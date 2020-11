Horoskop dzienny na poniedziałek 2 listopada. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Byk (20.04-22.05) Będzie to niewątpliwie pracowity dzień, wymagający zaangażowania we wszelkie przedsięwzięcia. Sprawy zawodowe mogą też mieć wpływ na twoją relację. Bądź cierpliwy i wytrwały, a podjęte działania zakończą się pomyślnie.

Rak (22.06-22.07) Będziesz czerpać zadowolenie, wracając do szczęśliwych wspomnień z przeszłości - do tych czasów kiedy jeszcze patrzyłeś na świat ze szczerością i naiwnością. Może pojawić się dawno niewidziany znajomy. Podążaj śmiało swoją drogą, pozostaw za sobą zmartwienia.

Lew (23.07-23.08) Sprawy mogą nabrać dużego tempa. Może dochodzić do spięć. Możesz być wybuchowy, dążyć do szybkich i radykalnych zmian. Nie działaj pochopnie, daj sobie czas na ostrożne przeanalizowanie swoich możliwości.

Waga (23.09-22.10) Zapowiada się szczęśliwy dzień. Dziś może spełnić się coś co do tej pory pozostawało w sferze twoich marzeń. Postaw na uczucia i kontakty z osobą bliską twojemu sercu. Nie koncentruj się wyłącznie na sobie i swoich sprawach, wsłuchaj się w to, co mają ci do powiedzenia inni.