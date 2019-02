Horoskop dzienny na poniedziałek 25 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Staniesz w obliczu dylematu. Decyzja jest o tyle trudna, że będzie miała wpływ nie tylko na ciebie, ale również na bliskie osoby. Nie dokonuj wyboru bez konsultacji z innymi, gdyż takie działanie może wywołać konflikty. Zyskasz powszechną sympatię, pokazując, że uwzględniasz cudze potrzeby. Kluczem do rozwiązania zaistniałego problemu będzie długa, szczera rozmowa.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Wreszcie będziesz mieć szansę udowodnić niedowiarkom swoje racje. Odważyłeś się wyjść przed szereg i mieć odmienne zdanie. Chociaż w pierwszej chwili żałowałeś swojej decyzji, sytuacja ulegnie zmianie. Nadchodzi dobry okres, a gwiazdy obdarzą się szczęśliwą passą. Z łatwością sprostasz też pewnemu zadaniu, z którym reszta będzie miała spory problem. Osoby, które cię nie doceniały, wreszcie zrozumieją swój błąd.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Okres pełen napięć wreszcie minął i wszystko zacznie się układać po twojej myśli. Los sprzyja spotkaniom towarzyskim. To dobry moment, aby wychylić się poza krąg tych samych znajomych. Chcesz odpocząć od nadmiaru pracy, a w życiu brakuje ci odmiany. Wolnego czasu nie spędzaj w domu, a niedługo poznasz ciekawą osobę. Od początku będziecie nadawać na tych samych falach.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) To nie jest najlepszy moment na inwestycje i większe wydatki. Ostatnio żyłeś ponad stan, co nadruszyło twój budżet. Masz poważne plany, do których realizacji niezbędne będą pieniądze. Jeżeli teraz zaczniesz oszczędzać, unikniesz problemów finansowych. W razie problemów, z opracowywaniem planu działania, zgłoś się do osób starszych i doświadczonych. Chętnie pomogą.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zastanów się, czy przypadkiem, zbyt często nie wykonujesz zadań, będących znacznie poniżej twoich kompetencji. Taki stan rzecz może skutecznie niszczyć twoją kreatywność i odbierać chęci do działania. Twoja wiedza i umiejętności wcale nie są małe. Jeżeli obecne stanowisko nie daje ci żadnych możliwości rozwoju, warto zastanowić się na jego zmianą.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Bliska osoba zawiodła twoje zaufanie. Wiedz jednak, że działała pod wpływem chwili i nie przemyślała konsekwencji swojego postępowania. Wasza przyjaźń została wystawiona na próbę. Postaraj się nie wyciągać pochopnych wniosków, pod wpływem opinii osób trzecich. Poczekaj, aż gniew trochę zelżeje, a następnie wysłuchaj jej wersji wydarzeń. Nie znasz istotnych szczegółów, przez które, spojrzałbyś na sytuację, trochę łagodniej.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Konflikt wisi w powietrzu. Osoba, z którą zazwyczaj dobrze się dogadujesz, będzie wyjątkowo cię irytować. Wpadła w nowe towarzystwo, pod którego wpływem zmienia zachowanie. Zamiast dusić w sobie złość, powiedz szczerze, co myślisz. Najgorsza prawda jest zawsze lepsza od kłamstwa. Jeżeli łączy was szczera przyjaźń, nie obrazi się, ale dokładnie przemyśli swoje zachowanie.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) To nie jest dobry moment na snucie dalekosiężnych planów. Do twojego życia zaczyna wdzierać się chaos. Zamieszanie wystąpi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zmiana trybu pracy skomplikuje parę spraw, ale ostatecznie zdołasz się przyzwyczaić. W najmniej spodziewanej chwili usłyszysz szokującą wiadomość, która zmieni twoje podejście, w stosunku do pewnej osoby.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Potrzebujesz zmiany otoczenia. Nastrój poprawią ci zarówno dalsze podróże, jak i krótsze, weekendowe wyjazdy. Na co dzień nieustannie obracasz się w tym samym gronie, co powoli zaczyna cię drażnić. Dobrym towarzyszem podróży będzie dawny znajomy, z którym relacje uległy ochłodzeniu. Lubicie spędzać czas w podobny sposób i wreszcie nadarzy się okazja do wyjaśnienia pewnych kwestii.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Bliska osoba przechodzi trudny okres i zaczynasz się o nią martwić. Twoja postawa jest naturalna, zważywszy na łączącą was więź. Mimo wszystko nie powinieneś na siłę zmuszać kogoś do zwierzeń. Sytuacja nie jest prosta i w tym wypadku potrzeba więcej czasu na przemyślenie niektórych kwestii. Nie naciskaj. Gdy przyjdzie odpowiedni moment, w końcu usłyszysz prawdę.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Do towarzystwa, w którym stale się obracasz, raptem dołączy nowa osoba. Choć zyska sympatię większości grona, ciężko wam będzie znaleźć wspólny język. Nie obrażaj się ani jawnie nie okazuj zazdrości. Jeżeli wyczuwasz z jej strony brak szczerości, dyskretnie porozmawiaj o tym z innymi. Prowokując konflikty, stracisz sympatie znajomych, na których ci zależy.