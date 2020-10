Horoskop dzienny na piątek 30 października 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na piątek 30 października? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Nie samą pracą człowiek żyje. I masz rację. Czasem potrzeba odpocząć i spotkać się z przyjaciółmi. Po południu zapragniesz to zrobić i zorganizujesz szybkie spotkanie. Będzie miło.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nie wychodź wcześniej z pracy, nawet jak będzie ku temu okazja. Po południu może się okazać, że dowiesz się czegoś ważnego i istotnego. Wieczorem zaplanuj miły wieczór z Partnerem.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie zawsze praca przekłada się na zyski. Czasem dużo włożysz wysiłku, a efekt jest marny. Nie martw się tym, tylko zaakceptuj, że tak czasami jest. Wieczorem nie rób nic na siłę, tylko znajdź czas na hobby.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Ktoś dla ciebie ważny może poprosić Cię dziś o pomoc. Nie odmawiaj, tylko zrób, co możesz. Pamiętaj, tylko by w trakcie pomocy nie powstały dla Ciebie za duże zobowiązania. Masz wpływy, wykorzystuj je.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zaczniesz się zastanawiać nad swoją dalszą przyszłością. Jakie masz plany i oczekiwania zawodowe, co chcesz jeszcze osiągnąć i jak. Zaczniesz myśleć, co jest realne a co zwykłą fantazją. Taki rachunek dobrze Ci zrobi i pozwoli iść dalej.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Możesz dziś dostać radę, która nie tylko nie będzie Ci odpowiadać, ale będzie też dla ciebie nauczką. Przekonasz się, że nie zawsze masz to co chcesz, ale czasem dostajesz to, na co sobie długo zapracowałeś.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Unikaj wścibskich sąsiadów. Czy to z biurka obok w pracy, czy w bloku. Ważne informacje zachowaj tylko dla siebie. Innym będą niepotrzebne. Zresztą, aby odnieść sukces, trzeba czasem być lekko egoistycznym.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Unikaj dziś pośpiechu, sprzyja on błędom. A te nie są Ci dziś potrzebne, tym bardziej że Twoja cierpliwość nie będzie należała dziś do najmocniejszych stron.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Więcej słuchaj i mniej mów. To najlepsza zasada dziś. I choć pewna osoba w pracy może koniecznie chcieć Cię zmusić do wypowiedzenia opinii na pewien temat, to jednak nie daj się sprowokować. Nie warto.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Będziesz energiczny i ze wszystkim szybko się uporasz. Jednak wieczorem zrozumiesz, że pewne Twoje błędy z przeszłości teraz dają znać o sobie. Szczególnie te wobec rodziny.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) W pracy porozmawiasz z osobą, którą mało lubisz i bardzo ona Cię zaskoczy. Nie tylko będzie miała poglądy bardzo podobne do Twoich, to na dodatek okaże się, że macie wspólną płaszczyznę do porozumienia. Wykorzystaj to i zmień wroga w sojusznika.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Zapragniesz zrealizować jakiś zakup, o którym marzysz od dawna. W tym celu będziesz gotowy nawet ruszyć oszczędności i zaszaleć. Zrób to. Nie tylko sprawi Ci to przyjemność, ale i pozwoli zapomnieć o zmartwieniach na trochę.