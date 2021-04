Horoskop dzienny na piątek 16 kwietnia. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na piątek 16 kwietnia 2021? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Jesteś dziś chodzącą reklamą optymizmu i zainspirujesz wszystkich wokół siebie, aby czuli się równie pozytywnie i radośnie. To świetnie, pod warunkiem, że nie wpadniesz w pułapkę oszukiwania się z czegoś lub celowego ignorowania wielkiej muchy w swoim małym garnuszku maści. W pewnym momencie spodoba ci się zmiana scenerii, zwłaszcza jeśli odwiedzisz miejsce, które zmusza do myślenia.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Cokolwiek jeszcze robisz, docenisz dzisiejszy czas dla siebie. Być może mógłbyś zostać w domu, podczas gdy reszta rodziny wychodzi poza dom, ale nawet jeśli jedyna szansa na dłuższe przebywanie w samotności polega na tym, że leżysz w wannie, powinieneś jak najlepiej ją wykorzystać. Masz raczej sentymentalny nastrój i spodoba ci się zwijanie się w kulkę przy filmie lub książce, która zawsze szarpie cię za serce.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dwie rzeczy na pewno trafią ci dziś do głowy - pieniądze i romans. Może dojdą do paskudnego starcia, gdy nie zgadzasz się z ukochaną osobą co do tego, na co mogą wydać swoje pieniądze, lub nie akceptujesz ich wartości. Czy to jedyna rzecz, która Cię wkurza, czy też coś innego leży u podstaw twojego obecnego złego nastroju?

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Ktoś bliski Twojemu sercu jest w okropnym nastroju. Są agresywne, szorstkie i zbyt szybkie, by skoczyć ci do gardła. Co ich wkurza i czy twoje zachowanie ma z tym coś wspólnego? Upewnij się, że ich nie zamykasz, a potem nie jesteś oburzony konsekwencjami. Oczywiście musisz to z nimi porozmawiać, ale nie mów rzeczy, które pogorszą sytuację.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Jeśli jesteś typowym Bliźniakiem, nie lubisz, gdy sprawy są zbyt uporządkowane i przewidywalne, ale nie jesteś też dobry w całkowitym chaosie. Cóż, dzisiejszy dzień powinien Ci odpowiadać, ponieważ będziesz mieć odpowiednią mieszankę niespodzianek i przewidywalności. Ktoś bliski twojemu sercu sprawi, że będziesz rozbawiony i zabawiany.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Staraj się unikać mieszania pieniędzy i przyjaciół, chyba że masz ochotę na wrzaskliwy mecz. To dlatego, że ktoś nie jest zbyt rozsądny ani uczciwy. Teraz, zanim wskażesz palcem drugą osobę, pamiętaj, że możesz być tym, który ponosi winę. Czy to możliwe? Czy masz do czegoś urazę lub jesteś zdeterminowany, aby udowodnić swój punkt widzenia, bez względu na to, jak destrukcyjna okaże się ta taktyka?

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Ktoś jest dziś w bardzo wybrednym i złośliwym nastroju, przez co w jednej chwili może wybuchnąć. Może się wydawać, że sprzeciwia się wszystkiemu, co mówisz, albo robi dziury w twoich uwagach, a może to ty tak szybko wskazujesz palcem. Staraj się, aby te drobne podrażnienia nie zalazły się pod skórę. Czy naprawdę warto znaleźć się w takim stanie?

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Jeśli jesteś w raczej leniwym i pobłażliwym nastroju, masz nadzieję, że podchodzisz do rzeczy tak delikatnie, jak to tylko możliwe. Myśl o energicznych ćwiczeniach jest mniej niż pociągająca, a leżenie na sofie jest o wiele bardziej atrakcyjną perspektywą niż pocenie się na siłowni. Jeśli masz być na diecie, będziesz miał trudności z utrzymaniem dobrych intencji.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Wszystkie twoje logiczne procesy myślowe wyskakują dziś przez okno, pozostawiając cię skłonnym do pochopnych wniosków i podejmowania szybkich decyzji, czy kogoś lubisz, czy nie. Postaraj się być świadomy tego, co się dzieje, aby mieć kontrolę nad swoimi myślami. Możesz także mieć raczej drażliwą i gorącą dyskusję z ukochaną osobą, o której najlepiej zapomnieć tak szybko, jak to możliwe.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) W dzisiejszych czasach łatwo jest ugrzęznąć w drobnych szczegółach, zwłaszcza we wszystkim, co wiąże się z biurokracją, na przykład wypełnianiu oficjalnego formularza. Zrób wszystko, co w twojej mocy, aby trzymać się faktów i nie dać się zwieść wszelkim rzeczom, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Należy również zachować ostrożność podczas rozmowy z bliskimi, ponieważ kusi to, aby oderwać się od rączki i zacząć wiosłować.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Napięcia związane z wczorajszą pełnią księżyca zaczynają do Ciebie docierać dzisiaj, wywołując wiele zamieszania wokół niektórych faktów. Może potrzebujesz znaleźć prawdę o czymś, co do tej pory było dezorientujące lub podejrzewasz, że ktoś zawyża i wyolbrzymia swoją historię. Po raz kolejny musisz zachować spokój i nie stwarzać poważnego kryzysu z drobnego problemu.

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Po raz kolejny należy spojrzeć na obraz finansowy. Jeśli masz ochotę pójść na zakupy, powinieneś starać się zachować bieżącą sumę wydanych pieniędzy, w przeciwnym razie możesz stracić orientację i później doznać paskudnego szoku. Może również dojść do sporu z ukochaną osobą o to, ile pieniędzy wydałeś lub co zrobić ze wspólnym kontem.