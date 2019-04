Horoskop dzienny na piątek 19 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop upomina, żebyś nie oceniał książki po okładce. Pierwsze wrażenie bywa często bardzo mylące, a w już niedługo nawiążesz nową znajomość. Będzie to z pozoru chłodna osoba, która nie lubi się uzewnętrzniać. Wspólne obowiązki sprawią jednak, że zaczniecie spędzać razem coraz więcej czasu. Wbrew pozorom, łączy was więcej niż przypuszczasz, a im szybciej złapiecie wspólny język prywatnie, tym bardziej efektywna będzie wasza współpraca.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Twój horoskop sugeruje skupić się na relacjach z innymi ludźmi. Nie warto budować związków z osobami, które cię unieszczęśliwiają. Pamiętaj, że czyny są ważniejsze od słów, dlatego nie powinieneś dawać kolejnych szans osobie, która stale cię zawodzi. Chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, masz więcej, niż jednego adoratora. Uważnie obserwuj osoby w twoim najbliższym otoczeniu i bądź otwarty na nowe znajomości. Nie ignoruj wartościowych osób. Ktoś, kto nie przypadnie ci do gustu jako partner, może okazać się prawdziwym przyjacielem.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Przed tobą pracowity dzień pełen wyzwań. Horoskop sugeruje, że na próbę zostanie wystawiona również twoja asertywność. Usłyszysz propozycję, którą nie będziesz zainteresowany. Niestety, osoba, która ją złoży, będzie bardzo natarczywa. Chociaż nie będzie to proste, nie daj się namówić na coś, na co nie masz ochoty. Przeczucie podpowiada ci najlepsze rozwiązania. Mierząc się z problemami, wcale nie musisz korzystać z innowacyjnych metod działania. Masz dużą wiedzę i doświadczenie. Zdaj się na intuicję.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Przestań obwiniać się za cudze błędy. Bliźnięta mają w sobie dużo empatii, a przy tym wykazują szczególną skłonność do wyolbrzymiania pewnych spraw. Horoskop przewiduje chaotyczny, pełen nieoczekiwanych sytuacji dzień. Zaakceptuj fakt, że nie da się wszystkiego kontrolować. Jest wiele spraw, na które nie masz wpływu, więc nie zaprzątaj sobie nimi głowy. Pozytywne nastawienie potrafi zdziałać cuda. Zamiast tracić czas na analizowanie dawnych przykrości, skup się na bieżących wydarzeniach. Ciężki okres nareszcie mija, a los przygotował dla ciebie miłą niespodziankę.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop ostrzega przed komplikacjami w kontaktach z pewną osobą. Chociaż dotychczas dogadywaliście się bardzo dobrze, wasza przyjaźń zostanie wystawiona na próbę. Nie spiesz się z wyciąganiem pochopnych wniosków. Obecna sytuacja spowodowana jest ingerencją osób trzecich. Waż słowa. W twoim otoczeni są plotkarze, którzy mogą przekręcić niektóre wypowiedzi. Nie zwierzaj się również ze swoich obaw osobom, do których nie masz pełnego zaufania. Jeżeli będziesz postępował zgodnie ze swoim sumieniem, sprawy w końcu ułożą się po twojej myśli.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Ostatnio wszystkie lwy są prawdziwymi duszami towarzystwa. Zgodnie z horoskopem, przyciągasz do siebie wielu ludzi o różnych charakterach i zainteresowaniach. To odpowiedni moment na działania grupowe. Nadarzy się okazja do zaprezentowania zdolności przywódczych. Nie panikuj, jeżeli zostaniesz postawiony na pozycji lidera. Chociaż boisz się odpowiedzialności, wiedz, że warto się przełamać. Inni doceniają twoją kreatywność i niekonwencjonalne pomysły. Masz również dobrych doradców, gotowych wesprzeć zarówno czynami, jak i dobrą radą.