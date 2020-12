Horoskop dzienny na piątek 11 grudnia. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Baran (21.03-19.04) Uporasz się ze starą sprawą, która mogła Cię męczyć jakiś czas. Wyciągnij wnioski z tego, by na przyszłość uniknąć podobnej sytuacji. Myśl pozytywnie i odpuść dziś sobie obowiązki. Zrelaksuj się.

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś znajdziesz się na ustach swoich kolegów w pracy i to będzie pozytywne dla Ciebie. Zostaniesz doceniony i nawet szef chętnie Cię pochwali. Wieczorem przemyśl swoją karierę, mimo dobrych chwil dziś, czas pomyśleć o zmianie.

Rak (22.06-22.07) Dziś więcej skoncentrujesz się na obowiązkach i pracy. Może nawet przyjmiesz dodatkowe zlecenie, by dorobić. Jeżeli nie masz rozdzielności majątkowej z Partnerem, zaczniesz myśleć nad zabezpieczeniem własnych finansów.

Lew (23.07-23.08) Dziś będziesz tryskać optymizmem i radosnym podejściem do wszystkich i do wszystkiego. Chętnie wysłuchasz, poradzisz, a nawet weźmiesz cudzą pracę, by pomóc. Tylko nie bierz za dużo, bo możesz przecenić swoje siły.