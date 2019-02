Horoskop dzienny na piątek 22 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 22 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Dzień zacznie się bardzo leniwie. Rano dopadnie cię duże zmęczenie. Wyjątkowo ciężko będzie ci też zmobilizować się do działania. W tym okresie jesteś szczególnie podatny na cudze sugestie. Spróbuj jednak zachować czujność i zwracaj szczególną uwagę na to, co mówisz. Pewna osoba chce obarczyć cię winą za własne czyny. Nie daj sobie wmówić słów, których nie powiedziałeś.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Od dłuższego czasu mierzysz się z pewną sytuacją, która odbiła się również na bliskich dla ciebie osobach. Na szczęście wreszcie nastąpi przełom i sprawy przybiorą korzystny obrót. Wyciągnij jednak wnioski z przykrych doświadczeń. Pozwól, by były dla ciebie cenną lekcją, dzięki której w przyszłości unikniesz podobnych sytuacji. Odwdzięcz się także rodzinie. Nie zapominaj, że w trudnych chwilach to właśnie ona była prawdziwym wsparciem.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) To dobry moment na próbowanie nowych rzeczy. Poznasz osoby pasjonujące się nietypowym hobby. Nie protestuj, jeżeli spróbują cię do niego przekonać. Ostatnio do twojego życia zaczynała wdzierać się rutyna, a tego typu sytuacje dostarczają pozytywnej energii i chęci do działania. Miej na uwadze, że wkroczenie w nowe towarzystwo będzie okazją do nawiązania bliższych relacji.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Burzliwy okres niedługo minie. Ostatnio na twoich barkach spoczywa wiele obowiązków, również takich, które wykraczają poza twoje kwalifikacje. Masz powód do dumy. Nie bój się więc informować wpływowe osoby o swoich osiągnięciach. Los sprzyja rozwojowi kariery zawodowej. Najbardziej sumienni i pracowici będą nagrodzeni, a ty znajdujesz się właśnie w kręgu tych osób.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Chociaż jeszcze niedawno nie miałeś szczęścia w sprawach sercowych, sytuacja raptownie ulegnie zmianie. To dobry moment na rozwój relacji z osobą, na której szczególnie ci zależy. Razem zaangażujecie się w pewną działalność, która przyniesie wiele radości. Okaże się, że macie ze sobą jeszcze więcej wspólnego niż myślałeś i będziecie nadawać na tych samych falach.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Twój znajomy popełnił pewien błąd, jednak, zamiast iść w zaparte, znalazł w sobie odwagę, żeby się do niego przyznać. Nie żyw do niego urazy. W dzisiejszych czasach szczerość jest na wagę złota, dlatego powinieneś docenić ten gest. Ofiarowanie drugiej szansy nie jest łatwą decyzją, ale masz do czynienia z osobą, która naprawdę ją doceni.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Obecnie lwy są szczególnie podatne na sugestie innych. Na horyzoncie pojawi się pewien konflikt. Spór będzie dotyczył osób, na których ci zależy, dlatego powinieneś zachować szczególną ostrożność. Wstrzymaj się z pochopną oceną sytuacji, dopóki nie wysłuchasz wszystkich stron konfliktu. Przedwczesny osąd może wyrządzić więcej krzywd niż myślisz.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) W najbliższym czasie dobrze postawić na rozwój umiejętności zawodowych. Chociaż powoli dopada cię zmęczenie, nie zwalniaj tempa. Korzystaj z wszystkich ofert, które podsunie ci los. Szansa na awans pojawi się w najmniej spodziewanym momencie. Pamiętaj jednak, że masz dużą konkurencję. Zachowaj czujność, poczekaj na stosowną chwilę i wykaż się refleksem.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Pewna osoba usilnie będzie próbować wyprowadzić cię z równowagi. Jeżeli ulegniesz i dasz się sprowokować, szybko zaczniesz tego żałować. Wkraczasz w nowe towarzystwo. Miej na uwadze, że pierwsze wrażenie odegra kluczową rolę. Dołóż wszelkich starań, aby zaprezentować się z możliwie najlepszej strony. W nowym kręgu dostrzeżesz osobę, która od razu wpadnie ci w oko.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie bój się mówić na głos tego, co myślisz. Zostaniesz postawiony w trudnej sytuacji. Wpływowa osoba będzie wymagała od ciebie działań, na które nie chcesz się zgodzić. Jeżeli ulegniesz, będziesz tego żałować. Nie prowokuj jednak głośnych awantur, bo to również nie doprowadzi do niczego dobrego. Kluczem do rozwiązania sprawy okaże się długa, szczera rozmowa. Uzbrój się w solidne argumenty.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) To twój szczęśliwy dzień. Dziś wszystko będzie układać się po twojej myśli. Czynności, które zazwyczaj sprawią ci spory problem, wykonasz z najmniejszą łatwością. Na horyzoncie pojawi się również okazja do spotkań towarzyskich w miłym gronie. Zamiast samotnie spędzać wieczór w domu, otwórz się na nowe znajomości. Ktoś przedstawi ci osobę, z którą błyskawicznie złapiesz wspólny język.