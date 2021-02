Horoskop dzienny na poniedziałek 1 lutego 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Baran (21.03-19.04) Dobry dzień, by załatwić coś ważnego w urzędzie lub banku. Nie tylko wszystko ułoży się po Twojej myśli, to na dodatek możesz utargować jakiś bonus. Przekonasz się, że czasem wszystko samo się układa.

Lew (23.07-23.08) Dziś możesz zostać zaskoczony zaproszeniem na randkę. A co ważniejsze osoba ta, nie będzie Ci obojętna. Jeśli jednak jesteś w związku, to uważaj, by nie pojawiły się wasze zdjęcia w sieci. Plotki będą większe i bardziej kolorowe niż rzeczywistość.

Waga (23.09-22.10) Będziesz dziś markotny i trudno będzie się z Tobą dogadać. Na dodatek jak coś zawalisz, to nie przyznasz się do błędu. Jak dojdzie do takiej sytuacji, to pamiętaj, kłamstwo wcześniej czy później wyjdzie na jaw.