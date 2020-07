Horoskop dzienny na czwartek 9 lipca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Będziesz w dobrym humorze i takie osoby zaczniesz do siebie przyciągać. Po południu będziesz mieć więcej okazji do zabawy. Korzystaj i nie myśl o konsekwencjach. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Ryby (19.02-20.03) Będziesz zmęczona, senna i dość kłopotliwa. Wszędzie znajdziesz problem albo sama go stworzysz. Lepiej nie bierz się za nic ważnego, bo zdenerwujesz wszystkich dookoła. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Byk (20.04-22.05) Jak masz zaległości, to dziś one dadzą znać o sobie. Na dodatek mogą sprawić, że inni będą mieli do Ciebie pretensje. Nie dyskutuj tylko przeproś i działaj. Wieczorem odpocznij i nie myśl o pracy. Więcej dowiesz się u Eksperta!