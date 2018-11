Horoskop dzienny na piątek 30 listopada

Horoskop dzienny na piątek 30 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01–18.02) Ktoś wyprowadza Cię z równowagi. To głośna i apodyktyczna osoba z Twojego otoczenia. Jej zachowanie ma negatywny wpływ na jakość pracy zespołowej. Mimo wszystko postaraj się trzymać nerwy na wodzy. Zdobądź się na szczerą rozmowę, najlepiej w obecności świadków. Za wszelką cenę bądź spokojny i cierpliwy. Nawet jeżeli nie dojdziecie do porozumienia, taką postawą zyskasz uznanie w oczach innych.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02–20.03) Czekają Cię niespodziewane wydatki, dlatego w tym okresie najlepiej powstrzymać się od dużych zakupów. To nie jest również dobry moment na wszelkiego rodzaju inwestycje. Los sprzyja natomiast sprawom sercowym. Niedługo ktoś zaproponuje Ci spotkanie. To sympatyczna i wartościowa osoba. Nawet jeżeli nie jesteś pewny, warto dać szansę tej relacji. W ostateczności zyskasz zaufanego przyjaciela.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03–19.04) Nie szukaj podstępu tam, gdzie go nie ma. Nauczony przykrymi doświadczeniami stajesz się coraz bardziej podejrzliwy. Ostrożność jest ważna, ale powinieneś nauczyć się ufać innym. Prawdziwa przyjaźń nie ma szans na przetrwanie bez wzajemnego zaufania. Nie można oceniać ludzi tą samą miarą. Wokół Ciebie znajdują się naprawdę wartościowe osoby. Nie odtrącaj ich.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04–22.05) Odkryjesz w sobie uśpione pokłady kreatywności. Do głowy będą Ci wpadać niestandardowe pomysły, którymi zaimponujesz innym. To dobry moment na naukę nowych rzeczy. Warto zacząć uprawiać sport i poznawać nowe języki. Aktywne spędzanie czasu szybko wejdzie Ci w krew. Idealnymi partnerami do wspólnego spędzania czasu będą osoby spod znaku bliźniąt i wagi.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05 – 21.06) To, że udało Ci się sporo osiągnąć w pewnej kwestii, nie znaczy, iż masz spocząć na laurach. W Twoim otoczeniu znajduje się osoba skłonna do rywalizacji. Poddając się w tym momencie dasz jej powód do triumfu. Przed Tobą wielka szansa na zyskanie nowych umiejętności. Jeżeli jej nie wykorzystasz, prędzej czy później będziesz żałować.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06–22.07) Dawne błędy znacząco wpłyną na obecne sprawy. Weź odpowiedzialność za swoje czyny. Nie próbuj ukrywać przed innymi starych pomyłek. Zamiast tego przyznaj się do błędu i razem poszukajcie jakiegoś rozwiązania. Masz wokół siebie wartościowych przyjaciół, którzy nie będą Cię oceniać.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07–23.08) Ktoś zaproponuje Ci spotkanie. Chociaż nie jesteś przekonany do tego pomysłu, powinieneś się zgodzić. Przy bliższym spotkaniu znajomy zyska w Twoich oczach. Okaże się, że macie wspólne hobby. Bądź otwarty również, gdy z czasem spróbuje wprowadzić Cię w swoje towarzystwo. Masz szansę zdobyć nowych, dobrych znajomych oraz zaufanego przyjaciela.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08–22.09) Zapanuj nad swoją zazdrością. Pewna osoba z Twojego otoczenia osiągnęła coś, o czym od dawana marzyłeś. Musisz jednak zaakceptować fakt, że niektórym ludziom pewne rzeczy przychodzą łatwiej niż innym. Zamiast wyszukiwać w sobie wad, skup się na osiągnięciach. Ostatnio zyskałeś naprawdę wiele, ale przez ambicje trudno Ci to dostrzec.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09–22.10) Po głowie chodzi Ci dużo różnych pomysłów. Masz wiele zainteresowań i stale poszukujesz nowego hobby. Niestety, bardzo szybko tracisz zapał, a cała chęć do działania znika. Skup się na tym, co aktualne. W innym przypadku niedokończone sprawy urosną do miana dużych problemów. Zalecana jest współpraca z sumiennym partnerem. Twoja pomysłowość i jego obowiązkowość dadzą w połączeniu doskonały efekt.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10–21.11) Nie jesteś typem osoby, która chętnie robi pierwszy krok, jednak postaraj się przełamać. Skorpiony są silne i stanowcze, ale czasem warto pokazać się z wrażliwszej strony. Osoba, na której Ci zależy, w głębi duszy jest bardzo nieśmiała. Jeżeli żadne z Was się nie odważy, stracicie szansę na wartościową, opartą na zaufaniu relację, która mogłaby przerodzić się w związek.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11–21.12) Wydarzenia ostatnich dni spotęgowały Twój pesymizm, ale przestań martwić się na zapas. Niedługo wyklaruje i wyjaśni się wiele istotnych dla Ciebie spraw, ale bądź spokojny – rezultat Cię zadowoli. Osoby, które wcześniej w Ciebie nie wierzyły, wreszcie zauważą Twój potencjał. Nie zbaczaj z obranej ścieżki i chodź z dumnie podniesioną głową.