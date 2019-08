Horoskop dzienny na poniedziałek 5 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 5 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny na poniedziałek 5 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop radzi wodnikom, by poświęcały więcej czasu najbliższym. Kiedyś mieliście bardzo dobre stosunki jednak ostatnio uległy znacznemu ochłodzeniu. Ostatnio twoja zaczęła borykać się z pewnym problemem. Mają jednak świadomość, że żyjesz na bardzo wysokich obrotach i zwyczajnie nie chcą cię niepokoić. Sami nie poproszą cię o pomoc, dlatego powinieneś przejąć inicjatywę. Zamiast poświęcać czas na błahe rozrywki, przeznacz na spotkanie rodzinne. Omówcie sytuację i razem opracujcie plan działania.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby coraz częściej krążą myślami wokół pewnej osoby. Straciliście kontakt już jakiś czas temu, a jednak wciąż dokucza ci tęsknota. Horoskop podpowiada, że analizowanie dawnych sytuacji i alternatywnego biegu wydarzeń nie doprowadzi do niczego dobrego. Z czasem stajemy się silniejszy, wyciągamy wnioski z pewnych doświadczeń i nabieramy dystansu do dawnych problemów. Jeżeli chcesz pójść naprzód, powinieneś przestać żyć przeszłością i skupić się na nawiązywaniu nowych znajomości. Jeżeli jednak uważasz, że odnowienie kontaktu byłoby dobrym pomysłem, nie odkładaj tego w nieskończoność. Bardzo prawdopodobne, że druga osoba także o tobie w taki sam sposób.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu, przez nieuwagę dopuściłeś się pomyłki, której skutki odczuły osoby trzecie. Każdy ma prawdo do błędu, a ciągłe obwinianie nie doprowadzi do niczego pozytywnego. Najwyższy czas, żebyś wziął odpowiedzialność za swoje czyny i odważył się przeprosić osoby, które ucierpiały przez twoje niedopatrzenie. Na szczęście jesteś powszechnie lubiany i znajomi docenią twoje szczere przeprosiny. Jeżeli chcesz dodatkowo zyskać w ich oczach, zaangażuj się we wspólne poszukiwania wyjścia z trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dla byków nadchodzi okres zaciekłej rywalizacji. Jesteś z natury bardzo ambitny i już dawno obrałeś sobie cel, do którego konsekwentnie dążysz. Horoskop dzienny uprzedza jednak, że niebawem na horyzoncie pojawią się jednak osoby, które wyznaczyły sobie ten sam cel. Konkurencja w dążeniu do celu może być dla ciebie dodatkową motywacją. Bez względu na okoliczności postępuj zgodnie ze swoim sumieniem. Dążących po trupach do celu spotka wielkie rozczarowanie, dlatego lepiej wybrać uczciwą, okrężną drogę i mieć satysfakcję z uczciwej wygranej.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop zwraca uwagę na fakt, że bliźnięta są ostatnio wyjątkowo przemęczone, czego efektem jest spadek zapału do pracy. Osłabienie organizmu powinno być dla ciebie ostatecznym sygnałem, że warto wybrać się na odpoczynek. Jeżeli masz taką możliwość, rozważ skorzystanie z kilku dni urlopu. Zamiast dalekich, męczących podróży i wyjść na miasto, postaw na spokojny relaks w wynajętym miejscu lub nawet w domowym zaciszu. Jeśli jednak nawet po odpoczynku, twoje samopoczucie nie ulegnie poprawie, warto wykonać profilaktyczne badania. Zawsze lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Nastaw się na stresujący dzień pełen rozmaitych wyzwań. Już od rana przypadkowe zdarzenia losowe zmuszą cię do szybkiej zmiany planów. Pamiętaj jednak, że masz wokół siebie wielu wartościowych znajomych, na których możesz polegać. Kto pyta, nie błądzi, dlatego czuj się swobodnie, prosząc o radę. Twój nastrój poprawi się w godzinach południowych. Spotka cię pewna niespodzianka, a sprawy, które spisałeś na straty, nagle zaczną przybierać korzystny obrót. Wieczór będzie idealną okazją do spotkań towarzyskich. Nie odmawiaj zaproszeń lub przejmij inicjatywę i samemu zorganizuj małe przyjęcie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nadchodzi korzystny okres do zmian. Według horoskopu zdołałeś już uporządkować w głowie pewne wydarzenia i pogodzić z przykrościami, które cię spotkały. Sierpień przynosi jednak ze sobą zupełnie nowy etap. Wkrótce zobaczysz efekty swojej ciężkiej pracy i zostaniesz za nie nagrodzony. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, pierwszy sukces pociągnie za sobą kolejny. Pamiętaj jednak, aby zachować równowagę między pasją a życiem zawodowym. W pracy obowiązuje cię jednak mniejsza swoboda i jeżeli nie będziesz profesjonalny, łatwo zrazisz do siebie pracodawcę.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop przeczuwa nadejście zmian w pracy. Jeżeli czujesz, że kluczowe sprawy zaczynają zmierzać w niepożądanym kierunku, niezwłocznie reaguj. Nie jesteś zadowolony z nowych obowiązków zawodowych, a na życie towarzyskie coraz częściej brakuje ci czasu i sił. Nie powinieneś czekać, aż sprawy ustabilizują się same. Chociaż twoja wiedza i doświadczenie są niemałe, coraz częściej wykonujesz pracę poniżej posiadanych kompetencji. Zamiast skrycie narzekać na zaistniałą sytuację, zacznij wreszcie działać. Porozmawiaj z przełożonym o ścieżce rozwoju. Jeżeli awans nie będziesz możliwy, wato pomyśleć o zmianie posady.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Skromność to jedno, ale wagi ostatnio zupełnie nie doceniają własnych możliwości. Najwyższy czas, żebyś przestał stawiać siebie pod innymi i wreszcie uwierzył we własne możliwości. Niebawem na twojej drodze pojawi się wyjątkowa szansa na rozwój umiejętności zawodowych. Masz wystarczające kompetencje, by wyróżnić się z tłumu, ale wciąż brakuje ci pewności siebie. Wiedz, że w twoim otoczeniu są osoby, które mają podobny cel. Jeżeli nie zaczniesz działać, wykażą się refleksem i szybciej skorzystają z okazji, która miała być dla ciebie szansą.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop ostrzega, że zostaniesz wystawiony na próbę. Obrona własnego zdania jest trudna, kiedy wszyscy wokół zajmują odmienne stanowisko. Nie powinieneś na siłę dopasowywać się do ludzi, którzy nie wnoszą zbyt wiele pozytywów do twojego życia. Wbrew pozorom, jeżeli wykażesz się asertywnością i nie zmienisz zdania pod wpływem presji otoczenia, zaimponujesz innym. Odważ się wyjść przed szereg i zasugerować własne rozwiązania danych problemów. Twoje pomysły są dobre, musisz tylko przedstawić je szerszemu gronu.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dziś gwiazdy obdarzą strzelce wyjątkową pomyślnością. Szczęście będzie ci dopisywać przez niemalże cały, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, by w pełni wykorzystać dobrą passę. Wyjdź ze swojej strefy komfortu i odważ się podjąć pewną ryzykowną decyzję. Tym razem odrobina szaleństwa przemówi na twoją korzyść. Tego dnia czynności, które zazwyczaj sprawiają ci trudność, będziesz wykonywał z wyjątkową łatwością. Wieczór warto spędzić ze znajomymi, dla których ostatnio nie miałeś czasu. Przyjaciel chce przekazać ci zaskakującą wiadomość.