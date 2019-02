Horoskop dzienny na poniedziałek 18 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 18 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Wkraczasz w nowe towarzystwo i zależy ci na tym, żeby wywrzeć na innych możliwie dobre wrażenie. Pamiętaj jednak, żeby pod żadnym pozorem nie udawać kogoś, kim nie jesteś. Masz niebanalną osobowość i duże poczucie humoru, za które lubią cię przyjaciele. Nie ulegaj presji otoczenia w momencie, gdy wyrażą inne zdanie. Będąc asertywnym, zyskasz ich szacunek.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Martwisz się o pewną sprawę, mimo że znajomy zaoferował ci bezinteresowną pomoc. Masz wiele wątpliwości, ale odważ się mu zaufać. Ryby lubią indywidualne działania, jednak czasem to właśnie praca grupowa przynosi zdecydowanie lepsze efekty. Los sprzyja rozwojowi relacji towarzyskich. Ostatnio zaczyna doskwierać ci samotność, a zaistniała sytuacja jest też dobrą okazją do nawiązania bliższej znajomości.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) To twój szczęśliwy dzień. Wszystko będzie układać się po twojej myśli zarówno w sprawach zawodowych, jak i relacjach z innymi ludźmi. Ku wielkiemu zdziwieniu, najlepszy kontakt złapiesz z osobą, za którą wcześniej nie przepadałeś. Gwiazdy przewidziały dla ciebie szczególną niespodziankę. Niedługo możesz się spodziewać prawdziwego przełomu w sprawach sercowych.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Do twojego życia wdziera się rutyna i zaczyna dopadać cię znudzenie. Masz świadomość, że zmiany wyjdą ci na dobre, jednak ciężko uczynić pierwszy krok w ich kierunku. Nie opieraj się, gdy ktoś zaproponuje spróbowanie nowej rzeczy, do której wcześniej nie byłeś przekonany. To będzie okazja do odkrycia talentu. Wolniejszy czas wykorzystuj na rozwój pasji. To właśnie ona dostarczy ci najwięcej satysfakcji.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś wszystkie bliźnięta zostały obdarzone przez gwiazdy wyjątkową pomysłowością. Potencjał wykorzystaj w sprawach zawodowych i chętnie podejmij wyzwanie, nawet jeżeli będzie trochę wykraczać ponad twoje doświadczenie. W razie problemów, dobrych doradców znajdziesz w bykach i wodnikach, a pomysłami zaimponujesz wpływowej osobie, na której uwadze zależy ci od dłuższego czasu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Zawiedziesz się na osobie, która nie dotrzyma słowa w pewnej kwestii. Sprawa miała dla ciebie duże znaczenie, dlatego nie powinieneś jej bagatelizować. Jak najszybciej zaproponuj spotkanie i wyjaśnij swój punkt widzenia podczas rozmowy w cztery oczy. Uświadom znajomemu, że stracił twoje zaufanie oraz poproś o wyjaśnienie całej sytuacji. Powstrzymaj się jednak od złośliwych uwag, które tylko zaogniłyby sytuację.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś wszystkie lwy będą wyjątkowo rozdrażnione. Sprawy, które normalnie wydają ci się błahe, mogą urosnąć do miana prawdziwych tragedii. To nie jest dobry moment na podejmowanie się ambitnych wyzwań. Przepracowanie zaczyna odbijać się na twoim zdrowiu i to wyraźny sygnał, że powinieneś odpocząć. Zamiast wynajdywać sobie kolejne obowiązki, postaw na relaks w domowym zaciszu. W najmniej spodziewanym momencie usłyszysz dobrą wiadomość.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twój wysiłek się opłaci i niedługo możesz spodziewać się przełomu w sprawach zawodowych. Pamiętaj jednak, żeby nie spoczywać na laurach, ale wykorzystywać każdą okazję umożliwiającą naukę nowych rzeczy oraz podniesienie kompetencji. W twoim otoczeniu znajdują się rywale, dążący do tego samego celu. Twoją przewagą będzie upór oraz zdobyta wcześniej wiedza.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Bliska osoba boryka się z pewnym problemem i potrzebuje twojego wsparcia. To osoba bardzo honorowa, dlatego miej świadomość, że prośba o pomoc dużo ją kosztowała. Masz na głowie dużo swoim obowiązków, jednak mimo to priorytetowo powinieneś poświęcić jej czasu. Twój gest dostanie doceniony bardziej, niż myślisz, a zaistniała sytuacja bardzo was do siebie zbliży.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Gwiazdy zwiastują zakończenie pewnego konfliktu. To dobry moment, aby podać komuś dłoń na zgodę. Chodzi o osobę, która kiedyś była obecna w twoim życiu, jednak nieszczęśliwe koleje losu bardzo was poróżniły. Czasem spory ulegają przedawnieniu, a upływ czasu pozwala spojrzeć na pewne rzeczy z odrobiną dystansu. To właściwy czas na wyjaśnienia, na które wcześniej nie byliście gotowi.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. Odniesiesz wrażenie, że wszystko układa się nie po twojej myśli. Osoba, z którą zazwyczaj świetnie się dogadujesz, będzie burkliwa i nieprzyjemna. Cudem unikniesz też spóźnienia na ważne spotkanie. Pechowa aura zniknie w godzinach popołudniowych. Przypadkiem dowiesz się, jaki jest powód dziwnego zachowania znajomego. Zrozumiesz również, że cudem ominął cię poważny problem, chociaż wielu współpracowników nie miało tyle szczęścia.