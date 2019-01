Horoskop dzienny na poniedziałek 28 stycznia 2019 dla wszystkich znaków. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Jeżeli myślisz nad gruntowną zmianą w wyglądzie, wiedz, że to odpowiedni moment. Diabeł tkwi w szczegółach i często to właśnie detale wpływają na gruntowną poprawę naszego samopoczucia. Wieczorem usłyszysz zaskakującą wiadomość dotyczącą pewnej bliskiej osoby. Nawiązuje do zdarzenia, o które nigdy byś jej nie podejrzewał.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie przejmuj się rzeczami na które nie masz wpływu. Jesteś ambitny i oczekujesz od życia więcej, ale wiesz, że zmiany przyjdą z czasem. Dziś Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Postaraj się jednak zawsze myśleć o wyższych celach i pilnować, by w przypływie złości nie powiedzieć o kilka słów za dużo. Nie wdawaj się w dyskusje z osobami, które mają inne wartości życiowe i priorytety. Bez względu na to jak bardzo będziecie się starać, i tak nie dojdziecie do kompromisu.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Pewna osoba bardzo Ci pomogła i nareszcie będziesz mieć okazję, żeby jej się odwdzięczyć. Zaproponuj spotkanie lub podaruj jej drobny upominek. Miły gest zostanie doceniony, co zwiększy możliwość nawiązania nowej, wartościowej przyjaźni. Obracając się ciągle w tym samym, ciasnym gronie nie możesz rozwinąć skrzydeł, przez co powoli zaczynasz się dusić. Nawiązanie nowych znajomości dobrze Ci zrobi.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nie naprawisz całego świata i musisz pogodzić się z faktem, że zdołasz wpłynąć na zdanie innych ludzi. Jeżeli wiesz, że zmierzają w złym kierunku, spokojnie zasugeruj im inną opcję. Nie próbuj jednak rozkazywać ani narzucać swojego zdanie, bo szybko stracisz sympatię znajomych. Staniesz w obliczu wyzwania. W najbliższym czasie będziesz musiał skoncentrować się na pracy grupowej. Działanie w pojedynkę nie przyniesie tak dobrych rezultatów.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zamiast podejmować ryzyko, trzymaj się bezpieczniejszych opcji. Po burzliwym okresie potrzebujesz stabilizacji, która pozwoli Ci odzyskać spokój ducha. Nie chwytaj się dodatkowych wyzwań w pracy. Wolny czas poświeć rodzinie i przyjaciołom. Ostatnio jesteś prawdziwą duszą towarzystwa, która przyciąga do siebie ludzi. Nie odmawiaj spotkań lub sam jedno zaproponuj. Odnowienie pewnych kontaktów dobrze Ci zrobić.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Los sprzyja rozwijaniu nowych pasji. Oddziel grubą kreską życie prywatne od zawodowego i postaw na rozwój zainteresowań. Dostrzegasz, że schemat Twoich dni regularnie się powtarza. To zrozumiałe, iż oczekujesz nowości. Znajomi zaproponują Ci inną formę spędzania wolnego czasu. Nawet jeżeli na początku nie będziesz przekonany, warto rozważyć propozycje. Odwiedzanie nowych miejsc stworzy okazję do poznania nowych ludzi. Przełam rutynę, a przestanie doskwierać Ci samotność.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie ma niczego złego w byciu osobą ambitną, dopóki nie zaczynasz dążyć po trupach do celu. Długo pracowałeś na swój sukces, więc zrozumiałe, że chcesz go utrzymać. Postępuj jednak tak, żeby nie zrazić do Ciebie ludzi. Ostatnio Twoje stosunki ze znajomymi uległy znacznemu ochłodzeniu. Nie pozwól, by sytuacja powtórzyła się w sprawach zawodowych. Gdy pewna osoba poprosi Cię o pomoc, wesprzyj, nawet jeżeli nie będziesz mieć na to ochoty. Świadomość, że postąpiłeś właściwie przyniesie większą satysfakcję niż oczekiwałeś.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) W najbliższym czasie warto postawić na rozwój kariery zawodowej. Jeżeli czujesz, że wykonywane zadania są poniżej Twoich kompetencji, zastanów się czy nie lepiej rozejrzeć się za inną posadą. To normalne, że do zmian jesteś nastawiony sceptycznie. Niedawno podjąłeś ryzyko, z którego wynikła przykra sytuacja, ale to wcale nie oznacza, iż schemat się powtórzy. Tkwiąc w jednym miejscu nie odczujesz spełnienia i satysfakcji.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Chociaż dobrze wiesz czego chcesz, podświadomie wciąż jesteś podatny na sugestie rodziny i przyjaciół. Bardzo się o Ciebie martwią i nie mają złych intencji. Powinieneś jednak zdać sobie sprawę z faktu, że żyje się jeszcze raz. Jeżeli zboczysz z obranej ścieżki pod wpływem cudzego nacisku, w przyszłości możesz bardzo tego żałować. Lepiej odnieść niepowodzenie, ze świadomością, iż podjęło się walkę niż zrezygnować na starcie.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dzisiejszy dzień zacznie się nerwowo i stresująco. Problemy w pracy poskutkują napiętą atmosferą, która utrzyma się aż do godzin popołudniowych. Tego dnia musisz szczególnie uważać, by nie popełnić żadnego błędu, dlatego przed podpisaniem czytaj dwukrotnie każdy dokument. Sytuacja poprawi się wieczorem. Zrozumiesz wówczas, że włożony trud nie poszedł na marne i usłyszysz dobrą wiadomość.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Ostatnio szczęście nie dopisuje Ci w sprawach miłosnych. Przestań szczegółowo rozpatrywać swoje poczynania związane z tym tematem, ale skup się na pracy i rozwijaniu hobby. Szczęśliwa passa będzie obecna w życiu zawodowym. Osoba na wyższym stanowisku dostrzeże Twoje osiągnięcia i niedługo zostaniesz nagrodzony. Adorator w końcu pojawi się na horyzoncie, ale to nastąpi w najmniej spodziewanym momencie.