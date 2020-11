Horoskop dzienny na poniedziałek 23 listopada. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na poniedziałek 23 listopada? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Zaczniesz zastanawiać się co zmienić w swoim życiu. I nie tylko zainteresują Cię sprawy zawodowe, ale może również zaczniesz rozważać przeniesienie się na wieś. Jak masz już działkę, weźmiesz się za jej modernizację i to bardzo mocno.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dziś może zaskoczyć Cię wiadomość od osoby, z którą dawno straciłeś kontakt. Na dodatek nie będzie to zwykła rozmowa, tylko prośba o pomoc. Zanim zaczniesz działać i pomagać, dokładnie sprawdź tę osobę. Nie wszystko może być tak, jak mówi.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie daj się dziś wciągnąć w żadne spory. Ani w pracy, ani w domu, ani między sąsiadami. Niech inni decydują bez Ciebie. Tym razem lepiej na tym wyjdziesz. Za to po południu pomedytuj lub wcześniej idź spać. Zadbaj o siebie i swoje zdrowie.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dziś możesz być nieufny i dość zamyślony. Na dodatek wszędzie będziesz wyłapywać błędy i niedociągnięcia. Pozwoli Ci to uchronić się przed błędem i stratą. Wieczorem poświęć więcej uwagi Partnerowi.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie stawiaj dziś sobie za ambitnych wyzwań. Nie tylko możesz nic nie zrobić, a na dodatek możesz uszarpać się niepotrzebnie. Pozwól, by sprawy biegły swoim torem. Lepiej na tym wyjdziesz.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Nawet jak masz kłopoty, to nie przejmuj się. Dziś masz doskonały dzień na znalezienie ciekawych rozwiązań, a nawet na zmianę pracy. Nawet jeśli nowej nie szukasz.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dbaj o dobre relacje z kolegami w pracy, a poradzisz sobie ze wszystkim, a nawet otrzymasz pomoc. Dawny znajomy może pomóc Ci z ważną sprawą.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Zaczniesz planować swoje kolejne ruchy zawodowe. Plan na podwyżkę lub zmianę pracy. Jednak szybko przekonasz się, że twoje oczekiwania bardzo rozmijają się z obecną rzeczywistością na rynku pracy.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nie będziesz mieć zbytnio głowy do pracy. Za to chętnie z jednym poplotkujesz, a drugiego wysłuchasz. Dowiesz się kilku ciekawostek i uznasz, że mogą być przydatne w pracy i to już szybko.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Będziesz mieć tendencję do podejmowania decyzji zawodowych bez przemyślenia. Przez to możesz sam wpakować się w sytuację, która już wkrótce okaże się dla Ciebie ciężka. Zanim powiesz komuś tak, to pomyśl.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Uważaj na to co mówisz i do kogo. Nie zdradzaj współpracownikom swoich pomysłów. Ktoś może Cię ubiec i przekaże twój pomysł jako swój. Stracisz na tym.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Dziś zachowaj spokój i cierpliwość, jeśli nawet sprawy nie idą po twojej myśli. Nie złość się na współpracowników i osoby mające problem z punktualnością.