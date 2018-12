Horoskop dzienny na niedzielę 23 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Masz słomiany zapał. Zależy Ci na samorozwoju i poszukujesz różnych zajęć, a jednak żadne na dłuższy czas nie absorbuje Twojej uwagi. Nie rób niczego na siłę. Skup się na wykonywaniu bieżących obowiązków. Z czasem pomysł sam przyjdzie Ci do głowy. Uzbrój się w cierpliwość.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Nie możesz przestać myśleć o pewnej osobie. Takie sytuacje nie zdarzają Ci się często, dlatego nie potrafisz się w tym odnaleźć. Ciągłe analizowanie Waszej relacji nie doprowadzi do niczego dobrego. Tym bardziej, że patrzysz na to przez pryzmat poprzedniej znajomości. Zamiast dusić w sobie emocje zwierz się przyjaciołom . Ich wsparcie sprawi, że poczujesz się lepiej.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Zamiast czekać aż ktoś pomoże Ci z pewną rzeczą weź sprawy w swoje ręce. Będzie to wymagało więcej wysiłku, ale satysfakcja z rezultatu okaże się znacznie większa, ponieważ podołasz samodzielnie. Zyskasz przy tym cenne umiejętności, które docenią osoby trzecie. Ktoś, kto Cię zbył zacznie tego żałować.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Będziesz musiał współpracować z kimś, z kim nigdy nie dogadywałeś się zbyt dobrze. Postaraj się jednak myśleć pozytywnie. Nie prowokuj konfliktów i nie nawiązuj w rozmowach do dawnych nieporozumień. Jeżeli skupicie się na powierzonym zadaniu, pójdzie bardzo sprawnie. Chociaż nie jesteś tego świadomy, łączy Was wspólne hobby. W najmniej oczekiwanym momencie, możecie złapać wspólny kontakt.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Niespodziewanie los się do Ciebie uśmiechnie. Usłyszysz radosną wiadomość, która bardzo poprawi Ci samopoczucie. W najbliższym czasie spodziewaj się również znacznego przypływu gotówki. Bądź jednak oszczędny. Masz w planach ściśle określony cel na który warto przeznaczyć gotówkę. Jeżeli będziesz umiejętnie gospodarował środkami, uda Ci się go osiągnąć znacznie szybciej niż zakładałeś.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Dziś wszystkie raki są wyjątkowo drażliwe. Zachowanie roztargnionej osoby z Twojego otoczenia będzie Cię bardzo irytować. Spróbuj jednak zapanować nad emocjami. Jeżeli powiesz o kilka słów za dużo, z czasem zaczniesz tego żałować. Ta osoba jest wrażliwa i weźmie do serca złośliwe uwagi. Ma jednak dużo dobrych znajomych, którzy bez wahania staną po jej stronie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) To dobry czas na zmiany. Niedawno zakończyłeś pewien etap i wyjdzie Ci to na dobre. Ograniczysz kontakt z toksycznymi ludźmi. Bliżej poznasz za to osoby, które wcześniej uważałeś za przelotne znajomości. Bądź otwarty na spotkania towarzyskie. Czas spędzony w innym gronie naładuje Cię pozytywną energią i pozwoli spojrzeć na dawny problem z przymrużeniem oka.