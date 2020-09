Horoskop dzienny na niedzielę 6 września 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Baran (21.03-19.04) Prawdziwa miłość jest jak duch o którym wiele osób mówi lecz niewielu go widziało. Będziesz dziś przyciągał potencjalnie zainteresowane bliską znajomością z Tobą osoby. Pamiętaj jednak, że dobierając sobie przyszłego partnera należy sprawdzić, czy jego zamiary są szczere, a uczucie długotrwałe. To natomiast wymaga czasu i sprawdzenia siebie oraz Drugiej Połowy w różnych sytuacjach, które niesie życie.

Byk (20.04-22.05) Dzień odpowiedni dla wszelkich spotkań rodzinnych. Tym bardziej, że od dawna odwlekasz wizytę u bliskich Ci osób. W natłoku obowiązków warto więc wygospodarować kilka godzin dla nich tym bardziej, że bardzo zależy im na tym by poczuć że są dla Ciebie ważni.

Bliźnięta (23.05-21.06) Zdejmij różowe okulary. To, że masz od rana pozytywne samopoczucie to nie oznacza, że otoczenie chce zapominać o bożym świecie i trwać z Tobą w tej utopi. Obudź się i zrealizuj swoje obowiązki, a wieczór zaplanuj wedle własnego uznania tak, by zachować równowagę między przyjemnościami, a obowiązkami.