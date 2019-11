WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 3 godziny temu Horoskop dzienny na niedzielę 24 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na niedzielę 24 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na niedzielę 24 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny głosi, żebyś niczego nikomu nie obiecywał, dopóki nie będziesz przekonany, że zdołasz dotrzymać dane słowo. Wkrótce wodniki zostaną powiernikiem pewnej tajemnicy, której powinieneś strzec za wszelką cenę. Chcąc nieść pomoc bliskiej osobie, powinieneś jednak mierzyć siły na zamiary. Nie odmawiaj pomocy, ale szczerze przyznaj, jeżeli rozwiązanie pewnej sytuacji będzie dla ciebie za trudne. Okażesz wsparcie również, gdy zjednoczycie siły, aby razem obmyślić konkretny plan działania. Zmaganie się trudnościami bardzo was do siebie zbliży. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny dostrzega, że jesteś zbyt sceptycznie nastawiony do otoczenia. Wyszukiwanie problemu, tam, gdzie go nie ma, może pociągnąć za sobą szereg niechcianych skutków. Ryby są ostatnio wyjątkowo przewrażliwione i wykazują skłonność do dramatyzowania, a to właśnie pozytywne nastawienie stanowi pomocny czynnik w dążeniu do celu. Zamiast rozpamiętywać dawne przykrości, skup się na obecnych wydarzeniach. Los przygotował dla ciebie wyjątkową okazję, ale musisz patrzeć szerzej, aby ją dostrzec. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop dzienny ostrzega barany przed pewnym konfliktem. Członek rodziny, z którym zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujesz, niespodziewanie nadepnie ci na odcisk. Szalę goryczy przeleje jednak sytuacja, w której nagle zmieni zdanie, w kwestii, w której dotychczas podzielał twoją opinię. Chociaż nie będzie to łatwe, spróbuj zapanować nad emocjami. Za zachowaniem bliskiej osoby kryje się wiele czynników, a kluczem do wyjaśnienia sytuacji będzie szczera rozmowa. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Twój horoskop dzienny przeczuwa, że już niedługo nadarzy się okazja do udowodnienia niedowiarkom swoich racji. Chociaż nie każdy stawał za tobą murem, powinieneś pamiętać o osobach, które bez względu na okoliczności były zawsze po twojej stronie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a szczere relacje należy pielęgnować. Zauważ również, że twoja cierpliwość się opłaciła i mimo braku wiary we własne możliwości, otrzymywałeś wsparcie ze strony bliskich. Niedługo zobaczysz efekty ciężkiej pracy, które wzbudzą zazdrość zawistnych osób. Masz prawo być z siebie dumny, wyciągnij jednak wnioski z cennej lekcji. Największą siłę i motywację do działania dla byków stanowi właśnie wsparcie rodziny oraz przyjaciół. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźnięta obawiają się oceny ze strony osób trzecich, jednak strach ten nie powinien wstrzymywać cię przed zadawaniem pytań. Zostałeś postawiony w nowej sytuacji i to normalne, że twoja wiedza w danej kwestii jest mniejsza od innych. Stres może odbić się negatywnie na twoim zdrowiu, dlatego spróbuj nie rozpamiętywać przykrych doświadczeń. Miej na względzie, że to właśnie wyzwania kształtują nasz charakter. Wsparcie znajdziesz w gronie rodziny i przyjaciół. Twoi bliscy mają w sobie dużo empatii. Niezależnie od okoliczności, nie pozostaną obojętne na twój los. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny przewiduje, że dziś pożałujesz pochopnie podjętych decyzji. W ostatnim czasie musiałeś wiele rzeczy robić w biegu, a to nie sprzyjało podejmowaniu dobrych decyzji. Dodatkowo niektóre decyzje podejmowałeś pod wpływem emocji. Maksyma "raz się żyje" nie zawsze powinna kierować twoim życiem. Czasem lepiej spojrzeć na sprawę z dystansu niż pochopnie się na coś zgadzać. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop towarzyski radzi ostrożność w relacjach z nowymi osobami. Stawiasz pierwsze kroki w niepewnym środowisku. Na tak niepewnym gruncie łatwo jest o pomyłkę, a zła opinia może być trudna do zmienienia. Spróbuj uważnie obserwować swoje otoczenie. Dzięki temu dowiesz się wielu ciekawych rzeczy na temat funkcjonowania nowego środowiska. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) W najbliższym czasie czeka cię sporo stresu. Będziesz mieć wrażenie, że twoi współpracownicy tylko czekają na twoje potknięcie. Horoskop zawodowy radzi uspokoić myśli i przeanalizować sytuację. Masz dużą wiedzę, a twoja praca przynosi pożądane efekty. Jeżeli uwierzysz w swoje możliwości, wszelkie troski odejdą w zapomnienie. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop zawodowy radzi skupić się na obowiązkach. Ostatnio brakowało ci motywacji, a praca nie sprawiała ci przyjemności. Jeżeli chcesz to zmienić, musisz podjąć się nowego zadania. Spróbuj zrobić coś, co od zawsze cię intrygowało, ale brakowało ci na to czasu lub odwagi. Zmiana przyniesie skutek zarówno w twoim życiu zawodowym, jak i towarzyskim. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Skorpiony potrzebują zmiany otoczenia. Według horoskopu do twojego życia zakrada się dokuczliwa rutyna, przez którą straciłeś chęci do działania. Jesteś ambitny i lubisz wyzwania, a przez obecną sytuację czujesz się ograniczony. Zmiany nie przyjdą samoistnie, a czasem trzeba wziąć los we własne ręce. Aby zdobyć coś, czego nigdy nie mieliśmy, trzeba robić rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Gwiazdy są po twojej stronie, dlatego nie bój się podejmować ryzykownych decyzji. Jeżeli zamierzasz poprosić przełożonego o podwyżkę lub rozejrzeć się za nową pracą, nie odkładaj tego w nieskończoność, gdyż w innym wypadku dopadnie cię poczucie straconego czasu. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop zwiastuje ci pomyślność w sprawach finansowych. Twoja ciężka praca wreszcie się opłaci i wkrótce zobaczysz jej pierwsze efekty. Obudź w sobie przedsiębiorczego ducha. To dobry moment na wszelkie inwestycje oraz większe wydatki. Wolniejszy czas pozwoli ci również wprowadzić zmiany w najbliższym otoczeniu, które w dużej mierze wpływa na nasze samopoczucie. Śmiało możesz podjąć decyzję o małym remoncie lub przemeblowaniu. Na twoją korzyść wpłyną również zmiany w wyglądzie, dzięki którym zyskasz więcej pewności siebie. Małymi krokami wkraczasz w nowy, szczęśliwszy etap. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01)

Empatyczne i wrażliwe na krzywdę innych koziorożce, chętnie wspierają swoich znajomych. Miej jednak na względzie, że pomoc nie polega na wykonywaniu pracy za osoby trzecie. Szanuj swoje zdrowie i nie poświęcaj się dla nikogo, gdyż ostatnio jesteś szczególnie przemęczony. Potrzebujesz też więcej czasu na przemyślenie pewnych spraw, ciszy i świętego spokoju. Horoskop miłosny dostrzega, że wciąż przeżywasz pewien zawód. Przyda ci się wsparcie przyjaciół, dlatego powiedz im otwarcie o swoich problemach. Bycie niezależnym wcale nie polega na ukrywaniu emocji, a czasem każdy potrzebuje się wygadać.