Baran (21.03-19.04) Jak chcesz na kogoś liczyć, to licz na siebie ! To powinno być twoje motto dziś i ratunek w nieprzewidzianych sytuacjach. Rób co musisz i nie oglądaj się na innych. Więcej dowiesz się u Eksperta!