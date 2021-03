Horoskop dzienny na czwartek 4 marca 2021. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Zapragniesz być dziś gwiazdą. Makijaż, ubranie, fryzura i dodatki. Zrobisz wszystko, by Twoje znajome zbielały z zazdrości. A cel będziesz miała jeden, utrzeć im nosa i pokazać, że też jesteś wyjątkowa i piękna.

Baran (21.03-19.04) Uważaj dziś na finanse, nawet jak płacisz rachunki przez Internet. Nie dość, że coś może pójść nie tak w trakcie autoryzacji, to na dodatek jak zrobisz zakupy w sieci, może powstać problem z zamówieniem. Najlepiej unikaj dziś finansów i odpoczywaj.

Bliźnięta (23.05-21.06) Będziesz mieć doskonały humor. Na dodatek możesz mieć okazję, by wyjaśnić nieporozumienie, jakie masz z bliską osobą lub z bliskim przyjacielem. Jak możesz zakończ spór i niech zapanuje zgoda.

Lew (23.07-23.08) Poczujesz potrzebę zakończenia starych spraw i ruszenia do przodu. Jak czegoś nie możesz zakończyć po swojej myśli, to po prostu zostawisz to. Odgrodzisz przeszłość „grubą kreską” i postanowisz rozpocząć nowy rozdział w życiu.