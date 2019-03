Horoskop dzienny na niedzielę 17 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Stoisz w obliczu dylematu. Horoskop radzi, żebyś w najbliższym czasie polegał przede wszystkim na własnej intuicji. Jesteś otoczony ludźmi, którzy dobrze ci życzą i każdy z nich próbuje doradzić najlepiej, jak może. To miły gest z ich strony, jednak decyzję powinieneś podjąć sam. Jej skutki będą odczuwalne przez długi czas, dlatego dokładnie przemyśl swój wybór. Jesteś coraz bliżej celu, który założyłeś sobie dawno temu. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, masz szansę dużo zyskać.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według horoskopu ostatnio wszystkie ryby są przewrażliwione i przejawiają skłonność do wygłaszania przedwczesnych osądów. Spróbuj jednak panować nad emocjami. W głębi duszy wiesz, że pewna osoba zaburzyła twoją pewność siebie, ale nie powinieneś brać ostrych słów do siebie. Długo walczyłeś na swój sukces, dlatego powinieneś bronić osiągnieć. Wykaż się asertywnością i nie daj wejść sobie na głowę. Masz wystarczające kompetencje, by podołać nowym zadaniom, które przygotował dla ciebie los i twoje obawy są bezpodstawne.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop zwiastuje chaos w sprawach sercowych. Przypadkowy splot wydarzeń sprawi, że dawne uczucia odżyją. Nie powinieneś się jednak za to obwiniać. Barany są z natury sentymentalne, ale również pamiętliwe. Przerwa w kontaktach z pewną osobą pomogła ci nabrać dystansu do pewnych spraw. Wyciągnąłeś już kilka cennych wniosków i jesteś świadomy błędów, które popełniłeś. Nim zdecydujesz się na odnowienie znajomości, zdobądź się na szczerą rozmowę. Dopóki nie wyjaśnicie kilku spraw, wciąż będzie między wami bariera.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Nie ma niczego złego w poleganiu na doświadczeniu innych. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że byki cenią sobie niezależność i lubią do wszystkiego dochodzić samodzielnie. Znalazłeś się jednak w sytuacji, w której pomoc osób trzecich znacznie ułatwiłaby ci pracę. W twoim otoczeniu są wartościowe osoby, gotowe udzielić ci wsparcia. Nie masz powodów, by unosić się dumą. Współpraca i wymiana informacji to istotny element rozwoju.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Pewna osoba zawiodła twoje zaufanie. Zrozumiałe, że czujesz się urażony, jednak obrażanie przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego. Zgodnie z horoskopem powinieneś okazać znajomemu trochę empatii. Nie chciał cię skrzywdzić, a jego postępowanie było skutkiem nieuwagi, nie celowych działań. Szczera, spokojna rozmowa pomoże wam rozwiać wszelkie wątpliwości. Chociaż zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujecie, macie różne charaktery, przez co inaczej interpretujecie te same sytuacje. Nie domyślicie się swoich uczuć, dopóki nie zaczniecie mówić o nich wprost.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop zwraca uwagę na to, byś nie odwlekał ważnych rzeczy na później, bo skumulują się i przytłoczą cię w najmniej sprzyjającym momencie. Przed tobą kilka zadań, nie są trudne, ale żmudne, co utrudnia mobilizację do pracy. Niedługo w twoim życiu nastąpi pewien przełom i będziesz potrzebował wolnego czasu, by skorzystać z wyjątkowej okazji, którą przygotował dla ciebie los. Nie pozwól, żeby uniemożliwiły ci to zaległości.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Bez względu na okoliczności, nie angażuj się w cudze konflikty. Horoskop dostrzega wyraźne napięcie, między osobami w twoim najbliższym otoczeniu. Niewykluczone, że będą próbować wciągnąć cię w swoje sprawy, dlatego musisz wykazać się asertywnością. Bezkonfliktowe, rzeczowe osoby, zostaną docenione przez kogoś wpływowego, na czyjej opinii bardzo ci zależy. Długo pracowałeś na swój sukces. Nie doprowadź do sytuacji, w której będziesz kojarzony z cudzymi niesnaskami. Masz własne problemy, na których należy się skupić.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop radzi zastanowić się, czy ostatnio nie zaniedbujesz swoich relacji z rodziną. Panny są bardzo ambitne i zdyscyplinowane. Te cechy charakteru mają olbrzymi wpływ na twoje podejście do wielu spraw, takich jak praca czy obowiązki domowe. Wrodzony perfekcjonizm nie powinien być jednak przyczyną ograniczenia kontaktów z osobami, które są dla ciebie ważne. Zachowaj umiar i postaw granicę, między pracą a obowiązkami domowymi.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dzień zacznie się nerwowo, a przez przypadkowe wydarzenia losowe będziesz musiał zmienić swoje plany. Według horoskopu nie powinieneś jednak martwić się na zapas. Twój nastrój ulegnie poprawie w godzinach popołudniowych. Zrozumiesz wówczas, że drobne zmiany przemówiły na twoją korzyść i stres wreszcie minie. Wieczór sprzyja spotkaniom towarzyskim. Zamiast spędzać go w domu, otwórz się na ludzi. Niedługo poznasz pewną osobę, z którą od razu złapiesz dobry kontakt.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop mówi, że napięty okres wreszcie dobiega końca. Twoja ciężka praca się opłaci i wkrótce zobaczysz jej rezultaty. Uwierz, że sprostają twoim oczekiwaniom. W najbliższym czasie nie wyszukuj sobie jednak dodatkowym zajęć. Jesteś przepracowany i zasługujesz na chwilę relaksu. Dobrym pomysłem będzie zarówno spotkanie ze znajomymi, jak i odprężający wieczór w domowym zaciszu. Pamiętaj, że praca zmęczonego umysłu jest mniej produktywna. Jeżeli chcesz sprostać kolejnym obowiązkom, powinieneś odpocząć.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) To nie jest dobry moment na podejmowanie kluczowych decyzji. Zgodnie z horoskopem strzelce są ostatnio zagubione i zmęczone. Wydarzenia ostatnich dni wywołały istny mętlik w twojej głowie. Potrzebujesz czasu, żeby przeanalizować zachowanie pewnej osoby i podjąć ważna decyzję. Pamiętaj, że w zaistniałej sytuacji możesz liczyć na wsparcie bliskich. Szczególnie dobrze będziesz dogadywać się ze skorpionami, które niedawno przechodziły przez podobny etap.