Horoskop dzienny na piątek 22 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 22 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na piątek 22 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Od twojego nastawienia zależy więcej, niż myślisz. Horoskop radzi uwierzyć w siłę podświadomości i nie szukać problemów na siłę. Staniesz w obliczu wyzwania. Będziesz musiał przekonać do swojego zdania osoby trzecie, dlatego uzbrój się w porządne argumenty. Twoje zadanie nie jest proste, ale osiągalne. Jeżeli będziesz cierpliwy i nie poddasz się po pierwszym podejściu, w końcu osiągniesz sukces.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop zwiastuje ci powodzenie w sprawach finansowych. Po trudnym okresie nareszcie przyjdzie lepszy czas, w którym możesz spodziewać się nagłego przypływu gotówki. Wyciągnij jednak wnioski z poprzednich doświadczeń i nie wydawaj pieniędzy na błahostki. Masz przed sobą pewien cel, który jeszcze niedawno pozostawał poza twoim zasięgiem. Sytuacja uległa jednak zmianie i staje się coraz bardziej prawdopodobny. Im prędzej zaczniesz oszczędzać, tym szybciej go osiągniesz. Wiedz, że będzie warto.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie rezygnuj z marzeń pod naciskiem innych. Osoby trzecie wywierają na tobie presję, próbując skłonić do zmiany poglądów. Twój dzienny horoskop podpowiada, że nie powinieneś im ulegać. Jesteś pomysłowy i masz niebanalne podejście do wielu spraw, co jest naprawdę dużym atutem. Zmieniając się pod wpływem innych, zatracisz swoją wyjątkowość. Nie bój się wyjść przed szereg i wykazać asertywnością. Tak postawa zostanie doceniona przez wpływowe osoby, na których opinii wyjątkowo ci zależy.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Gwiazdy obdarzyły dziś byki wyjątkowo dobrą aurą. Już od samego ranka będziesz tryskać pozytywną energią. Horoskop przewiduje, że nie braknie ci również chęci do działania, przez co szybko uwiniesz się z powierzonymi obowiązkami. W godzinach popołudniowych spotka cię miła niespodzianka. Nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Potrzebujesz odskoczni od pracy, a bliska osoba chce ci przekazać dobrą wiadomość.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dostrzega, że twój trud nie pójdzie na marne. Udowodnisz niedowiarkom swoje racje i w końcu zobaczysz pierwsze efekty swoich starań. Wiedz, że masz prawo być z siebie dumny. Teraz celebruj wolniejszy czas, pozwalając sobie na zasłużony odpoczynek. Jesteś pracowity i zmotywowany do dalszego działania, ale chwilowo nie wyszukuj sobie kolejnych obowiązków. Zmęczony organizm pracuje mniej wydaje, dlatego jego regeneracja ma kluczowe znaczenie.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) W twoim życiu ostatnio zapanował prawdziwy chaos. Zamieszanie ogarnęło zarówno twoje życie zawodowe, jak i prywatne. Potrzebujesz trochę czasu, żeby się z nimi uporać, ale horoskop sugeruje, by doprowadzić wszystkie niewyjaśnione sprawy do końca. Niedługo wyjdzie na jaw, że nie ty jeden borykasz się z pewnymi problemami. W podobnej sytuacji jest członek rodziny. Jeżeli zdobędziecie się na szczerą rozmowę i omówicie sedno spraw, łatwiej wam będzie znaleźć rozwiązanie. Według horoskopu, wzajemne zwierzenia bardzo was do siebie zbliżą.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Lwy są z natury bardzo ambitne, a samorozwój stanowi istotny element ich życia. Niestety, sytuacja zmusiła cię do wykonywania czynności, z których nie czerpiesz satysfakcji. Horoskop zwraca jednak uwagę na fakt, że każde doświadczenie jest dla nas pewnego rodzaju szkołą. Wykonywanie zadań, które są poniżej twoich kompetencji chwilowo wstrzyma rozwój twojej kariery, ale będzie dobrą okazją do nawiązania nowych znajomości. Według horoskopu niedługo na horyzoncie pojawi się osoba, z którą od razu złapiesz wspólny język.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Konflikt wisi w powietrzu. Osoba, z którą zawsze dobrze się dogadywałeś, od pewnego czasu zaczyna cię denerwować. Według horoskopu, sytuacja nie jest błaha i nie powinieneś jej bagatelizować. Przyczyną sporu będę odmienne poglądy oraz nagła zmiana priorytetów. Pamiętaj jednak, że impulsywne działanie pod wpływem złości, nie przyniesie niczego dobrego. Nie postępuj pochopnie, ale spróbuj w spokoju przeanalizować całą sytuację i dobierz argumenty, które twoim zdaniem powinny przekonać bliską osobę. Zaproponuj szczerą, długą rozmowę, bez prowokacji i ironizowania.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop sugeruje zachować ostrożność. W twoim otoczeniu pojawiły się nowe osoby. Wśród nich jest ktoś fałszywy, kto robi dobrą minę do złej gry i nie waha się dążyć po trupach do celu. Uważaj na to co mówisz, starając się ważyć słowa. Wyrwane z kontekstu zdanie, powtórzone niewłaściwej osobie, może być przyczyną konfliktów. Jeżeli masz taką możliwość w najbliższym czasie rezygnuj z zadań grupowych. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się u ciebie praca indywidualna.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Pewna osoba bardzo cię rozdrażniła, ale nim wyciągniesz pochopne wnioski, spróbuj postawić się na jej miejscu. Horoskop podpowiada, że jedna sytuacja, widziana z perspektywy różnych osób może być rozumiana zupełnie inaczej. Doszło do pewnego nieporozumienia, a osoba odpowiedzialna za taki stan rzeczy, nieumyślnie skomplikowała sprawę. Zamiast obrażać czy unosić się gniewem, w spokoju omówcie przyczynę konfliktu. Rozwiązanie jest prostsze, niż myślisz. Nieporozumienie.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) To nie jest najlepszy moment na gwałtowny rozwój spraw miłosnych. Horoskop mówi, że osoba, która od dłuższego czasu nie jest ci obojętna, zaczyna dziwnie się zachowywać. To ktoś skryty, kto nie lubi mówić otarcie o uczuciach i swoich problemach. Jeżeli ci na niej zależy, powinieneś uzbroić się w cierpliwość, nie wymagając żadnych deklaracji. To właśnie szczerość i zaufanie tworzą fundamenty związku, a do ich powstania potrzeba czasu.