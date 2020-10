Horoskop dzienny na poniedziałek 5 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na poniedziałek 5 października? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Ktoś może was obdarować lub wy sami sprawicie sobie prezent. Część z was zauważy, że należy dokonać zmian w obrębie relacji partnerskiej. Zadbajcie nie tylko o siebie. Bądźcie empatyczni wobec otoczenia.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Niektórzy z Was mogą podjąć decyzję o odejściu z miejsca, które było dobrze znane, ale już od dłuższego czasu przestało spełniać pokładane w nim nadzieje. Mogą pojawić się zaskakujące zbiegi okoliczności. Postarajcie się trzymać emocje na wodzy.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Staniecie w obliczu podjęcia dość trudnej decyzji. Niektórym z was może zabraknąć realizmu w ocenie własnej sytuacji. W relacjach uczuciowych może dochodzić do nieporozumień wskutek rozbieżności w dążeniach. Nie dajcie się zwieść pozorom.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Może to być dość trudny dzień. Nieprzemyślany krok może doprowadzić do strat. Ktoś może wyjawić Ci swoje plany i zamiary. Bądź uważny i nie podejmuj pochopnych decyzji.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Odczuwać będziecie swego rodzaju huśtawkę emocjonalną. Część z was może zostać zmuszona do znoszenia czyichś kaprysów lub być nagabywana przez narzucającą się osobę. Bądź cierpliwy i zachowaj dyplomację w kontaktach międzyludzkich.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Poczujecie przypływ sił oraz chęć do działania. Pojawi się nadzieja na lepszą przyszłość. Bardziej zaangażujecie się w sprawy domowe. Dokonacie istotnej zmiany w swoim wyglądzie lub w swoim otoczeniu.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Sprawy nabiorą tempa. Możecie się zetknąć z sytuacją, która zmusi was do rywalizacji. Część z was wyruszy w podróż. Osoby samotne mogą poznać kogoś interesującego.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dzisiejszy dzień będzie sprzyjał podejmowaniu odważnych decyzji. Niektórzy z was mogą uczestniczyć w dość ostrych rozmowach lub zostać zobligowani do złożenia wyjaśnień, ujawnienia pewnych faktów. Zapanujcie nad sobą i ważcie wypowiadane słowa.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Będzie spore zamieszanie. Twoja oferta może zostać odrzucona. Otrzymasz niezbyt korzystną informację, która może dotyczyć kogoś, kto jest ci bliski. Część z was może zaangażować się w awanturę lub poczuć się dotkniętych kąśliwymi uwagami.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Część z was zapragnie zmian i podejmie zdecydowane działania. Pojawi się nowe uczucie lub coś drgnie w waszej relacji. Możecie otrzymać ciekawą propozycję. Postawcie na kreatywność i przejmijcie inicjatywę.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Trapiące was już od jakiegoś czasu sprawy zakończą się lub wy sami doprowadzicie do rozwiązania ich raz na zawsze. Niektórzy z was mogą wydostać się z relacji, która już dawno się wypaliła. Postarajcie pogodzić się ze stratą, gdyż za chwilę możecie zyskać coś więcej.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Los się do was uśmiechnie. Ktoś może dać wam drugą szansę. Niektórzy z was mogą wejść w relację z przeznaczenia. Spodziewajcie się nagłych zwrotów akcji i nie przegapcie pojawiających się okazji.