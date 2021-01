Horoskop dzienny na piątek 8 stycznia 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Byk (20.04-22.05) Weźmiesz dziś na siebie kilka nowych obowiązków. A co ciekawsze, inni, zamiast Ci podziękować, zaczną mówić, że koniecznie chcesz coś osiągnąć. Nie przejmuj się tymi osobami i rób swoje.

Bliźnięta (23.05-21.06) Mimo że masz wspaniały humor, to jednak myślami będziesz nieobecny w pracy. Ploteczki, nowinki po świętach i wszelkie ciekawostki to będzie dla Ciebie ważne. A tak naprawdę myślami będziesz już na weekendzie i zaczniesz planować spotkania z przyjaciółmi.

Rak (22.06-22.07) Będziesz dziś duszą towarzystwa. Z każdym chętnie pogadasz, pośmiejesz się i pożartujesz. Przy okazji możesz dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Jednak nie zrobią na Tobie one za dużego wrażenia.

Panna (24.08-22.09) Nie ciśnij dziś współpracowników, by wyrobili się ze wszystkim tak jak Ty. Lepiej postaw na slow-life pozwól by każdy pracował swoim tempem. Więcej zyskasz. Wieczorem przytul się do bliskiej osoby i nie myśl o pracy.