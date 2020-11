Horoskop dzienny na niedzielę 22 listopada. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Twórcza aura dzisiejszego dnia niewątpliwie doda Ci energii. Na pewno uda Ci się coś zmienić, coś zrozumieć i co najważniejsze zrealizować swoje plany. Stawiaj wymagania bliskim, wyznaczaj granice, zadbaj o swoje potrzeby i korzystaj z życia.

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś postawisz na aktywność fizyczną w celu poprawienia swojej sprawności. Dla niektórych z Was może to być również czas pełen emocji, zapowiadają się udane randki, niewykluczone oświadczyny. Wykaż się cierpliwością i nie bądź cyniczny wobec innych ludzi.

Rak (22.06-22.07) Prawdopodobnie uwolnisz się od tego, co Cię ogranicza i z impetem ruszysz naprzód, by realizować swoje pomysły. Pozyskasz wiele różnych informacji z różnych źródeł. Przytłoczyć Cię może natłok informacji.

Lew (23.07-23.08) Możesz stanąć w obliczu sytuacji, która zmusi Cię do pogodzenia się z tym co nieuchronne. Jakieś wydarzenie sprawi, że coś w Twoim życiu może zmienić się na zawsze. Niezależnie od tego, jakie dziś zajdą w Twoim życiu zmiany, w przyszłości okażą się one korzystne.